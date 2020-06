Barça y Baskonia sellan su pase a la final de este martes

Actualizada 28/06/2020 a las 22:15

El Barça y el Baskonia disputarán mañana, a partir de las 20 horas, la final de la Liga Endesa 2019-2020 en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia, donde se cerrará la competición que se celebra a puerta cerrada. Los catalanes alcanzaron la final al derrotar en la primera semifinal al San Pablo Burgos por 98-84, mientras que en la otra, jugada a continuación, el Baskonia se impuso al Valencia Basket por 75-73.



En el primer envite, el Barça se clasificó para la final al ganar (98-84) a la revelación del campeonato, el San Pablo Burgos, en una segunda parte enorme de los de Svetislav Pesic con Nikola Mirotic (18 puntos) y Thomas Heurtel (14 puntos, 11 asistencias, 20 valoración) como destacados.



Los burgaleses llegaron hasta donde pudieron siendo solo mejores que su rival en los últimos cinco minutos del segundo cuarto cuando desactivaron a los azulgranas con una zona y lograron que el partido llegara al descanso igualado (43-41). Tras el descanso, el equipo de Svetislav Pesic fulminó a su rival con una defensa asfixiante y un gran acierto desde la línea de tres puntos (13 de 30 en todo el partido) imposible de responder.



EL VALENCIA, ELIMINADO



Por su parte, el Kirolbet Baskonia se ganó un puesto en la final de la Liga Endesa al imponer su juego enérgico ante un Valencia Basket que sufrió un bajón en el tercer cuarto al quedarse corto de gasolina, pero que forzó un final apretado en el que tuvo cuatro tiros para lograr el empate o para ganar, aunque no acertó (73-75).



Sabiendo que su mayor ventaja estaba en el aspecto físico, el Baskonia salió disparado liderado por un potente Toko Shengelia, pero el Valencia, fresco y muy concentrado, supo aguantar el pulso comandado por Sam Van Rossom. Sobrado de ímpetu pero no tanto de talento, el equipo vasco no abrió hueco y el regreso de Van Rossom dio al Valencia la fe, el juego y los puntos que no tenía para forzar un final apretado, aunque apareció Shields para darle la iniciativa al equipo vasco en el cara o cruz.