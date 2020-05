La Euroliga y la Eurocup cancelan sus temporadas debido al coronavirus

Actualizada 25/05/2020 a las 15:55

Euroleague Commercial Assets (ECA), empresa organizadora de la Euroliga y la Eurocup, ha anunciado este lunes la cancelación de las dos máximas competiciones del baloncesto continental debido a la pandemia de coronavirus, dejando desiertos ambos títulos de campeón y confirmando que la próxima Euroliga la disputarán los mismos 18 clubes de la actual.



"Tras la decisión tomada el 12 de marzo de suspender temporalmente las dos competiciones, la organización, los clubes, los jugadores y todas las partes interesadas han mantenido su voluntad y sus continuos esfuerzos para reanudar las competiciones. Habiendo explorado todas las opciones posibles, la Junta Ejecutiva ha tomado la decisión de cancelar la Euroliga y la Eurocup", indicó la ECA en un comunicado.



El organismo destacó que "la salud y la seguridad" de todos los involucrados siempre ha sido su "principal prioridad" y que "la variada evolución de la COVID-19 en diferentes territorios no garantiza que todos los equipos puedan prepararse para los partidos en las mismas condiciones".



"A pesar de elaborar un protocolo médico exhaustivo para las competiciones, los protocolos médicos que las autoridades de salud pública están implementando actualmente requieren un período de autoaislamiento para cualquier jugador, entrenador o árbitro que dé positivo por COVID-19. Por lo tanto, durante los últimos dos meses y medio no se ha obtenido la garantía necesaria de que las competiciones puedan completarse regularmente en julio", subrayó la Euroliga.



Entre la lista de argumentos desfavorables, la competición también enumeró las "diferentes restricciones a los movimientos de los ciudadanos" impuestas por los países, que impiden que haya "garantías de que todos los equipos puedan viajar hacia y desde el lugar designado", así como el "mayor riesgo de lesiones para los jugadores" si el periodo de preparación es menor del "mínimo de tres semanas aprobado previamente".



"Por razones de integridad deportiva, se descartaron todas las modificaciones del sistema de competición, incluido un número reducido de equipos. De acuerdo con nuestros valores de integridad y equidad deportiva, la Junta Ejecutiva decidió no reconocer a ningún equipo como campeón en la Euroliga ni en la Eurocup", sentenció.



LA TEMPORADA 2020-21, YA EN MARCHA



Además, ECA anunció sus primeras decisiones de cara a la nueva Euroliga, fijando el 1 de octubre como fecha de inicio y confirmando que se mantendrán los mismos 18 mismos equipos: Alba Berlin, Efes, Milan, Estrella Roja, CSKA, Barcelona, Bayern, Fenerbahce, Khimki, Baskonia, Villeurbanne, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas y Zenit.



En cuanto a la Eurocup, que empezará el 30 de septiembre, tienen plaza asegurada los ocho clubes que se habían clasificado para cuartos de final: Mónaco, Partizán Belgrado, Promitheas Patras, Virtus Bolonia, Tofas Bursa, Umana Reyer Venezia, Unicaja Málaga y Unics Kazan. Los 16 puestos restantes se otorgarán a través de la clasificación final de las ligas nacionales.



Además, ECA pidió que las pretemporadas veraniegas "se extiendan en períodos más prolongados en comparación con temporadas anteriores para permitir a los jugadores recuperar su forma física y mental a tiempo para la nueva temporada".



"Euroliga y los clubes continuarán monitorizando la evolución de la COVID-19, manteniéndose en estrecho contacto con los gobiernos y las autoridades de salud pública para garantizar condiciones óptimas para todos los participantes cuando comience la temporada", finalizó la Euroliga.



TURNO PARA LA LIGA ENDESA



Se trata de la primera cancelación en la historia de la Euroliga desde que empezó a disputarse en la temporada 2000-01, cuando recogió el espíritu de la antigua Copa de Europa y ya sin el paraguas de FIBA tras la escisión entre la federación internacional y los grandes clubes europeos.



El pasado 23 de abril, la Junta Ejecutiva aprobó una plan de ruta para finalizar la temporada, que pasaba por disputar lo que restaba de temporada durante el mes de julio y en una sede única a puerta cerrada. Quedaban 54 partidos de fase regular más una 'Final a Ocho' hasta decidir al campeón, condiciones similares a las acordadas para la Eurocup, pero todos esos planes se han ido al traste.



De esta forma, la Euroliga se convierte en la primera gran competición de club en mover ficha y ahora las miradas del baloncesto español se vuelven hacia la Liga Endesa, que se dio de plazo hasta el próximo domingo 31 para decidir si reanuda o cancela su temporada.



Confirmada la cancelación de la Euroliga, la ACB ya sabe que no tendrá que 'competir' con la competición europea por fechas para jugar. Tras la luz verde del Gobierno español para celebrar grandes competiciones deportivas, la liga nacional se ha mostrado optimista con la posible reanudación y su siguiente paso es anunciar por cual de las diez posibles sedes para finalizar la temporada se decanta. Un total de 12 equipos disputarán esta fase final.



En el contexto internacional, la NBA estadounidense tampoco ha resuelto su futuro inmediato, aunque los últimos movimientos apuntan a una posible reanudación. En este sentido, la prensa norteamericana coincide en referirse a un formato novedoso en sede única que empezaría a disputarse en la segunda quincena de julio, a falta de confirmación oficial.