Adur Etxezarreta: “Ya está. Lograr el podio fue quitarme peso de encima, una liberación”

Afirma que este sábado por la noche no le costó conciliar el sueño. Y apenas celebró, “tomando una cerveza durante la cena junto a mi entrenador y a mi skiman”, su segundo puesto en el Descenso de la Copa de Europa celebrado en Tarvisio (Italia). Un hito histórico que convertía a Adur Etxezarrera Rezola en el primer esquiador español que logra subir al cajón en esta modalidad en una cita de la copa continental. “Estoy muy contento. La verdad. Es algo por lo que llevamos trabajando mucho tiempo y que había rozado ya en algunas carreras pero que no acababa de llegar. Hasta este sábado. Fue el día en el que se dio todo”, asegura este esquiador navarro, que ayer a la tarde dejó de lado sus planes tras el segundo puesto italiano y se tomó “unos días de descanso en casa”, en Areso, para celebrarlo y descansar antes de regresar a Verona (Italia) y seguir con su intenso calendario de viajes, entrenamientos y competiciones.

¿A qué sabe este segundo puesto que logró en Tarvisio?

Al final da mucha satisfacción y felicidad. Estoy muy contento porque es empezar a ver los frutos de todo el trabajo y esfuerzo que venimos haciendo desde hace ya un largo tiempo. En cierta forma también me hace sentir que me quitó un peso de encima, es una liberación. Ya está. Después de tanto tiempo persiguiéndolo, lo he conseguido. En la primera carrera hice décimo y me quedó la espina de haberme visto rápido hasta el último sector, que es donde perdí más tiempo de la cuenta. Por eso el sábado traté de arreglarlo y pude conseguir ese segundo puesto. Salió todo.

Y pudo ser mejor. Llegó a llevar el mejor tiempo de la prueba hasta los últimos metros del descenso...

Sí. Hasta el tercer parcial fue primero pero, en el último sector y aunque no perdí el tiempo de la carrera anterior, recuperaron algo. Al final el ganador me sacó 15 centésimas. Estuvo muy apretado. Siempre quieres ganar, pero ser segundo también está muy bien.

Este mismo sábado también coincidía un Descenso de la Copa del Mundo en Wengen (Suiza), apostó por la Copa de Europa y tuvo su recompensa...

Me dio mucha pena no ir a Wengen también eh. Allí viví mi primera prueba de Copa del Mundo hace dos años y es una de las pistas emblemática, con la que he soñado siempre desde pequeño. Pero el calendario tocaba así. Estoy compaginando los dos circuitos y, antes de Navidad tuvimos ese debate. No podíamos estar en las dos. Pensamos en frío y decidimos apostar por prueba de Copa de Europa, en la que estoy peleando por los podios, para tratar de consolidar ese nivel mientras que, en Copa del Mundo, luchó por entrar en los top30. Y esa apuesta, al menos por ahora, está saliendo bien.

A partir de ahora Tarvisio también será una pista que recordará...

Sí, sí (ríe). Y la verdad es que no la conocía. Era la primera vez que íbamos y no sabía ni cómo era. Hace unos días hicimos una esquiada libre y me pareció que podía ser una buena pista para mis condiciones porque había muchas partes de deslizamiento, donde ahí soy bastante fuerte, y al final así ha sido. La pista ha estado muy bien estos día. Buen tiempo, buena nieve, buenas condiciones... y podio. Poco más se puede pedir.

Apenas tardó 1:47.71 en completar los 3.300 metros de recorrido. Empatado con el italiano Nicolo Molteni y a 15 centésimas del suizo Lars Roesti. Todos por encima de los 130 km/h.

La pista ha resultado muy rápida, la verdad. El GPS que usamos para recabar datos en cada carrera y entrenamiento me marcó puntas de velocidad máxima de 137 km/h y una media bastante alta sí (ríe).

En una modalidad así, tan rápida y con esas características, ¿qué protagonismo tiene la tecnología, el material...?

Mucho, muchísimo. Pero no sólo el material. No es sólo tener unos buenos esquís sino el cómo se trabajan. Hay que trabajarlos muchísimo, para cada carrera y adaptarlos a las condiciones con las que te encuentras. Por eso también la importancia del trabajo de equipo y de poder contar con un skiman profesional. Yo tengo la suerte de contar con Antonio Góngora. Salgo a cada carrera sabiendo que por los esquís no va a ser.

Y ahora regresa a casa con el trofeo de subcampeón bajo el brazo...

Sí, sí. Los trofeos importantes van a casa. Ellos me siguen siempre en cada carrera. Lo llevan haciendo así muchísimo años ya. Cuando la echan por la tele, me ven. Y si no, por una aplicación. Les llamé al conseguir el segundo puesto y se pusieron muy contentos. Claro. Fue un momento muy bonito, especial y feliz para todos, la verdad.Ellos siempre están ahí y cuando sale todo redondo... La felicidad es de todos. Hasta el 20 estaré con ellos, lo celebraremos, y luego ya volverá a Italia para continuar con el calendario.

Hace un año, antes de acudir al Mundial prefería centrarse en ir “temporada a temporada” y no pensar demasiado en los Juegos Olímpicos (4 al 20 de febrero). Ahora, a tres semanas para su inicio, ese sueño parece más real...

Sí, sí. Tengo posibilidades. Cumplo los criterios que pide la federación española (RFEDI) pero no soy el único ni tampoco sabemos cuántas plazas vamos a tener. ¿Tengo opciones de ir a Pekín? Sí. Y este segundo puesto ayuda aún más. Todos estaban muy contento y el presidente me llamó para felicitarme. Pero no depende ya de mi. La federadación es la que elegirá y, esta próxima semana creo, tomará la decisión de repartir las plazas para las modalidades de alpino entre quienes cumplimos los requisitos. Ojalá.

¿Va a esperar a conocer si va a los Juegos para definir sus próximas competiciones?

Hay plan A y plan B ya definido. Del 24 al 27 competiré Saalbach-Hinterglemm (Austria). Seguro. Luego dependerá de si voy a los Juegos. Si no, las siguientes citas de Copa de Europa serán en Noruega.