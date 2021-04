Ricardo Úriz: "No quiero que sea una despedida, es un punto y seguido"

Actualizada 27/04/2021 a las 06:00

El base de un equipo de baloncesto se asemeja al director de una orquesta. En sus manos está la complicada tarea de armonizar las individualidades que le rodean en busca de una secuencia perfecta. Así ha sido Ricardo Úriz Ancizu (Pamplona, 1980) durante 23 temporadas, la mayoría de ellas con el número 6. El base navarro anunció ayer lunes a través de una carta en redes sociales que se retirará al final de temporada. “Ha sido alucinante”, publicaba el pamplonés, que milita en el CB Tizona de Burgos.





-23 temporadas como jugador profesional.

Agradezco todos los mensajes que he recibido de la gente. Estoy muy orgulloso y contento de todos estos años. He vivido muchas experiencias, conocido mucha gente y he estado en muchos equipos. Ha llegado el momento pero no quiero que sea una despedida. Es un punto y seguido.

-Habrán sido años muy intensos.

Hay temporadas en las que iba todo muy bien o todo muy mal, he aprendido en cada una de ellas. Las que han sido grises las viví con mucha intensidad. Me considero una persona apasionada de este deporte y siempre lo he vivido de esa manera.

-¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Así como la mente sigue funcionando a la perfección, el cuerpo ya no va igual que antes. Hay que aceptar que esto se acaba y he tomado la decisión en el momento adecuado después de haberlo meditado mucho tiempo.

-¿Se imaginaba llegar a tanto?

Ni en los mejores sueños. Empecé jugando porque me gustaba, mi padre y mi madre nos lo inculcó. He ido jugando como el típico chaval que entrena, se lo pasa bien y ya está. Una cosa ha llevado a la otra. Ni mucho menos pensaba que seguiría jugando a nivel profesional hasta los 40 años.

-¿Y cómo se gestionan tantas temporadas?

Requiere un desgaste físico y mental. No lo voy a negar, es más importante a veces la cabeza. Lo vivo mucho, tanto para lo bueno como para malo y al final intentas exprimir al máximo esa sensación. El baloncesto se ha convertido en una mini droga, lo necesito y a pesar de que vas viviéndolo llegan a al cabeza llega otras cosas.

-¿Hay alguna ciudad o equipo que guarde especial cariño?

De todas las ciudades guardo gran recuerdo. Quizás San Sebastián y Tenerife que he estado 8 y 3 años, son las ciudades que más han marcado mi carrera. Por contra, la espina clavada es no haber jugador en Navarra, en el equipo de mi ciudad.

-¿Ha estado siguiendo a los equipos navarros?

Sí. Las chicas de Ardoi han estado sensacionales, el haber llegado a la fase final y haber competido hasta el final es para darles enhorabuena. El Basket Navarra ha hecho una gran temporada con todos los problemas que han tenido. El hecho de que estén jugando los playoff de ascenso ya indica el gran trabajo. También, felicitar la carrera de Iñaki Narros, es merecedora de elogios. Se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto.

-En todos estos años habrá conocido a mucha gente.

Esto es algo que me hace sentirme muy orgulloso. Allá donde he estado, he acabado bien y la gente me quiere. He conocido a mucha gente, de muchos países, continentes. Noto esas muestras de cariño de todos.

-¿Tiene algún recuerdo favorito en su carrera?

He tenido momentos muy bonitos. Si tuviera que quedarme con alguno no sabría decir. He vivido ascensos a la ACB y he tenido la suerte de jugar ahí muchos años. También muchos playoff, copas del Rey e incluso, en un partido llegue a ser MVP de la jornada. Son todos esos bonitos recuerdos que se quedan ahí. Estoy contento de haber vivido esas cosas.

-En su carta dice que quiere que le recuerden como buen compañero y ‘cabezota’.

Como buen navarrico soy cabezota. Es verdad que lo de buen compañero me hace sentirme contento y creo que he intentado tanto en las buenas como en las malas apoyar a mis compañeros. En la posición en la que he jugado, de base, he tenido que estar muy relacionado con ellos. Me hace muy feliz el poder decir que he intentado ser buen compañero.

-¿Qué le ha dado en su vida el baloncesto?

He aprendido los valores que conlleva este deporte como sacrificio, generosidad, compañerismo y superación. He aprendido a convivir con ellos. Conocer a mucha gente me hace sentirme muy rico en vivencias, cultura y muchas cosas. Gracias al baloncesto he conocido a mi mujer y hemos formado una familia fantástica.

-¿Su familia también le apoya?

Ellos son un apoyo fundamental, mi mujer y mis tres hijos, Aimar, Izan y Julen. Lo que me hace feliz es que me hayan podido ver jugar y que tengan recuerdo de su padre compitiendo.

-¿Ha conseguido trasladar esos valores al día a día?

He intentado siempre transmitir esos valores. También, he intentado implicarme mucho en los clubes en los que he estado y he buscado colaborar con proyectos, con gente desfavorecida o en colegios con niños que quizás no tenían tantas ayudas. Siempre he estado unido a esos proyectos y creo que es algo que me llevo para mí. Me quedo con la riqueza de todo eso.

-¿Qué va a ser de Ricardo Úriz ahora?

No lo sé. Es verdad que a mí me gustaría estar unido a este deporte, es mi pasión. Se ha convertido en un estilo de vida. De qué forma, pues no lo sé. Me gustaría estar ahí y, con toda esta experiencia que he adquirido, ayudar a los mas jóvenes. Estar unido a este deporte.

TRAYECTORIA

EQUIPOS - CATEGORÍA

97-98 CB Murcia Artel - LEB ORO

98-99 Alvecón Maristas - EBA

98-99 Tau Cerámica - ACB

99-00 Alvecón Maristas - EBA

99-00 Tau Cerámica - ACB

00-01 CB Los Barrios - LEB ORO

01-02 Fórum Filátelico Valladolid - ACB

02-03 CAI Zaragoza - LEB ORO

03-04 Bilbao Basket - LEB ORO

04-05 Lagun Aro Bilbao Basket - ACB

05-06 Bruesa GBC - LEB ORO

06-07 Bruesa GBC - ACB

07-08 Bruesa GBC - LEB ORO

08-09 Bruesa GBC - ACB

09-11 Lagun Aro GBC - ACB

11-12 Rueda Valladolid - ENDESA

12-13 CB Canarias - ENDESA

13-15 Iberostar Tenerife - ENDESA

15-16 Montaki Fuenlabrada - ENDESA

16-17 Retabet.es GBC - LEB ORO

17-18 Cafés Candelas Breogán - LEB ORO

18-19 Cafés Candelas Breogán - ENDESA

19-20 Cáceres Patrimonio - LEB ORO

2020-Actualidad CB Tizona - LEB ORO



PALMARÉS

Títulos

1999 Copa del Rey Tau Cerámica

2018 Copa Princesa Breogán

Ascensos a la ACB

Bilbao Basket (2003- 04)

San Sebastián GBC (2005-06, 2007-08 y 2016-17)

CB Breogán (2017-2018)