Beatriz Zudaire sella el pase a Tokio 2020

Actualizada 06/07/2019 a las 08:40

La selección española en silla de ruedas, que cuenta entre sus filas con la navarra Beatriz Zudaire, logró clasificarse el pasado jueves para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La victoria ante Turquía por 33-70 (Zudaire anotó 7 puntos) le dio al combinado nacional el billete olímpico 28 años después, ya que desde Barcelona 92 España no contaba con representación en una cita paralímpica.



Países Bajos, Gran Bretaña y Alemania ya obtuvieron el miércoles su clasificación, y quedaba por confirmar el pase de España, después de la crucial victoria de las pupilas de Carrión contra Francia (54-31).



Las españolas lo tenían todo a favor. No en vano, les bastaba no sólo con ganar a las turcas, sino incluso con perder de hasta 21 puntos. Una hipotética derrota por 22 o más puntos clasificaba a Turquía, mientras que Francia estaba ya matemáticamente fuera de Tokio 2020. Finalmente, la selección española consiguió imponerse sin dificultad en un encuentro que su técnico calificó como “duro, sobre todo a nivel mental”.



“Estábamos muy nerviosas, pero afortunadamente, hemos sido consistentes y duras, y hemos creído en nosotras mismas, ése es nuestro secreto”, comentó Abraham Carrión, orgulloso por la clasificación.

Etiquetas Baloncesto

Selección DN+