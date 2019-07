Actualizada 09/07/2019 a las 12:35

El italiano Sergio Scariolo, técnico de la selección española de baloncesto, ha ofrecido este martes la lista de preseleccionados para el Mundial de China, en la que no están, por distintos motivos, jugadores como Sergio Rodríguez, Pau Gasol, Serge Ibaka ni Nikola Mirotic.



El pívot español, que se perderá el Mundial de China 2019 por una fractura en su pie izquierdo que le privó de gran parte de la temporada, no cerró la puerta a disputar los Juegos Olímpicos de 2020 (Tokio) con la selección española.



Sergio Rodríguez, por su parte, comunicó este martes su renuncia al Mundial por la necesidad de recuperarse "de las pequeñas molestias y del cansancio de este curso", en el que se proclamó campeón de la Euroliga con el CSKA de Moscú.



A través de un texto difundido en su perfil de Twitter, el Chacho explicó que esta es una "de las decisiones más difíciles" de su vida deportiva.



"Pero después de darle muchas vueltas, de múltiples reflexiones y de pensarlo con paciencia, este verano por primera vez he sentido la necesidad de parar", aseguró.



Lista de convocados:



- Bases: Quino Colom (Bahcesehir/TUR), Jaime Fernández (Unicaja Málaga), Sergio Llull (Real Madrid), Ricky Rubio (Phoenix Suns/USA)

- Aleros/escoltas: Javier Beirán, Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria), Víctor Claver, Pau Ribas (Barcelona), Rudy Fernández (Real Madrid) y Joan Sastre (Valencia)

- Ala-pívot/pívots: Pablo Aguilar (Reggiana/ITA), Juancho Hernangómez (Denver Nuggets/USA), Ilimane Diop (Baskonia), Marc Gasol (Toronto Raptors/USA), Willy Hernangómez (Charlotte Hornets/USA) y Pierre Oriola (Barcelona).

Selección DN+