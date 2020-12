Tras dos derrotas seguidas, el Osés Construcción vuelve a ganar

Actualizada 06/12/2020 a las 06:00

Pocas medicinas mejores para las derrotas que volver a la senda del triunfo. Hizo gala de ello el Osés Construcción que, tras caer ante el Baxi Ferrol, arrolló sin piedad (46-83) a un Maristas atenazado, sobre todo, por el juego interior del conjunto de Unzué.

Las visitantes comenzaron bien, con dos anotaciones que establecieron una diferencia de cuatro puntos, pero Maristas reaccionó: contrarrestó estas ofensivas, igualó el marcador e incluso lo superó. Fue un espejismo. El Osés rehabilitó la distancia favorable a seis a falta de cuatro minutos para el final del primer cuarto. Eva Cases, con un lanzamiento de tres, la aumentó a nueve y Ayela a quince con tres canastas interiores en los últimos segundos.

Maristas, abrumado ante una diferencia que creció hasta 18, permaneció varios minutos sin sumar hasta que logró hacerlo mediante dos tiros libres. El segundo cuarto trajo otro amago de reacción del conjunto local, pero no fue lo suficientemente potente como para volver a entrar en el partido. Las ganas le pudieron a la puntería. Amaya Gastaminza anuló cualquier tipo de rebelión con una canasta que colocó la ventaja de sus compañeras en 16 puntos. El resultado definía perfectamente lo que se estaba viendo en el pabellón: un Osés con el partido totalmente controlado y un rival demasiado alocado en sus ataques.

La pívot del Osés Deborah Ayela continuó su exhibición personal de juego en zona y ayudó a proporcionarle más vida a la ya duradera racha anotadora de su equipo. A pesar de ello, Unzué no cesó las indicaciones desde el banquillo para corregir cualquier atisbo de error. Como si fuera necesario. Sus jugadoras se fueron al vestuario para afrontar los dos últimos cuartos con 22 puntos de ventaja, y no se podía decir que era injusto.



LA DIFERENCIA CRECIÓ

La reanudación no modificó el guion de lo visto en el parqué. La cifra de puntos de la escuadra de Jotas, dominadora durante todo el partido, crecía como la espuma. A falta de cinco minutos para el final del tercer cuarto, alcanzó los 34 puntos. Poco podía hacer un Maristas superado. De todas formas, el equipo coruñés tiró de orgullo en la clausura del penúltimo acto con dos triples consecutivos. Solo sirvieron para parchear la realidad.

El Osés, sabiéndose mejor, no se dejó atemorizar y siguió a lo suyo. Tras un último cuarto fiel a los anteriores, el equipo navarro estableció el 46-83 definitivo. Deborah Ayela, Gastaminza y Diana Cabrera fueron las tres grandes realizadoras de las suyas con 19, 17 y 16 puntos, respectivamente.

Fue la séptima victoria del Osés en los nueve partidos que ha disputado hasta el momento. Jotas Unzué y sus jugadoras intentarán conseguir la octava ante uno de los equipos más potentes de la Liga Femenina 2: el Celta Zorka Recalvi. Si las circunstancias sanitarias lo permiten, será en Zizur el próximo martes.

UNZUÉ: "HEMOS SIDO FIELES A NUESTRA IDENTIDAD"

Jotas Unzué, entrenador del Osés Construcción, se mostró más que orgulloso en las postrimerías de la abultada victoria de su equipo (46-83) ante Maristas. Para el técnico navarro, la clave de este destacado triunfo es muy clara: “Hemos salido desde el principio fieles a nuestra identidad y al papel que teníamos que desempeñar en este partido. Las jugadoras han entendido todo esto perfectamente, así que poco puedo decir. Todo ha salido bien”. A pesar de la diferencia entre los rivales, ya instalada en el marcador en los primeros actos del encuentro, el entrenador del conjunto navarro no paró de dar indicaciones a su equipo. La razón no fue otra que la falta de tiempo efectivo para preparar su inminente compromiso ante el Celta: “Lo vi necesario dadas las circunstancias, porque ahora tenemos cuatro partidos en ocho días y no vamos a tener la posibilidad de entrenar correctamente”.



Maristas Coruña 46. Joana Pereira (12), Laura Martínez (6), Mara Cortés, Eugenia Filgueira (6) y Laura Cervelo (2), cinco inicial, Marina Feijoo (3), Tati Casal (2), Lucía Galán (0), Laura Ruiz (0), Andrea Pérez (13), Ari González (2) y Laura Hughes (0).

Osés Construción 83. Itziar Arregui (0) Irantzu Etxeberria (4), Tamara Montero (8), Amaya Gastaminza (17), Diana Cabrera (16), cinco inicial, Paula Marcos (2), Eva Cases (7), Deborah Ayela (19), Andrea Tollar (6) y Josephine De Barros (4).

Parciales. 11-26, 10-17, 16-24, 9-16.

Árbitros. Rilo Antelo y Díaz Feijoo (Comité gallego). Sin eliminadas.

Incidencias. Pabellón Colegio Maristas. 20 espectadores.