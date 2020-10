Antonio Etxeberria se lleva la plata en el Nacional Máster tras ser descalificado el ganador

Actualizada 14/10/2020 a las 06:00

Se fue al hotel gaditano con la medalla de bronce del Campeonato de España Master en el bolsillo. “Muy satisfecho” despues de haberla conseguido “en una carrera muy disputada”, reconocía el atleta pamplonés Antonio Etxeberria Serrano. Poco imaginaba que ese tercer puesto en los 5.000 metros de M40 iba a a variar al poco rato, pasando a convertirse en una plata por una cuestión reglamentaria.

En concreto, la norma que prohibe el uso de zapatillas con un más de 25 milímetros de mediasuela. Y las Skechers que calzó en la pista del estadio Iberoamericano 2010 el andaluz Javier Díaz Carretero -medidas por un juez al término de la prueba por la reclamación interpuesta por quien acabó segundo- superaban 2 milímetros esa medida. Fue descalificado.

“Me enteré a la hora de la cena. Un compañero me advirtió que en las clasificaciones salía como segundo. ‘Estará mal’, pensé en el momento. Pero luego me lo confirmaron. Habían descalificado al ganador”, recordaba el fondista del Beste Iruña, quien en los próximos días -y una vez superado el plazo de reclamaciones- recibirá la presea plateada en su casa.

“Es una situación muy rara. Y la sensación que tengo ahora mismo es la de haber acabado bronce. No creo que calzar unas zapatillas con esa mediasuela influyese mucho tal como fue la carrera. Ganó con mucha solvencia. La verdad. Las normas y el reglamento están para cumplirse, es cierto, así que la descalificación no tiene mucha duda pero...”, decía el del Beste Iruña, uno de los representantes del atletismo navarro en Cádiz (cita de la que regresaron con 12 medallas: seis oros, 4platas y dos bronces).

Etxeberria ya intuyó que podía haber algún problema antes del inicio de la carrera. “Se lo comenté precisamente al ganador, a quien mandé un mensaje después de su descalificación y que sabe que no tiene mucho que hacer. Le conozco y hablamos antes de la salida. Ya entonces estaba oyendo determinados comentarios a quien luego reclamó. Se veía venir el jaleo”, explicaba el navarro, quien no tuvo problema con su calzado. “La pista estaba muy dura y estoy con molestias en la rodilla derecha así que, ya desde el inicio, descarté usar zapatillas de clavos. Y me acababa de comprar unas zapatillas de entrenamiento con la mediasuela reglamentaria con la idea de usarlas si era necesario para competir. Pero no imaginaba que, en un Campeonato de España Máster, iban a estar midiéndonos las zapatillas... Hubo hasta quien tuvo que competir sin plantillas porque, si las usaba, ya incumplía el reglamento. No tiene mucho sentido”.