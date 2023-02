Hiru Herri, contra viento y marea

tres décadas de trabajo por el atletismo contemplan a uno de los emblemas de este deporte en Navarra. El club Hiru Herri, símbolo atlético de tres localidades vecinas, Villava y Ardoi, Iranzu y Tafalla con objetivos ambiciosos y pasión por la cantera. Pero la ilusión de sus mentores se encuentra con numerosos baches. El principal, la ausencia de instalaciones, anegadas por las inundaciones de diciembre 2021. Más depor el atletismo contemplan a uno de los emblemas de este deporte en Navarra. El, símbolo atlético de tres localidades vecinas, Burlada Huarte , ha comenzado su segunda temporada desde que emprendió la aventura de liderar un proyecto junto acon objetivos ambiciosos y pasión por la cantera. Pero la ilusión de sus mentores se encuentra con numerosos baches. El principal, la ausencia de instalaciones, anegadas por las inundaciones de diciembre 2021.

A pesar de que el pasado mes de noviembre pudieron inaugurar el nuevo tartán sobre el que se entrenan los más de 700 atletas del club, en Hiru Herri arrancan el curso muy mermados. En pleno invierno, desarrollan su actividad en una pista pelada. Para que los más pequeños se protejan el ayuntamiento de Burlada les ha cedido el edificio próximo de la vieja guardería, que han acondicionado para poder hacer calentamientos y distintas actividades.

La temperatura es gélida en el exterior. Cobijados entre estas paredes, dos de los responsables del club, el presidente Juanjo Vizcay y el coordinador técnico, Adrián Servent, explican cómo se afronta el proyecto en este 2023.

“Cada año aspiramos a más. Este año ha salido la sección de triatlón. Los objetivos del club son bien claros. En la escuela, queremos conseguir mejores medios. Desde la riada, estamos paliando la situación. No tenemos vestuarios ni duchas para los chavales. Los mayores están en una situación también precaria hasta que no tengamos un edificio donde podamos albergar oficina, megafonía, esencial para cualquier evento, unas gradas... Algo básico. Estamos en el punto cero. No hay proyecto, ni concurso de arquitectos. Se está hablando hace un año pero está en el limbo. Hemos tenido un montón de reuniones con el Ayuntamiento, pero no avanzamos”, se lamenta Juanjo Vizcay.

700 DEPORTISTAS

En la actualidad, hay 400 atletas en la escuela y 300 en los mayores. “Es un club con una actividad muy importante como para que se muevan las instituciones”, pide Vizcay. A ellos, se suma la reciente escuela de triatlón en Huarte con otros 400 deportistas.

Con estos elementos, el club se plantea muchos objetivos en 2023. “Queremos subir a Primera con los chicos y las chicas. En las competiciones navarras y estatales buscamos llegar a lo máximo y, lo más importante, dar salida a todos los chicos y chicas que tienen proyección, tanto si tienen nivel como si quieren hacer atletismo sin más. Tenemos un grupo de korrikolaris. Estamos un grupo de 20 entrenadores y entre todos trabajan para sacar estas cosas adelante”, resume el presidente.

Sin embargo, es la falta de instalaciones la que merma al club. “Estamos utilizando la antigua guardería que a través del Ayuntamiento ha cedido el Gobierno de Navarra. Cuando llueve, nos refugiamos aquí, que es donde se realiza la mayor parte de la actividad de los críos. Estamos esperando a la carpa para poner por lo menos unas jaulas para la ropa y cosas básicas que no se pueden mojar. Esta circunstancia que tenemos ha hecho que algunos chavales hayan dejado la escuela. Los padres valoran el esfuerzo de los entrenadores y el trato, pero se están quejando de los medios. Nosotros no podemos hacer más. La escuela es municipal, no es de Hiru Herri. El club solo la gestiona”, recuerda Vizcay.

A pesar de los obstáculos, se han producido refuerzos tan notables como el de Javier Nagore. Adrián Servent valora la mejoría deportiva de Hiru Herri: “Pese a las dificultades, el año pasado fue el más exitoso en lo deportivo. Cada año mejoramos lo del anterior, por resultados en campeonatos navarros, por número de atletas en los de España y aumento de atletas en la escuela. El año pasado la guinda casi fue el ascenso a Primera y eso hizo que se acerque más gente y se haga más interesante el proyecto”.

EL REFUERZO DE NAGORE

La incorporación de Nagore ha sido la sorpresa. “Este año hemos intentado mantener la estructura en el equipo de pista. Fichar es complicado porque somos un equipo de Segunda y no resulta tan atractivo para gente de fuera, pero hemos tenido la suerte de que Javier Nagore haya querido confiar en nuestro proyecto para aportar su granito de arena en la pista y en el cross, que es una disciplina en la que en Hiru Herri se trabaja desde muy pequeños. El pasado domingo fuimos al Campeonato de España de clubes con 12 atletas en todas las categorías, siendo el club con más atletas. La aportación de Nagore nos parece importante porque nos interesa estar en esas pruebas de ruta”, razona Servent.

Subir a Primera es “complicado”, pero volverán a intentarlo. “El año pasado también lo era y casi damos la sorpresa. Este año en Segunda hay clubes que se están reforzando. Habrá que entrar, primero, en la fase de ascenso. Ese día será el Día D y la Hora H, hay que jugarse el todo por el todo”, avisa Servent. El equipo se ha reforzado también con Carlos Esparza, el lanzador de peso y disco que ostenta los viejos récords navarros. “Tiene su edad pero nos puede aportar”, bromea el entrenador navarro.

También aspiran a todo con el equipo femenino: “El año pasado era muy joven pero este año tiene muchas opciones de entrar en la fase de ascenso. Hemos dado la responsabilidad a Karmele Garaioa y Henar Etxeberria para que coordinen el equipo femenino con ese objetivo del ascenso. Pinta muy bien, aunque no sabemos qué va a pasar de aquí a junio”, reflexiona.

No quieren dejar de lado “la buena relación que tenemos con los otros tres clubes, Ardoi, Tafalla e Iranzu. Están haciendo un trabajo cojonudo”, reconoce, y pone de ejemplo a Ane Algarra, que compite con Hiru Herri pero entrena con Pablo Bolea en Tafalla. Ardoi, Iranzu y Tafalla cuentan con escuelas de más de un centenar de atletas, al margen de los mayores y su representación de corredores populares. “Nos viene bien para compartir entrenadores, gestión de campeonatos... Hacemos muchas cosas juntos”, destaca Juanjo Vizcay. En Hiru Herri la unión ha hecho la fuerza.

Javier Nagore: "Soy veterano, pero tengo la ilusión de un niño"

JESÚS CASO

La marcha de Javier Nagore del Grupompleo Pamplona Atlético, club al que había pertenecido las últimas temporadas, fue la gran sorpresa del inicio de año. El atleta navarro debutó en su nuevo equipo, Hiru Herri, en el Campeonato Navarro de Cross, adonde acudió algo tocado de salud. Días después, competía en el nacional que tuvo lugar en Ortuella el pasado fin de semana. Por delante le espera una temporada llena de retos en los que espera rendir en cross y pista, pero sobre todo plasmar su ilusión en esta nueva aventura.

¿Qué le pasó por la cabeza para dejar Grupompleo y marcharse a Hiru Herri?

Son etapas. En el Pamplona he estado muy a gusto y me han tratado muy bien, pero el proyecto de Hiru Herri con otros equipos me pareció interesante. Es un club que va a intentar subir a Primera. Ya sabemos cómo es con el tema de la escuela, con chavales que vienen muy fuertes. Yo ya soy veterano pero creo que puedo aportar. Tengo la ilusión de un niño y me gustaría ayudar a Hiru Herri a subir a Primera, y ser también una motivación para la escuela.

¿Fue Javi Nagore el que se dirige a Hiru Herri o al revés?

Hablé yo con ellos. Yo vengo de Ardoi, que es mi casa, y ellos llevan la misma filosofía que a mí me gusta, la escuela, la base de todos los equipos. Hablé con Adrián y él encantado. No hubo muchos problemas. Tenemos mucha relación, llevamos muchos años y es un reto personal. Es algo que hace ilusión, como lo fue el año pasado ser campeón de España con el Pamplona Atlético.

En estas primeras semanas, ¿qué le dice la gente más joven cuando lo ve?

Bueno... Al principio puede chocar un poco, pero yo lo veo de otra manera. Si llegas a un nivel y puedes ayudar a clubes así, hay quien opta por irse a División de Honor, pero ya he competido ahí, sé lo que es y me apetece el reto. El proyecto me parece bonito.

¿Se va a centrar en el cross?

Este año, por hache o por be, con el peque, no termino de arrancar. La temporada de cross se me va a hacer corta. El objetivo, según hablé con mi entrenador Ayrton Azcue, es el campeonato de España de 10.000, y después la pista. Que también quiero dar guerra -sonríe-.