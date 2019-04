Rubio muestra su clase a pesar de la derrota de Utah; Mirotic gana con los Bucks

Actualizada 18/04/2019 a las 11:17

El base Ricky Rubio no pudo evitar que su equipo de los Jazz de Utah perdiesen por paliza de 118-98 ante los Rockets de Houston en el segundo partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, pero fue el líder indiscutible de su equipo.



Rubio, a pesar de tener que controlar sus minutos para dosificar el esfuerzo, al final jugó 32, el segundo que más estuvo en el campo, y en que siempre intentó meter a su equipo en el partido ante la inspiración encestadora que presentaron los Rockets.



El base estelar de los Jazz se quedó a las puertas de un doble-doble tras aportar 17 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes que repartió con dos ofensivos y defensivos.



Rubio anotó 7 de 17 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y acertó 2-2 desde la línea de persona, además de recuperar cuatro balones, perdió otros dos y cometió dos faltas.



"Es cierto que nos salieron las cosas como queríamos", declaró Rubio al concluir el partido. "Tendremos que ver una gran cantidad de vídeos para ver todos los errores que hemos hecho en los dos partidos disputados en Houston".



En cuanto al marcaje que le hizo a Harden en determinadas fases del partido, Rubio admitió que era difícil y complicada, pero eso evitó que pudiese ser mas letal para su equipo.



"Pero no vamos a parar, intentando trabajar diferentes defensas para que al final podamos controlarlo", valoró Rubio. "Lo más difícil es que va a anotar, si o si, pero lo que tenemos que hacer es ponérselo difícil".



El internacional español se refirió a las estadísticas logradas por Harden en el partido anotó 11 de 24 tiros de campo, incluidos 6 triples de 13 intentos, y dijo que la misión de su equipo es que al final anote mucho menos canastas de los intentos que hace.



"Esta noche, anotó 11 de 24 tiros, entonces lo que debemos conseguir es que tire más que anote", reiteró Rubio. "Estamos haciendo una cosa buena como es la de mantenerlo fuera de la línea de tiro libre, pero no es suficiente".



Mientras que Rubio no pudo disfrutar del triunfo a pesar de la buena actuación individual, en el apartado de equipo, quien si disfrutó del triunfo fue el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic que jugó 12 minutos como reserva de los Bucks de Milwaukee en el partido que ganaron por 120-99 a los Pistons de Detroit.



Mirotic aportó dos puntos tras anotar 1 de 5 tiros de campo, falló un intento de triple, y no fue a la línea de personal.



El exjugador del Real Madrid también capturó tres rebotes -dos fueron defensivos-, dio una asistencias y le señalaron dos faltas.



El veterano pívot español Pau Gasol siguió sin jugar con los Bucks al no estar recuperado de las molestias que sufre en el pie izquierdo y que le ha impedido jugar con regularidad con el equipo de Milwaukee desde que fue dado de baja por los Spurs de San Antonio el pasado mes de febrero.



La derrota fue para el veterano base José Manuel Calderón, que también salió como reserva de los Pistons y jugó dos minutos en los que no tuvo ningún registro estadístico.

Selección DN+