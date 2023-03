Cruzando la meta de los cien

El 16 de noviembre de 1923 “cuatro locos” decidieron crear una federación de atletismo en Navarra. Sus principales focos de entrenamiento eran Alsasua y Pamplona. Poco a poco fue creciendo y cien años más tarde, esa misma entidad celebró este jueves su VII Gala del Atletismo Navarro en conmemoración a su primer centenario.

En el acto celebrado en la Sala de Cámara del Baluarte estuvieron presentes los máximos exponentes del atletismo navarro, así como algunas autoridades caso de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Este último no quiso dejar escapar la oportunidad para alabar el gran trabajo que se ejerce en Navarra en el atletismo. “Somos una comunidad pequeña pero nuestros logros en este deporte son enormes”, dijo Maya. “Este es uno de nuestros mejores momentos en la historia del atletismo navarro”, añadió.

El acto, que tuvo como presentador a Rubén León, periodista de RTVE, comenzó simulando una salida de una carrera de 110 metros vallas. Con una valla situada en medio del escenario, León emuló el inicio de la especialidad de Asier Martínez, reconocido como mejor atleta absoluto del año. El campeón europeo y bronce mundial estuvo presente para recoger hasta tres premios: uno especial por su récord de España y la Insignia de Oro, además del al más destacado de 2022. “Este año pelearé por igualar mis resultados de la pasada campaña”, dijo el joven atleta navarro. A su vez aseguró que ya está totalmente recuperado de las molestias físicas que le impidieron acudir al Europeo indoor. “Me siento bien. Estoy motivado y con ganas de seguir compitiendo”, afirmó.

Junto a él recibió el premio a mejor atleta absoluta Maitane Melero , entre otros motivos por revalidar su título de campeona de España en 10.000 metros. “Sueño con ir a París, pero tengo ir pasito a pasito”, dijo al recibir su galardón la fondista, en referencia a la cita olímpica.

Además de los dos mejores absolutos, otros navarros fueron premiados en categorías sub23, sub20, sub18, sub16 y máster. También se entregaron las insignias de oro, de plata, el club, la entidad y el juez destacado.

Por último Rodrigo Domínguez, presidente de la Federación Navarra de Atletismo, quiso dedicar unas palabras por el centenario de la organización y hacia sus atletas. “El futuro del atletismo navarro es espléndido. Tenemos una cantera espectacular. Este año nuestros atletas han conseguido 144 récords navarros y tres a nivel nacional. Estas cifras hablan muy bien del rendimiento de nuestros deportistas,”, concluyó Domínguez.

Clasificaciones



MEJORES ATLETAS MASCULINOS



Asier Martínez Echarte (Absoluto)



Estanislao Ruiz de Ullate (sub23)



Mikel Calvo Romo (sub 20)



Eneko Soberanas Izco (sub 18)



Aritz Goñi Villar (sub 16)



MEJORES ATLETAS FEMENINAS



Maitane Melero Lacasia (Absoluta)



Carmen Riaño Aransay (sub23)



Andrea Arilla Luqui (sub 20)



Nahia Miqueilez Lizarraga (sub 18)



María Alduán Martínez (sub 16)



MEJOR ATLETA MÁSTER



Alfonso Rey Bakaikoa (Masculino)



Ana Llorens Pérez (Femenina)



CLUB DESTACADO



Grupompleo Pamplona Atlético



TÉCNICO DESTACADO



François Beoringyan



ENTIDAD DESTACADA



Ayuntamiento de Tafalla



JUEZ DESTACADO



Jaime Samaniego Jaca



PREMIO ESPECIAL A LOS VALORES



Deyman Danielov Gerogiev



PREMIO ESPECIAL RÉCORD ESPAÑA



Asier Martínez Echarte



Carmen Riaño Aransay



Aritz Goñi Villar



MENCIÓN DE HONOR



Jenaro Laborra Erdozáin



Ana Barrenechea Tartas



Sagrario Izquierdo Jiménez



Francisco Javier Muruzabal Elizondo



Marisa Marcotegui Izcue



PREMIO AEQUO



Demba Diarra



INSIGNIA DE ORO



Asier Martínez Echarte



Real Federación Española de Atletismo



Félix Navarro Ruiz



Alejandro Ruiz Martínez



François Beoringyan



Raúl González Saez



Rafael Pérez Rivas



Alberto González Guerrero



Club de Atletismo UNAV



Club Atlético Osasuna



INSIGNIA DE PLATA



Jaime Samaniego Jaca



Ignacio Santamaría Nagore



Begoña Lezano Alcuaz



Luis Requetibate Ansorena



Juan Sarrasqueta Redondo