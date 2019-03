Marc Gasol no evita derrota de los Raptors; Mirotic sin inspiración con los Bucks

Actualizada 18/03/2019 a las 10:11

No fue este domingo la mejor jornada que tuvieron los equipos en los participan los jugadores españoles en la NBA después que los Raptors de Toronto, Bucks de Milwauke y Hornets de Charlotte sufrieran la derrota en sus respectivos partidos.



A pesar de que el pívot Marc Gasol tuvo una buena actuación individual, los Raptors al final perdieron como visitantes por 110-107 ante los Pistons de Detroit.



Gasol no pudo ser factor ganador al disputar 37 minutos como titular y conseguir nueve puntos tras anotar 3 de 7 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y acertó 2-2 desde la línea de personal.



El internacional español destacó en el juego interior con 11 rebotes -10 de ellos defensivos-, que lo dejaron como líder del equipo esa faceta del juego, lo mismo que lo hizo en la dirección del ataque al repartir ocho asistencias, y poner un tapón.



Pero los puntos decisivos al final cayeron del lado de los Pistons.



La ausencia del ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, que se perdió el segundo partido de los tres con los que fue suspendido por participar en pelea con el ala-pívot Criss Marquette, de los Cavaliers de Cleveland, se hizo sentir de nuevo en el juego de equipo de los Raptors.



El base José Manuel Calderón no fue incluido por el entrenador de los Pistons, Dwane Casey, en la lista oficial de los 12 que presentó para el partido ante los Raptors, otro exequipo de internacional español.



El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic salió como titular de los Bucks, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora y su equipo de local perdió por 125-130 ante los Sixers de Filadelfia.



Mirotic jugó 24 minutos y aportó sólo dos puntos tras anotar 1 de 7 tiros de campo, falló los seis intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal.



El exjugador del Real Madrid cumplió con cuatro rebotes -tres defensivos-, dio dos asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y cometió una falta.



Mientras que el pívot español Pau Gasol no tuvo ningún minuto por tercer partido consecutivo con los Bucks.



Tampoco vio acción por segundo partido consecutivo el pívot Willy Hernangómez con su equipo de los Hornets de Charlotte que perdieron de visitantes por 93-75 ante los Heat de Miami.



El entrenador de los Hornets, el hispano James Borrego, siguió sin contar con el mayor de los hermanos Hernangómez y le dio la titularidad al congoleño Bismack Biyombo, el exjugador del Fuenlabrada que disputó 17 minutos y logró dos puntos con seis rebotes.

