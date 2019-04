El Osés busca certificar la fase de ascenso

Actualizada 06/04/2019 a las 08:39

El Osés Construcción Ardoi recibe este sábado (19 h) al Patatas Hijolusa en un partido que puede ser histórico para las de Zizur, ya que si ganan certificarían su participación en la fase de ascenso a la liga DIA. La derrota ante el GDKO Ibaizabal la semana pasada evitó la clasificación matemática del Osés, que esta tarde dispondrá de una nueva oportunidad, esta vez ante su público.



Enfrente, el Patatas Hijolusa de León que ocupa el segundo puesto de la tabla clasificatoria, por lo que ya tienen certificada su presencia en la fase de ascenso a la que aspira a entrar el Osés. No obstante, las leonesas no lo pondrán fácil ya que no pueden relajarse si quieren llegar con buen ritmo de competición a la fase decisiva de la temporada. Acumulan 20 victorias y tan solo 4 derrotas y una racha de 7 triunfos consecutivos.



Su máxima anotadora y jugadora más valorada es Dekeiya Tyshan Cohen. La jugadora estadounidense es la pieza clave de la plantilla leonesa. Promedia 19,6 puntos por partido y acumula 574 puntos de valoración, datos muy por encima de las demás jugadoras. El Osés deberá estar muy atento y ser muy solidario en defensa para frenar a esta jugadora, ya que es el principal argumento ofensivo del Patatas Hijolusa.



LAS CUENTAS DEL ASCENSO



El Osés Construcción Ardoi tiene las cuentas muy claras. Con 17 victorias, tiene dos de margen sobre la quinta plaza, por lo que depende de si mismo para clasificarse para la fase de ascenso. Le basta con lograr una victoria en alguno de los partidos que le restan por disputar. Aún cayendo esta tarde frente al cuadro leonés, una victoria en la última jornada frente al Barça CBS les otorgaría el ansiado billete.



Incluso perdiendo esta tarde, cabe la posibilidad de que las de Zizur se clasifiquen. Para ello, el Barça CBS debería perder en la pista del Maristas de La Coruña, equipo que está obligado a ganar si no quiere certificar su descenso de categoría.



No obstante, el Osés Construcción Ardoi no saldrá a especular y buscará certificar el billete para la fase de ascenso con una victoria de nivel ante el segundo clasificado. Sería el colofón a una campaña fantástica en la que las de Zizur ya han superado con creces el objetivo de la temporada que era la permanencia.

