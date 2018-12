Ibaka secunda a Leonard pero no evita la derrota de los Raptors en Orlando

Actualizada 29/12/2018 a las 10:57

El pívot hispano-congoleño Serge Ibaka anotó 17 puntos y capturó ocho rebotes para su equipo, los Toronto Raptors, que estuvieron guiados por los 21 tantos de su jugador franquicia, Kawhi Leonard, pero que no evitaron la derrota por 116-87 en la pista de los Orlando Magic.



Ibaka, que repartió tres asistencias e hizo cuatro tapones en sus 31:51 sobre el parqué, fue el principal aliado de Leonard en un equipo que no supo frenar al pívot montenegrino Nikola Vucevic, autor de 30 puntos y acreedor de 20 rebotes y ocho asistencias. Este mal resultado dejó a los Raptors en el segundo puesto de la Conferencia Este, con balance de 26-11.



Además, Willy Hernangómez selló tres puntos, seis rebotes y una asistencia en los 13:36 que disputó durante la victoria local de los Charlotte Hornets (100-87) ante los Brooklyn Nets. Así, los Hornets se ubicaron sextos del Este (17-17). Kemba Walker fue autor de 29 puntos, replicado por los 33 que hizo D'Angelo Russell en el equipo visitante.



Por otra parte, el aún renqueante Pau Gasol no jugó un solo segundo para la estrecha derrota de su equipo, los San Antonio Spurs, en su visita a los Nuggets (102-99). En el conjunto de Denver, el también español Juancho Hernangómez firmó seis puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en 31:11 minutos.



La madrugada con presencia española en la NBA se completó con José Manuel Calderón, autor de dos puntos, dos capturas de rebote y siete asistencias en los 22:46 que jugó en Indianápolis. Su equipo, los Detroit Pistons, cayó derrotado (125-88) ante unos Pacers en cuyas filas destacó Domantas Sabonis, gracias a sus 19 puntos y 12 rebotes que amargaron a un rival todavía octavo en el Este (16-17).



ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 17 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 tapones.

WILLY HERNANGÓMEZ: 3 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.

PAU GASOL: No jugó.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: 6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: 2 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias.

