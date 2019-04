Juancho Hernangómez debuta en los 'playoffs' con derrota ante los Spurs

Actualizada 19/04/2019 a las 10:44

Denver Nuggets ha caído esta madrugada en el tercer partido de la primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Oeste ante San Antonio Spurs (118-108), que domina la serie (2-1), en un duelo en el que el ala-pívot español Juancho Hernangómez disputó cuatro minutos.



En el AT&T Center, los texanos se adelantaron en la eliminatoria sustentados por un magnífico partido del base Derrick White, que aportó 36 puntos durante los 33 minutos que estuvo en la cancha. Mientras, el pívot serbio Nikola Jokic y el escolta Malik Beasley, con 22 y 20 tantos respectivamente, llevaron el peso ofensivo de los de Colorado.



Por su parte, el madrileño Juancho Hernangómez jugó sus primeros minutos en los 'playoffs' después de perderse por decisión técnica los dos primeros encuentros de Denver. En sus cuatro minutos de participación y partiendo como reserva, capturó un rebote.

En la serie, San Antonio se llevó el primer partido a domicilio (96-101) y Denver igualó la serie en casa (114-105). El próximo encuentro se disputará la madrugada del sábado al domingo.

WARRIORS Y SIXERS RECUPERAN LA VENTAJA DE CAMPO

Los Warriors de Golden State y los Sixers de Filadelfia recuperaron la ventaja de campo al ganar ambos de visitantes el tercer partido de sus respectivas series de primera ronda de los playoffs, mientras que los Spurs de Antonio mantuvieron la que le arrebataron a los Nuggets de Denver.



El alero estrella Kevin Durant se erigió en el líder indiscutible de los Warriors al aportar 38 puntos y los guió a un triunfo arrollador a domicilio de 105-132 sobre Los Angeles Clippers, en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.



Tras la derrota sorpresa en el segundo partido de la serie que disputaron en Oakland, los Warriors llegaron al Staples Center decididos a reivindicar su condición de bicampeones defensores del título de la NBA y claros favoritos a revalidarlo por tercera vez.



La mejor demostración fue dejar sentenciado el partido en el primer cuarto al anotar 41 puntos, la segunda mejor marca en un partido de playoffs bajo la dirección del entrenador Steve Kerr.



Durant, que también consiguió siete asistencias y cuatro rebotes, tuvo el apoyo del base Stephen Curry, quien a pesar de jugar con cinco faltas personales, al final aportó otros 21 puntos, incluidos cuatro triples.



La victoria permite a los Warriors recuperar la ventaja de campo en la serie que ahora dominan por 2-1 al mejor de siete partidos y el cuarto se jugará el domingo en el mismo escenario del Staples Center de Los Angeles.



El pívot australiano Andrew Bogut, que salió de titular en el puesto del lesionados DeMarcus Cousins, hizo una gran labor defensiva al conseguir 14 rebotes -10 defensivos-, dio cinco asistencias, puso un tapón y anotó ocho puntos.



Los Clippers, que en el segundo partido protagonizaron la mayor remontada en la historia de los playoffs de la NBA al superar una desventaja de 31 puntos que tenían en el tercer periodo, esta vez no tuvieron su mejor inspiración encestadora y se quedaron con sólo un 37 por ciento de acierto en los tiros de campo.



El pívot croata, el novato Ivica Zubac fue el único titular de los Clippers que tuvo números de dos dígitos al aportar un doble-doble de 18 puntos, 15 rebotes, un robo y un tapón.



El base australiano Ben Simmons y en alero Tobias Harris se combinaron con 60 puntos y lideraron a los Sixers al triunfo de visitantes de 115-131 ante los Nets de Brooklyn en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.



La victoria permite a los Sixers, que jugaron sin su pívot titular camerunés Joel Embiid, lesionado, con dolores en la rodilla izquierda, recuperar la ventaja de campo que habían perdido en el primer partido y ahora están arriba 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete.



Simmons, que fue recibido como persona "no grata" en Brooklyn, no sintió para nada la presión de los abucheos que le dedicaron los seguidores de los Nets que llenaron el Barclays Center y aportó 31 puntos, su mejor marca profesional en playoffs, con una actuación brillante de 11 canastas de 13 tiros de campo y 9 de 11 desde la línea de personal.



Además aportó también nueve asistencias, capturó cuatro rebotes, recuperó dos alones, perdió tres, y puso tres tapones.



Harris, ante la ausencia de Embiil, surgió como el gran líder en el juego interior de los Sixers al concluir el partido con un doble-doble monumental de 29 puntos, 16 rebotes, incluidos 15 defensivos, y dio tres asistencias.



El escolta JJ Redick se encargó de ser el también jugador clave en los tiros desde fuera del perímetro al encestar cinco triples de nueve intentos y acabar el partido con 26 puntos, el tercer máximo encestador del equipo.



El base D'Angelo Russell y el escolta-alero reserva Caris LeVert con 26 puntos cada uno fueron los mejores de los Nets, que nunca pudieron competir con la inspiración de los Sixers, que además dominaron en el juego interior con 54 rebotes por 43 de Brooklyn.



El cuarto partido de la serie se jugará en el mismo escenario del Barclays Center, el próximo sábado.

