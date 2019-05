Marc Gasol, Ibaka y Juancho, a un triunfo de jugar las finales de Conferencia

Actualizada 08/05/2019 a las 10:32

El baloncesto español vivió una jornada completa de triunfos en las semifinales de conferencia de la NBA después de que el pívot Marc Gasol y el ala-pívot Serge Ibaka, ayudasen a los Raptors de Toronto a conseguir la victoria y Juancho Hernangómez también lograse la victoria con los Nuggets de Denver.



Ambos equipos consiguieron triunfos amplios que les permitieron ponerse con ventaja de 3-2 en las eliminatorias que disputan al mejor de siete, por lo que se han situado a un triunfo de las finales de Conferencia del Este y el Oeste.



Los primeros en dar una exhibición de buen juego fueron los Raptors de Toronto que vencieron por 125-89 a los Sixers de Filadelfia en la eliminatoria de semifinal de la Conferencia Este.



Gasol hizo un partido completo en cada faceta del juego, con una excelente selección de tiros a canasta que le permitieron anotar 11 puntos en los 33 minutos que disputó.



El jugador de Sant Boi encestó 4 de 6 tiros de campo, incluidos los 3 de 5 triples que intentó, sin que esta vez fuese a la línea de personal, al no ser una de las primeras opciones ofensivas del equipo.



El mediano de los hermanos Gasol cumplió con cinco rebotes defensivos, dio tres asistencias, recuperó dos balones, no perdió ninguno y cometió cuatro personales en el duelo que mantuvo con el pívot camerunés Joel Embiid, al que volvió a silenciar y dejarlo sin ser el factor ganador de los Sixers.



Ibaka, que volvió a ser el sexto jugador de los Raptors, salió del banquillo y disputó 22 minutos en los que consiguió 10 puntos tras anotar 4 de 7 tiros de campo y 2 de 3 desde la línea de personal.



Su protagonismo dentro de la pintura fue más reducido que el tuvo Gasol y se quedó con dos rebotes, que repartió en ambas canastas, perdió dos balones y le señalaron cuatro personales como le sucedió a Gasol.



Luego llegaría el triunfo, también cómodo, que lograron los Nuggets al imponerse por 124-98 a los Trail Blazers de Portland y la ventaja amplia que siempre tuvieron en el marcador permitió al entrenador del equipo de Denver Michael Malone darle a Hernangómez sus primeros minutos en la eliminatoria.



Hernangómez salió dos minutos como reserva y el exjugador del Estudiantes los aprovechó al conseguir tres puntos tras anotar uno de los dos tiros de campo que hizo que fueron ambos desde fuera del perímetro.



La jornada del miércoles podrá dejar como finalista en la Conferencia Este a los Bucks de Milwaukee, donde el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic ha salido como titular en los últimos partidos de la eliminatoria semifinal que disputan frente a los Celtics de Boston.



Otra victoria más en el quinto partido, que van a disputar de locales, y los Bucks estarían en sus primeras finales desde la temporada del 2001.



Aunque el pívot español Pau Gasol forma parte de la plantilla de los Bucks, no se espera que pueda jugar al seguir sin recuperarse de las molestias que sufre en el pie izquierdo que lo tienen apartado de la competición desde el final de la temporada regular.

