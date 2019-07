Cecilia Liñeira renueva con el Osés Construcción Ardoi de Liga Femenina 2 de baloncesto

Actualizada 17/07/2019 a las 16:11

La jugadora argentina Cecilia Liñeira ha renovado con el Osés Construcción Ardoi de Liga Femenina 2 por otra temporada. Así, la ala-pívot, de 36 años, cumplirá su tercera temporada consecutiva en el equipo de Zizur, a donde llegó procedente del Araski de Vitoria.

-¿Cómo te defines como jugadora?

Soy una jugadora que puede jugar en varias posiciones y que me he sabido adaptar bien a los diferentes equipos. Eso me dio la capacidad de tener varios recursos sin ser una especialista en ninguna faceta. Me gusta el juego colectivo y cuanto mejor juega el equipo, más cómoda me siento.



-¿Por qué has decidido renovar con el equipo de Liga Femenina 2 de Ardoi?

Porque todavía me pica el gusanillo de la competición. Siempre creo que puedo mejorar algo y el baloncesto me propone diferentes retos que me mantienen con ganas de seguir.



-¿Qué objetivos tienes para esta temporada?

Esta temporada, a priori, parece que viene más fuerte que la temporada pasada. Con equipos que están fichando muy bien y con expectativas de subir de categoría. Para nosotras el primer objetivo creo que tiene que ser conseguir la permanencia y así ir subiendo escalones en la clasificación hasta donde lleguemos. Ojalá podamos acercarnos a lo que hicimos la temporada pasada que fue algo muy bonito de vivir.

