Jazz y Raptors arrasan a sus rivales con buenas actuaciones de Rubio y Gasol

Actualizada 19/03/2019 a las 11:33

El 'doble-doble' de Marc Gasol (12 puntos, 11 rebotes) y la buena dirección de Ricky Rubio (8 puntos, 10 asistencias) han contribuido a las contundentes victorias de Toronto Raptors sobre New York Knicks (128-92) y de Utah Jazz ante Washington Wizards (95-116), respectivamente, en la jornada de este lunes en la NBA.



Pese a las bajas de Kawhi Leonard y del sancionado Serge Ibaka, los Raptors no tuvieron ningún problema para imponerse a los Knicks, el peor equipo de toda la NBA, y situarse a dos victorias de Milwaukee Bucks en la pelea por el primer puesto de la Conferencia Este.



Toronto redondeó un partido muy completo en el que pudo repartir esfuerzos y un total de ocho jugadores del equipo canadiense alcanzaron dobles dígitos de anotación, con Jeremy Lin (20) y Pascal Siakam (19) como referentes.



Tan solo la lesión de Kyle Lowry, que tuvo que abandonar el partido tras torcerse un tobillo, empañó la paliza del equipo local ante un adversario que está completando otra temporada para el olvido (14-57) y donde solo se salvó Allonzo Trier (22).



Por su parte, los Jazz siguen en un gran momento de forma y encadenaron su cuarta victoria consecutiva que les convierte virtualmente en equipo de 'playoffs' y que incluso les hace aspirar hasta a la tercera posición del Oeste.



Frente a unos Wizards que cada vez tienen más complicado meterse en las eliminatorias por el título en el Este, Donovan Mitchell (19), Jae Crowder (18) y Rudy Gobert (14 y 14 rebotes) encarrilaron el cómodo triunfo visitante en el Capital One Arena.



Además, ni el base extremeño José Manuel Calderón ni el ala-pívot madrileño participaron en los partidos de Detroit Pistons y Denver Nuggets, respectivamente.

ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES:



MARC GASOL: 12 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.



RICKY RUBIO: 8 puntos, 10 asistencias, 4 robos y 2 rebotes.

