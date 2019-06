Actualizada 27/06/2019 a las 17:49

Marc Gasol ha decidido ejercer la opción de jugador de su contrato, permitiéndole seguir en la disciplina de los Toronto Raptors una segunda temporada, después de recalar en la franquicia canadiense en febrero, cuando se cerró el último mercado de traspasos en la NBA.



El pívot de 34 años declinó entrar en la agencia libre, que comienza el 1 de julio, agarrándose así a la opción de su contrato que le permite continuar con los campeones de la NBA y asegurándose la próxima temporada una cantidad de 25,6 millones de dólares.



Gasol fue pieza clave en la conquista del primer anillo de la corta historia de los Raptors promediando 13,6 puntos y 7,9 rebotes en los 79 partidos disputados esta temporada.



La franquicia canadiense hizo oficial la vuelta del de Sant Boi a través de Twitter. "Bienvenido a casa" se leía en inglés, español y catalán publicado desde su cuenta de Twitter. Los canadienses trabajan ahora en la vuelta del MVP de las Finales, Khawi Leonardm y de Danny Green.



Por su parte, su hermano, Pau Gasol, pívot español dos veces campeón de la NBA, aseguró este jueves sobre su futuro que "lo que tiene mas sentido" es firmar con Milwaukee Bucks durante su condición de agente libre tras llegar desde San Antonio Spurs en marzo al rescindir su contrato.



"Lo que tiene mas sentido sin saber prácticamente nada es tener continuidad con Milwaukee y seguir en los Bucks y seguir aportando mi experiencia y liderazgo con más salud. Es lo que creo que tiene más sentido y lo que encaja en mi cabeza. Todavía queda tiempo" aseguró Gasol en declaraciones a Endesa Basket Lover.



El pívot español, que se perderá el Mundial de China 2019 por una fractura en su pie izquierdo que le privó de gran parte de la temporada, no cerró la puerta a disputar los Juegos Olímpicos de 2020 (Tokio) con la selección española.



"Es una etapa maravillosa de la que espero pueda disfrutar un campeonato más porque quiero seguir aportando a ello" aseguró el catalán, que además se mostró "muy orgulloso de lo que se ha creado en la selección, independientemente de poder estar, o no".



Gasol, que no pudo disputar la final de conferencia frente a Toronto Raptors, habló de la emoción que sintió al ver ganar el primer anillo a su hermano Marc y de la pena que supuso no poder competir contra él.



"Viví la final de Marc con mucha intensidad. Me hubiera encantado poder jugar la final de Conferencia contra él y ganarle, pero no fue así y fueron justos vencedores de la serie. Luego tuve que cambiar el chip y animarle durante la final (...) Estoy muy contento por él" sentenció.

