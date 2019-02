El Basket Navarra consigue su mejor racha triunfal tras ganar ante el Quesería La Antigua

02/02/2019 a las 06:00

El Basket Navarra consiguió su mejor racha triunfal tras ganar ante el Quesería La Antigua (63-62), tras un error del rival en la línea de tiros libres a tiempo parado. Desde hace 11 años que el Basket Navarra no firmaba siete victorias consecutivas.



El partido de ida el Basket Navarra ganó al Quesería La Antigua con un lanzamiento casi imposible de Javier Marín que entró sobre la bocina. Esta vez los navarros tenían a la grada a favor y los visitantes venían con más rabia que nunca tras la derrota en Salamanca.



El encuentro comenzó raro. Ambos equipos acumularon varios errores y no conseguían anotar. Hubo varios intentos de triples, y nada. El balón no entraba en ninguna de las dos canastas.



El primer punto no llegó hasta el minuto 7.52 de la mano de Jiménez desde los 4.60 metros. Poco a poco los locales sumaron puntos de dos, sobre todo de la mano del pivot Iago Estévez, mientras que los visitantes se frustraban intentando anotar de tres.



El entrenador del Quesería pidió un tiempo muerto, necesario para que sus jugadores reaccionaran. Víctor Moreni, del Quesería abrió el marcador visitante con los primeros dos puntos en el minuto 5.51 (09-02).



Pero los de Jiménez ni se inmutaron, seguían a lo suyo. Con grandes defensas y certeros en ataque pudieron impedir que el visitante anotara de triple y solo pudieran sumar de dos y de tiros libres. Acabaron el primer cuarto 16-07.



Tras un excelente primer cuarto el Basket Navarra se relajó. Hubo cambio de roles. El local estuvo seis minutos sin anotar y los salmantinos, poco a poco apretaban el marcador, hasta ponerse a uno (16-15). Los locales se resistieron y se separaron otra vez en el marcador. Pero los visitantes les alcanzaron en el tercer cuarto. El Quesería se hizo con el encuentro en el tercer cuarto y en los últimos 10 minutos brindó la igualdad.



EL TIRO LIBRE



El minuto final fue un duelo de tiros libres. A falta de 47 segundos (62-60), Casey, del visitante buscó el empate y chocó con la defensa. No consiguió los dos puntos inmediatos, pero sí la posibilidad de anotar los dos tiros libre. Por los nervios no fue capaz de anotar los dos (62-60). Fue el turno de los navarros y el ataque también se convirtió en dos tiros libres, de la mano de Yago. A pesar de ser el mejor del partido, tampoco pudo anotar los dos (63-60) y quedaban 13 segundos eternos. El visitante, con el balón atacaba y Jiménez cometió una falta personal a Casey. En esos momentos, era el mal menor. Si Casey anotaba los dos, no llegaría a empatar el encuentro, estaba ya hecho. Casey lanzó el primero, y lo anotó. El segundo, según su equipo, no debía anotarlo, para así coger el rebote y tener otra nueva oportunidad. Y así fue, no lo anotó, el visitante cogió de nuevo el balón. El Basket Navarra, a la desesperada, presionó la defensa y cometió falta personal a Andrew Remírez. Otra nueva oportunidad tenía el visitante, con el tiempo ya parado. Objetivo: tenía que anotar los dos para provocar la prórroga. Lanzó el primer tiro, y salió fuera. Ya estaba, el visitante perdió la ocasión del empate y el equipo navarro se hizo con la victoria.



Basket Navarra 63

Quesería la antigua 62

Basket Navarra. José Jiménez (8), Yago Estévez (15), Rodrigo Gómez (2), Iñaki Narros (13), Carles Marzo (7), cinco inicial, Vasilije Curcic (6), Julen Velasco, Sergio Fuentes, Javier Marín (6), Emiliano Giano, Adrián García y Eduardo Hernández-Sonseca (6).

Quesería La Antigua. Njegos Sikiras (8), Osas Ehigitor (9), Andrew Ramírez (9), Víctor Moreno (3), Casey Nathaniel (13), cinco inicial, Jacob Nathaniel (9), Adama Louis (7), Anrijs Miska (2), Raymond Canady (2).

Parciales. 16-7, 19-21, 6-17, 22-17.

Árbitros. José Vázquez y Cristian Martín.

Incidencias. Partido disputado en el polideportivo Arrosadía ante 500 espectadores.

Selección DN+