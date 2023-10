II Campeonato de España de Parkour en el Navarra Arena

Campeonato de España de Parkour regresa al 21 y 22 de octubre después del rotundo éxito del año pasado, donde se congregaron más de 150 deportistas. En esta ocasión, esperamos la participación de atletas en diversas categorías en función de su edad, desde Parkour Kids hasta la categoría Absoluto, compitiendo tanto en la disciplina de Velocidad como en la de Estilo Libre. Además, los competidores en ambas modalidades tendrán la oportunidad de disputar un premio especial "All Around", gentileza de Divina Seguros. Elregresa al Navarra Arena los díasdespués del rotundo éxito del año pasado, donde se congregaron más de 150 deportistas. En esta ocasión, esperamos la participación de atletas en diversas categorías en función de su edad, desde Parkour Kids hasta la categoría Absoluto, compitiendo tanto en la disciplina de Velocidad como en la de Estilo Libre. Además, los competidores en ambas modalidades tendrán la oportunidad de disputar un premio especial "All Around", gentileza de Divina Seguros.

El evento contará con la presencia de los principales exponentes del país en esta modalidad, como Aaron Vivar, quien ostenta el título de campeón de España en Estilo Libre, y Adrián Diaz, ganador de la edición 2022 del Parkour Spain Series en la disciplina de Estilo Libre, entre otros destacados competidores. También se espera la participación de alrededor de 50 atletas locales de Navarra.

Parkour y Dance

¡Pero eso no es todo! Además de la competición, el evento ofrecerá descuentos en las entradas: 9€ por día o 16€ por el abono de dos días. Asimismo, habrá descuentos especiales para la adquisición de 3 o 4 boletos. Los niños menores de cuatro años no abonan entrada si no ocupan un asiento.

También se podrá disfrutar del emocionante espectáculo "AtrapaDance", que culminará el festival Atrapa-2. Con la participación de 16 escuelas y compañías de danza navarras, este evento reunirá a más de 6.000 aficionados a distintos géneros de baile.