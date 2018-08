El doble intento de récord de Hortelano costará menos de 250 euros

Actualizada 27/08/2018 a las 12:04

Menos de 250 euros costará el doble intento de récord de España (100 y 200 metros) que llevará a cabo Bruno Hortelano el miércoles próximo en la pista del polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, según la Federación Madrileña de Atletismo, organizadora del reducido mitin.



"Habrá cinco jueces, que cobrarán 31 euros cada uno, más los gastos de secretaría y video finish, en total no llegan a los 250 euros. Si Bruno bate alguno de sus récords, será el récord más barato del mundo", declaró a EFE el presidente de la madrileña, Isidro Arranz. Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, intentará batir los récords de 100 y 200 este 29 de agosto en la misma pista de Getafe donde el 22 de julio pasado estableció el actual de 200 (20.04) durante los campeonatos de España.



El velocista, cuarto en los Europeos de Berlín y bronce con el relevo 4x400, se propone aprovechar su buen estado de forma, que tuvo ocasión de comprobar la semana pasada en Granada, para intentar mejorar sus marcas en una pista que se ha demostrado propicia para las carreras de velocidad. "La idea no es el récord en sí, sino aprovechar el estado de forma de Bruno y sobre todo prolongar la temporada", explicó a EFE su representante, Alberto Armas.



El reglamento para la homologación de récords nacionales exige que la marca sea conseguida en una competición que tenga en su programa al menos tres pruebas con un mínimo de tres atletas en cada una de ellas. Bruno correrá un 100 a las 19.00 y dos horas después un 200. En medio, para cumplir el reglamento, habrá un concurso de longitud, todo ello con jueces oficiales, que vigilarán todas las pruebas, y al menos uno de ellos perteneciente al panel nacional. "Este martes se publicarán las listas de salida, aunque por las fechas que corren, fuera de Bruno no habrá atletas de nivel. Se han apuntado algunos atletas veteranos, a los que les viene bien competir a diez días del Mundial de Málaga. Habrá tres series de 100, otras tres de 200 y la longitud", precisó Arranz. El presidente argumentó, en defensa de la iniciativa tomada por Hortelano, que "la Federación está para servir a los atletas".



El 22 de julio pasado, en las semifinales de los campeonatos de España, Hortelano rebajó en 8 centésimas su récord de 200 que tenía en 20.12 desde los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una sola centésima separó al plusmarquista español de la medalla de bronce en los recientes Europeos de Berlín (fue cuarto en 200 con 20.05) "y se quedó con ganas de correr", asegura su representante. "Estuvo diez días recuperándose de lo de Berlín, pero el lunes pasado se probó en Granada y vio que estaba en forma, así que pensamos que sería bueno aprovecharla para buscar una buena marca y sobre todo para prolongar la temporada. El año que viene el Mundial es en octubre (Doha) y es mucho tiempo", explicó el mánager.



El campeón nacional, que obtuvo en los Europeos de Berlín la medalla de bronce formando parte del equipo de relevos 4x400, se propone convertirse en el primer atleta español que baja de los 10 segundos en 100 metros y de 20 en los 200. En el primer caso está a seis centésimas, en el segundo a cuatro. "Ahora mismo mi idea es extender la temporada debido al buen estado de forma en que me encuentro, y teniendo en cuenta, por otro lado, que la próxima temporada será más larga de lo habitual", explicó el velocista español en su cuenta de Twitter.

