Atletismo Manu Quijera: "Lo que he hecho me da una confianza brutal" Ser una joven figura, ver que no mejoras, lesionarte, seguir peleando, y por fin superarte. Todo eso lo ha conseguido el lanzador navarro, que sueña con estar en el Europeo y el Mundial









Ampliar Buxens María Vallejo Es el mismo Manu, pero también diferente. Más maduro, con un discurso más profundo. La vida del deportista de élite sufre subidas y bajadas, y también estancamientos. Todas ellas ha sabido lidiarlas el pequeño de los Quijera. A sus 24 años... ETIQUETAS Zulueta