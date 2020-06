El Osés renueva a su técnico

Actualizada 20/06/2020 a las 06:00

Él ya aseguró que dudaba que hubiera problemas para que se diera su continuidad. Jotas Unzué dirigirá, por segunda temporada, al Osés Construcción de la Liga Femenina 2. Señaló que se siente a gusto en el equipo y en el club. Los resultados deportivos avalan su afirmación. En esta que acaba de terminar, su primera campaña en el banquillo de este conjunto, el entrenador le llevó a liderar su grupo para terminar en la segunda plaza, empatado con el líder. Una plaza para luchar por el ascenso fue suya pero finalmente no se disputó.



En la temporada 2020-2021 contará con una nueva oportunidad. Sin embargo, no tendrá a su lado como técnico ayudante a Garazi Misiego. Ella sumó su segunda temporada en estas funciones, ya que también formó parte del cuerpo técnico con Aitor Alonso como entrenador. Misiego pasará a dirigir el equipo de Primera nacional femenino también de la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi. Se trata de un paso natural en el crecimiento en los banquillos de la técnico de Alsasua.



Su sustituto todavía no tiene nombre pero sí candidatos. Arropará a Jotas Unzué en una campaña que se presenta con cambios. Serán tres grupos, en vez de dos, y con catorce equipos cada uno. Esto hace que la competencia y el presupuesto crezca. Unzué aseguró que la configuración del equipo va lenta. Debido a la incertidumbre que acompañó hasta el final a la disputa o no de la fase de ascenso, los equipos implicados han saltado al mercado de fichajes más tarde que el resto.



Sin embargo, el entrenador del Osés Construcción aseguró que ya hay varias jugadoras navarras de la actual plantilla que continuarán la próxima temporada. Además, dio los nombres de dos bajas. Se trata de la alero francesa Lola de Angelis, que regresa a su país, y de la alero pamplonesa Maite Gil, que no seguirá jugando a ese nivel.



Jotas Unzué llegó al Ardoi hace dos temporadas para hacerse cargo del Megacalzado, de la Liga EBA, al que llevó a la fase de ascenso. Al siguiente curso, se hizo cargo del Osés.



Unzué “Ha sido un proyecto inacabado”



El técnico del Osés Construcción, Jotas Unzué, destacó: “El curso pasado estuve a gusto. Fue una experiencia que me enriqueció y que me gustó. Estoy contento con el club y con el equipo. También considero que ha sido un proyecto empezado pero inacabado y, por ello, tengo muchas ganas de seguir”. En cuanto a la configuración del equipo, Unzué explicó que se han garantizado la continuidad de varias de las jugadoras navarras, que era uno de sus retos principales. “Vamos avanzando en muchos frentes. Ahora estamos intentando afinar con las que puedan reforzar al equipo”. El cambio a tres grupos de 14 equipos le da la sensación de incoherencia. “No sé qué se busca a largo plazo pero a medio plazo están metiendo a muchos equipos que no vamos a saber si van a poder asumir lo necesario en esta liga. Se le ha dado una vuelta innecesaria. Nuestro objetivo será quedar entre los primeros para continuar en esa segunda categoría, si finalmente son tres”.