Destellos gallegos en tierras navarras

Actualizada 29/01/2021 a las 06:00

Los valores navarros en el deporte no son complicados de transmitir. Es la primera tarea que tienen los clubes con los fichajes que llegan de fuera de la Comunidad foral. Así pasó con Rodrigo Seoane, jugador que llegó en septiembre de 2020 cedido por el equipo UCAM Murcia CB para jugar en las filas del ENERparking Basket Navarra.

El gallego de 22 años ha ido aumentando su calidad en el juego durante estos meses. En la última jornada disputada en la LEB plata fue nombrado como MVP tras su gran actuación ante el CB Prat. No fue un partido fácil ya que se enfrentaban al segundo clasificado que posee un bloque muy sólido. Pero los navarros lograron dar un golpe en la mesa y se llevaron la victoria.

Seoane logró la mayor valoración de la liga con 32 puntos e hizo un partido de 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Un reconocimiento a la buena evolución del gallego. “Es un reconocimiento que a todo el mundo le gusta tener. Jordi me dijo que disfrutase de esta recompensa pero sin parar de trabajar. Tiene que ser una motivación para seguir trabajando duro y conseguir objetivos, sobre todo a nivel grupal que es lo importante”, explica Seoane.

El jugador gallego de 22 años comenzó sus andaduras con el equipo filial de la UCAM Murcia en la liga EBA y la temporada pasada estuvo cedido en el CB Peixefresco jugando en la LEB Oro. Ahora, entre sus objetivos está asentarse bien en la LEB Plata. Mientras entrena con el equipo navarro Rodrigo Seoane está cursando el grado de Educación Infantil en la UCAM de manera online. Asegura tener claros sus objetivos. “A nivel personal quiero seguir mejorando, ganar cuerpo y asentarme en esta liga. A nivel grupal pienso que con el equipo que tenemos y la relación entre nosotros, podemos luchar por estar en los equipos de arriba de la competición”.

ENERparking Basket Navarra se encuentra en la novena posición de la tabla con seis victorias y siete derrotas. Poco a poco han ido consiguiendo una buena dinámica de competición. “El equipo está bien. Sobre todo porque llevamos ya tiempo trabajando todos juntos con los pívots y los fichajes, nos vamos conociendo todos más. También hemos perdido dos partidos que nos hicieron mejorar en detalles que nos estaban costando un poco más”, cuenta el gallego.

La covid es el mayor peligro de los clubes. Por suerte, el conjunto navarro no ha experimentado problemas en la plantilla. Sí que los han tenido a la hora de disputar partidos. Aun deben jugar dos encuentros aplazados. “Este fin de semana veníamos de una buena dinámica y esta semana nos encontramos que el Tarragona no puede disputar el partido pero hay que adaptarse a las circunstancias”, explica Seoane.

El valor del deporte navarro

Este año los nuevos jugadores no han tenido la oportunidad de vivir un partido con una grada llena de aficionados. No obstante, desde el club tratan de que conozcan bien los valores navarros. “Me gustó lo que la directiva y Jordi me dijeron que es dejarlo todo en la pista, el carácter navarro es muy fuerte”.

Rodrigo Seoane es uno de los jóvenes de la plantilla que hace contraste con los más veteranos. “Al principio fue extraño porque en los años que empecé de profesional éramos todos jóvenes. Me encontré con un Iñaki Narros o un Adrián García, de primeras es extraño pero se aprende mucho con ellos. La clave en el equipo es está mezcla. Los jóvenes llegamos con ganas de aprender y les ponemos las cosas fáciles a ellos”.

El partido ante El Ventero, el 24 de febrero

El encuentro correspondiente a la jornada 13 ante El Ventero CBV en el pabellón Arrosadía se celebrará el miércoles 24 de febrero (19.30 horas). El encuentro debía haberse disputado el pasado 9 de enero, pero quedó aplazado a causa de problemas en el desplazamiento a Pamplona del equipo visitante debido al temporal ‘Filomena’.

Así, ENERparking Basket Navarra aun tiene una cita pendiente ante el Ibersol CB Tarragona que debía disputarse hoy pero que se aplazó esta semana debido a casos de coronavirus en el conjunto catalán.

El siguiente encuentro del conjunto navarro se disputará 6 de febrero en el pabellón Arrosadía ante el líder del grupo, el Barça.