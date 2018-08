Melero “Lo he dado todo. Por mí y por mi entrenador. Se lo debo”

Actualizada 08/08/2018 a las 23:42

Prácticamente se ha estrenado esta temporada en el 10.000 metros. Y ayer Maitane Melero Lacasia se clasificada novena de Europa. “Uffff. Es algo increíble. Estoy muy contenta Al principio de temporada no pensaba ni en poder llegar al Europeo. Y menos aún en un 10.000, una prueba que apenas he corrido nunca. Venía con mucha ilusión y ganas de dar lo mejor de mí misma. Y lo he hecho”, reconocía la atleta a quien, reconoció, sólo le quedaba la espinita de no haber podido “mejorar”

