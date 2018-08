El alero Larry Abia denuncia que no le alquilan piso por ser "de color"

Actualizada 27/08/2018 a las 14:32

El jugador del Básquet Coruña Larry Abia ha denunciado este lunes que no le han alquilado un piso en A Coruña por ser "de color".



El alero valenciano ha relatado en las redes sociales que los arrendadores, una pareja mayor, desestimaron alquilarle la vivienda por el color de su piel. "Era el primer cliente del día, llegué diez minutos antes a la cita, aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron: 'No se lo alquiles a ese, dile que no, que es de color'", indicó Abia. Añadió que la mujer "quiso acercarse" para decirle algo, pero su acompañante "la volvió a llamar y dijo: 'ven aquí, si no te dice nada, sigue andando'", mientras se dirigían al portal.



"Yo, impactado por la situación, decidí llamar por su nombre a la señora, con la que hablé a la mañana por WhatsApp y por teléfono, y se giraron con una sonrisa falsa, sin acercarse a saludar ni nada, y me dijeron que ya tenían el piso alquilado", prosiguió el jugador. "Puse cara de sorpresa ya que yo era el primero que visitaba el piso porque que las visitas eran de 12 a 14 horas", apuntó el alero, quien añadió que le dijeron lo habían alquilado hacía 30 minutos y que no le habían llamado porque no tenían su número. El club de Abia, el Leyma Coruña, expresó en las redes sociales su "solidaridad" con el jugador "y en contra de cualquier tipo de discriminación".



También se pronunció el Cafés Candelas Breogán, recién ascendido a la Liga Endesa, que calificó lo sucedido de "incomprensible e inadmisible". "Nuestro rechazo más absoluto a este tipo de actitudes. Hagamos equipo también contra eso. Ánimo Larry Abia", escribió, en gallego, el conjunto lucense. El jugador del Leyma Coruña también indicó que "no es la primera vez" que le pasa y matizó que tampoco quiere darle más relevancia "al asunto".



"Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar", publicó. Abia se encuentra de baja después de haber sido en julio de la rodilla tras haberse lesionado en el 'play-off' de ascenso a la Liga Endesa.

