Marc Gasol, Ibaka y Rubio vuelven a disfrutar del triunfo

Actualizada 19/01/2020 a las 11:43

Noche de triunfos para los jugadores españoles en la jornada de la NBA después de que el pívot Marc Gasol y el ala-pívot Serge Ibaka participaron de nuevo en el juego ganador de los Raptors de Toronto y lo propio hizo el base Ricky Rubio con los Suns de Phoenix.



Gasol, en su tercer partido desde que regresó de la lesión que le apartó cerca de un mes de la competición, no tuvo la brillantez que en los dos anteriores, pero en los 20 minutos que jugó aportó cuatro puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias que ayudaron a los Raptors a ganar de visitantes por 112-122 a los Timberwolves de Minnesota.



El jugador de Sant Boi anotó 2 de 6 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triples, después de que en el partido anterior había establecido su mejor marca profesional con seis, y no fue a la línea de personal.



Los cuatro rebotes de Gasol fueron defensivos, recuperó dos balones, perdió uno y cometió dos faltas personales.



Mientras que Ibaka, que volvió al banquillo tras decidirse el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, por el camerunés Pascal Siakam por sacarlo en el cinco inicial, respondió con 12 puntos en 24 minutos que vio acción.



Ibaka anotó 5 de 13 tiros de campo, falló también los tres intentos de triple que hizo, y obtuvo 2-2 desde la línea de personal.



Mientras que su trabajo dentro de la pintura le permitió capturar seis rebotes -todos defensivos-, además dio tres asistencias, recuperó un balón, lo perdió dos veces y cometió cinco faltas personales.



Tampoco brilló Rubio en el apartado individual, pero al final realizó una buena labor de equipo que ayudó a los Suns a conseguir la victoria de visitantes por 119-123 ante los Celtics de Boston, que con su derrota cedieron el liderato de la División Atlántico a los Raptors.



Rubio disputó 36 minutos y logró ocho puntos tras anotar 2 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, además de encestar los dos lanzamientos de personal que hizo.



El jugador de El Masnou volvió a tener presencia dentro de la pintura con cinco rebotes defensivos y se encargó de ser el director del ataque de los Suns al repartir nueve asistencias.



Rubio no tuvo su mejor control del balón al cometer cinco perdidas, recuperó uno y concluyó el partido con una falta personal en su contra.

