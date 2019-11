El Osés Construcción recupera sensaciones y gana por cuarenta

Actualizada 10/11/2019 a las 16:42

Ver a Jotas Unzué sentado no es fácil. Pues este sábado sucedió en el último cuarto del partido que su equipo, el Osés Construcción, ganó con una diferencia de cuarenta puntos. Superó al Picken Claret por 87 a 47. El conjunto navarro afrontó el último cuarto con una diferencia de 44 puntos y su entrenador decidió afrontar la recta final del encuentro con un poco menos de tensión.

Y al margen de la diferencia abultada del marcador, el Osés Construcción logró recuperar sus buenas sensaciones y dejar sus fantasmas en la jornada anterior, en Granada. Sustentado en una férrea defensa, el Picken Claret sufrió este sábado 26 pérdidas, el equipo que más de los diez que jugaron en el Grupo B de la Liga Femenina 2, el conjunto de Unzué puso ritmo al partido. Corrió y corrió, pero de forma ordenada, como puntualizó el entrenador navarro. Y anotó.

Pese a que en el primer cuarto las visitantes se pusieron por delante en el marcador por 0-6 solo fue un espejismo. Tras ese parcial, el Osés Construcción tomó el control del partido impulsado desde la defensa. Las visitantes agotaron sus posesiones y comenzaron a enumerar pérdidas. Tras un parcial de 7-0 (17-8), el técnico del equipo valenciano tuvo que parar el partido. El parón no se vio reflejado en el marcador. Las locales continuaron a lo suyo y las visitantes se mostraban ya incapaces de reducir las diferencias. Se cerró el primer cuarto con un marcador de 26-10.

Y el segundo comenzó con un triple de Maite Gil, el segundo en su cuenta particular, en su regreso. Sin perder un ápice de intensidad defensiva, las locales anotaron desde el perímetro, en la pintura, tras una combinación de equipo, en contras... y comenzaron a despegar en el marcador, imparables. La ventaja que consiguieron al descanso, 53-21, reflejó con claridad la superioridad local.

Pero lejos de bajar la intensidad o de relajarse, el Osés Construcción sentenció el partido en el tercer cuarto, en una lucha sin cuartel por cada uno de los balones, como ejemplificó el partido de Bea Royo o Diana Cabrera. Y el tercer cuarto se cerró con un nuevo triple de Gil para colocar el 73-29. Entonces, Jotas Unzué se sentó para disfrutar del espectáculo en el último cuarto. Su equipo continuó interpretando la misma sintonía. Defendió, robó, anotó... para llevarse el partido con un contundente 87-47.

Unzué: “Nos hemos quitado la presión. Ha salido todo muy bien”

El entrenador del Osés Construcción, Jotas Unzué, mostró una cara diferente, más relajada. No era para menos. “La idea era buscar sensaciones y es lo que hemos hecho hoy (este sábado). Buscábamos defender duro, agresivo y jugar más alegre. Nos hemos quitado la presión. El último partido resultó un desastre. Hoy (este sábado) ha salido todo muy bien. Vamos a buscar algo intermedio. Hemos conseguido defender duro, correr y llegar a buenas situaciones de tiro. Desde ese punto, generar faltas, canastas fáciles, y el equipo mejora así”, explicó. La superioridad de las locales permitió a Unzué dar menos minutos a las jugadoras que los acumulaban. “Esto es muy largo. En momentos así, otras jugadoras también merecen tener la oportunidad de dar un paso y ver si aprovechan la ocasión. Además, otras pueden descansar que vendrán momentos peores. En esta liga no es normal un resultado tan abultado. El otro día no metíamos una. Hoy podíamos tirar de espaldas”, indicó.

Etiquetas Irache Castillo

Selección DN+