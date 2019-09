El excampeón olímpico Stefan Holm, a sus 43 años, asombra con sus saltos increíbles

El sueco Stefan Holm, campeón olímpico en Atenas 2004 en la modalidad de salto de altura, ha asombrado a los aficionados al atletismo al compartir en redes sociales uno de sus entrenamientos. En las imágenes se puede ver a Holm saltando con extrema gracilidad una serie de vallas situadas a 1,80 metros de altura, hasta el punto de que parece quedar suspendido en el aire.

Las mejores marcas como saltador para Holms son 2,37 metros al aire libre y 2,40 metros en pista cubierta, un hito que logró en los Campeonatos de Madrid de 2005.

Holms se retiró en 2008, pero como se aprecia en el vídeo conserva una forma física envidiable.

Just going to leave this here...@scholm240 is still a beast

