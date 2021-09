Erviti: “Es un equipo para jugar”

El pamplonés Imanol Erviti hará este domingo historia. Disputará en Flandes su octavo campeonato del mundo, con lo que se convierte en el navarro que más veces ha competido en la carrera del arcoíris profesional. No será un Mundial cualquiera. Con sus 268 kilómetros y 42 pequeñas cotas en territorio de clásicas, se perfila como uno de los mejores de los últimos años con Alaphilippe -vigente campeón- Van der Poel, Van Aert, Roglic, Pogacar, Colbrelli o Sagan como candidatos a la victoria. España, con una selección muy joven, sin presión alguna, figura entre los outsaiders de la prueba.

2.562, que no es una barbaridad pero en el que sí que va a pesar la distancia. Entre el viernes y el sábado Imanol Erviti tuvo la oportunidad de rodar por un trazado mundialista en el que se entremezclan varios circuitos por Lovaina, Flandes, que tiene un kilometraje largo -267 más los ocho de la neutralizada- y un desnivel acumulado de, que no es una barbaridad pero en el que sí que va a pesar la distancia.

“Es un Mundial durísimo, va a ser una acumulación de esfuerzos pequeños, cortos, pero muy explosivos y muy continuos. Todo eso lo va a hacer muy exigente, porque no tiene momentos de descanso. Es muy urbano, todo está muy seguido, habrá mucho látigo porque hay muchas curvas. Y tampoco permite a los equipos organizarse para trabajar. Es un recorrido que da para cualquier cosa”, comentaba ayer Imanol Erviti.

El pamplonés, que llega a la cita con 74 días de competición, será el capitán de ruta de una selección en la que también están Alex Aranburu, Iván García Cortina, Carlos Rodríguez, Gonzalo Serrano, Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Roger Adriá y Lluis Mas. Las opciones pasan, principalmente, por lo que puedan hacer Aramburu y García Cortina en una llegada reducida, aunque cualquiera de los componentes de la selección pueden jugar su opción.

“Es un grupo joven, pero muy bonito, con el que se puede jugar varias opciones. Hay corredores a los que este recorrido les va mucho y lo pueden hacer muy bien. Es un grupo homogéneo, no vamos como grandes favoritos, ni tenemos un hombre claro con el que jugar las opciones y eso nos va a dar más libertad a todos”, comentaba ayer el ciclista del Movistar. “Yo creo que llego muy bien a la carrera. Así como en el Europeo no había recuperado del todo de la Vuelta a España y me costó, creo que aquí estoy en buena condición y con ganas de hacerlo muy bien. El equipo tiene ganas de pelea y de estar en la salsa del Mundial”.

De hecho España no aparece en ninguna de las quinielas mundialistas. En las apuestas la pelea por al arcoíris se cierra entre tres corredores. Van Aert parte como favorito (3 euros a cada euro apostado), Van der Poel (7 euros por euro) y el vigente campeón del mundo, Julien Alaphilippe, al que el perfil de clásica le va. Su cuota está en 15 euros al euro.