Fallece John Havlicek, uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA

Los Boston Celtics han anunciado el fallecimiento a los 79 años de John Havlicek, uno de los jugadores emblemáticos en la historia de la franquicia, con la que ganó un total de ocho anillos entre los años 60 y 70

"John Havlicek es uno de los jugadores más exitosos en la historia de los Celtics de Boston y el rostro de muchos de los momentos más emblemáticos de la franquicia. Fue un gran campeón tanto en la cancha como en la comunidad, ganando 8 campeonatos de la NBA y un MVP de las Finales", recordaron los Celtics en un comunicado.

Nombrado uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA, Havlicek forma parte del Salón de la Fama de la liga estadounidense y tiene retirado el dorsal 17 con los Celtics, donde desarrolló toda su carrera profesional entre 1962 y 1978.

"John fue amable, considerado y humilde. Fue un campeón en todos los sentidos y, cuando nos unimos a su familia, amigos y aficionados para lamentar su pérdida, estamos agradecidos por toda la alegría e inspiración que nos brindó", le despidió la franquicia de Boston.

John Havlicek (1940-2019) “Hondo” bridged the years between the Celtics dynasties, playing for the Celtics for 16 seasons and winning 8 championships from 1962-78; Won 6 titles with Bill Russell (1960s), then teamed with Dave Cowens to bring the franchise titles in 1974 & '76 pic.twitter.com/TPgVYvM4Vn