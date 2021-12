5 ideas para disfrutar de un sábado perfecto con amigos en Pamplona

Llegan fechas de muchos planes, muchas quedadas con amigos, y tal y como están las cosas conviene tenerlo todo un poco organizado para que no nos pille el toro. Aquí tenéis una guía para convertir un sábado corriente en un planazo completo. Desde la hora del desayuno hasta la hora de la recena. Bueno, no hemos incluido un kebab pero esta guía está pensada para acabar ahí. Donde acaban las mejores noches. Un día que comienza desayunando un café bien puesto en un local recién estrenado, que continúa tomando el elegido mejor vermú de España o algunos de sus vinos cuidadosamente seleccionados mientras disfrutáis de una amplia variedad de pinchos, y que sigue comiendo después en el centro las mejores pizzas napolitanas ¡y con historia! Después nada mejor que bajar la comida italiana con un cubata bien puesto y bailando la mejor música del momento ¡aunque todavía sean las cinco de la tarde! y alargar la noche en una discoteca con reservados. ¿Quién se apunta?

EL DESAYUNO, EN CULTO CAFÉ

Abrieron hace apenas quince días y desde el minuto uno no han dejado de trabajar, de ofrecer desayunos y almuerzos a todo aquel que se acerca a su local recién estrenado situado en el número 8 bis de la calle Irunlarrea. Abren de siete de la mañana a dos de la tarde. “Abrimos tan pronto pensando también en poder ofrecer servicio en los cambios de turno del hospital”.

Nizar Raggani echaba de menos cada vez que volvía a Pamplona de Madrid un sitio acogedor donde tomar un café rico, con una carta variada y cuidada. “Mi prima me llevaba a cafeterías especializadas y allí estaba como en una nube”. Por eso decidió montar eso mismo aquí. “Aunque en Pamplona cada vez hay más establecimientos así y me encanta”. Culto Café nació con la idea de convertirse en un sitio donde disfrutar alrededor de una taza de café “bien hecho”. “Intentamos traer el mejor producto que está en nuestras manos, no solo sus características, si no también cómo lo tuestan o cuáles son sus orígenes”.

Además de una amplia variedad de cafés y tes e infusiones ofrecen zumos naturales, chocolate caliente…. Y desayunos como boles de yogur con granola casera, fruta de temporada, miel… además de tostadas elaboradas con masa madre. “La que más gusta es la de aguacate con tomate triturado, queso, brotes y semillas. Y también la de hummus de remolacha con espinacas, queso feta, olivas y semillas. Tenemos claro que todo lo que podamos hacer nosotros mismos lo hacemos, es la forma de que todo sea lo más natural posible, algo que consideramos importante”, asegura Raggani que lleva ocho años trabajando en hostelería. Además, cookies, bizcocho, tarta de queso… todo artesanal.

“El local es pequeñito, caben unas 18 personas, pero estamos ya haciendo el papeleo para que nos den la licencia de terraza que podría ser bastante grande”. La idea es también, más adelante, especializarse en brunchs. Esto no ha hecho más que empezar.

Instagram: cultocafe_pamplona

EL APERITIVO, EN AKARI GASTROTEKA

Para bajar el desayuno podemos ir andando hasta Lezkairu, el barrio de moda. Allí nos encontraremos con el que fue el primer bar de la zona nueva, Akari Gastroteka , abierto en 2015. Con una amplia terraza cubierta es perfecto para tomar el aperitivo. Tienen, además, el Universo Vermouth Reserva que fue catalogado como el mejor vermú de España de 2020 en la guía Wine Up que dirige el experto Joaquín Parra. Además de un amplio abanico de vermuts, cuentan con una amplia y lograda carta de vinos. "Yo soy un apasionado del vino y eso intento reflejarlo en nuestra carta" explica Javier Zarranz uno de sus socios junto con Goiza Isiegas. Estamos orgullosos de nuestra tierra y lo reflejamos en nuestros platos pero también con nuestros vinos. Cada referencia que tenemos está muy meditada, disfrutamos con este mundo y nos gusta poder ofrecer esa misma experiencia a nuestros clientes", asegura.

Y para picar la carta es también amplia. Pinchos en la barra, otros hechos al momento como la demandada tostada de foie y una gran variedad de fritos en los que el pimiento es la estrella. También tienen varias opciones para compartir, apuestas seguras que triunfan tanto a la hora de comer como de cenar. Y que se han mantenido en la carta desde que se inauguró. Ensaladas, nachos, patatas bravas con una sorprendente emulsión de pimentón, provolones, tostas… “Intentamos trabajar con productos locales para poder ayudar a los negocios de aquí”, añade el encargado. Además cuentan con el premio a la mejor tortilla de patata en especialidad y en producto ecológico, que se suma a otros reconocimientos en la Semana de la Cazuelica y en la del Pincho. "Cuando conseguimos un premio intentamos incluirlo en la carta del bar durante un mes, más o menos, o para eventos puntuales", cuenta Isiegas. Las tortillas premiadas se venden a diario.

“Nos gusta mucho que venga un público tan distinto, lo mismo vienen familias con niños, como universitarios o personas mayores... Tenemos muchos vecinos que nos visitan desde el primer día. Ser el primer bar del barrio nos permitió ganarnos la fidelidad de muchos comenta Isiegas.

Instagram: akarigastroteka

Jesús Caso

LA COMIDA, EN MARGARITA MALAPATA

Después de disfrutar de un aperitivo completo es el momento de subir andando al centro y estrenar otro local recién inaugurado. Margarita Malapata es una abuela italiana de 98 años que hace una pizzas de infarto. Al más puro estilo napolitano, para eso ella nació a las faldas del Vesubio. Hace un mes abrió sus puertas en Pamplona la pizzería que lleva su nombre. Y su receta. “El secreto está en utilizar los mejores ingredientes locales e italianos, una masa fermentada durante 48 horas y un horno de piedra”, desvela Adriana Abascal, una de las socias que está detrás del proyecto. “Además todas las salsas que utilizamos son caseras”, añade. La masa la elaboran en El Panadero de Eugui siguiendo, eso sí, la receta que llegó de Italia.

Situada en el número 1 de la calle García Castañón y con aforo para 75 personas Margarita Malapata tiene una variada carta que, además de pizzas, ofrece la posibilidad de tomar, por ejemplo, un tiradito de pez mantequilla o un plato típico italiano de ternera blanca y salsa tonnata. "Y sabiendo que aquí somos muy croqueteros no podía faltar este frito en nuestra carta, eso sí, dándole un toque italiano". Una lleva Nduja, una sobrasada picante típica, y queso taleggio y otra jamón de Parma y Parmesano.

Descarada, Calamitosa, Tiquismiquis, Cotilla, Petarda… las amigas de Margarita dan nombre a las pizzas. “La Presumida, con trufa y huevo es una de la que más está triunfando”. Y de postre: tiramisú casero, tarta de queso, tortitas de praliné… o si nos hemos quedado con ganas de más masa de la casa: pizza de Nutella.

Existe la opción de encargar todo para llevar. Se puede hacer a través de su teléfono o en su web. Recogerlo en el local tiene un 10% de descuento, pero si decides no salir de casa, en el reparto no cobran gastos de envío. Buon appetito!

Instagram: margarita_malapata

EL TARDEO, EN SUBSUELO

Y después de una buena comilona italiana lo mejor es tomar un digestivo mientras bailas la música del momento. El Subsuelo fue pionero del tardeo en Pamplona. Este local de referencia en el centro de la ciudad apostó por esta fórmula años antes de la pandemia. Siguiendo un poco el ejemplo de otras ciudades se dieron cuenta de que hacía falta esta oferta para un público más adulto que quedaba para comer en lugar de para cenar. "Comenzamos abriendo a las siete de la tarde, luego adelantamos a las seis, y ahora abrimos a las cinco", explica Andoni Sáez, uno de sus socios junto a Ainhoa Cochero. "Y cuando llegamos ya hay gente haciendo cola para entrar", añade. "Antes de la pandemia era brutal, a la media hora ya estaba el aforo completo. Ahora poco a poco va volviendo esa normalidad". La entrada es libre hasta completar aforo. Por supuesto, después de enseñar el pasaporte Covid. "En realidad nosotros, por ser bar especial, tendríamos que pedirlo a partir de las doce de la noche pero consideramos que por responsabilidad debemos ofrecer la máxima seguridad que podamos por respeto a nuestros clientes y tenemos claro que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea", asegura convencido.

Un sábado al mes celebran un tardeo ochentero- noventero con música de esa época. Es entonces cuando Sáez se pone a los mandos de la mesa como DJ Andoni. Pero no sólo las canciones son protagonistas, también las paredes, donde se van proyectando videos. “Un despliegue impresionante de videomapping. Viene un chico de Vitoria expresamente a hacerlo (JL Vision) y el Subsuelo se convierte en un local que podría estar perfectamente en primera línea de una ciudad grande”, dice Sáez orgulloso. Una fiesta que debido a su éxito la anuncian con tiempo. A partir de enero la idea es poner un día fijo, el primer sábado del mes, para que la gente se organice. “Es que si lo piensan tiene toda la lógica que esta fórmula del tardeo triunfe tanto. Comes con tus amigos, te vas de copas de cinco a doce de la noche y puedes dormir perfectamente como para aprovechar el domingo”, explica convencido.

Eso sí, para muchos es la oportunidad perfecta de tener más horas de fiesta. “Sí, alguna gente hace doblete”, dice sonriendo. “Nosotros, además, a diferencia de otros sitios no hacemos cambio de música de una sesión a otra. Cambiamos el Dj para que descansen pero el ritmo no cambia cuando comienza la noche”, asegura. Una fiesta que se puede alargar hasta las cuatro de la mañana cuando cierra el local. “Hemos conseguido, además, algo muy complicado en una ciudad como esta y es que venga gente de todas las edades. Se crea una combinación muy interesante de los diferentes perfiles según el horario y es algo que nos encanta”, explica.

De hecho los jueves celebran Fiesta Universitaria con copas a 5 euros.

Instagram: subsuelopamplona

.FOTOGRAFIA MORENO

ACABAR LA NOCHE EN CANALLA

Está claro que para muchos la idea es seguir de copas después del tardeo, para eso Canalla ofrece la posibilidad de disfrutar de su discoteca situada en el número 2 de la Avenida Bayona desde las doce de la noche hasta las cuatro de la mañana. Jueves, viernes y sábado. "En Canalla diferenciamos dos fases, una que es la entrada donde la música va de manera progresiva y mezclamos los éxitos más actuales de la música pop con lo más clásico y actual del reguetón, y el house", explica Carlos Tabar, uno de los socios. Sesiones que son siempre de sus Dj residentes.

Tienen algo que les diferencia que son sus reservados. Veinte reservados de diferentes categorías que los pueden disfrutar desde cuatro personas a un máximo diez. Incluyen guardarropa y botella. “Botellas personalizadas que si nos avisan con tiempo, cuatro o cinco días, les podemos traer la marca que nos pidan aunque de normal no trabajemos con ella”, añade. Estas zonas vip van desde los 70 hasta los 360 euros, con botellas premium, escenario y dj. Y también cuentan con la opción de pedir shishas, cachimbas de diferentes aromas y sabores. Las entradas se venden de manera anticipada a través de su plataforma. Una organización previa que permite dar un servicio óptimo. “Se llena a tope”. Lo primero que se venden siempre son las entradas habituales ya que salen en la web con precios reducidos, todos los días, y luego las entradas standars que siempre se guarda un porcentaje de ellas para la venta en taquilla. Desde su apertura hace ya siete años cada mes hacen una fiesta temática donde se hace una decoración y unas ofertas especiales para los clientes. Y todos los fines de semana hacen sorteos de reservados por redes sociales para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerlos y disfrutarlos.

Tabar es socio también de otros dos locales dónde es posible disfrutar tanto de la noche del fin de semana como de su tardeo. El Kabiya, situado en la cuesta de Labrit, un clásico de Pamplona y el recién estrenado Rockollection, en el número 12 de la calle Olite.

"Tenemos uno de los mejores mojitos de Pamplona. Además de copas premium y bien servidas", asegura. Jueves, viernes y sábado abren por la tarde. En el Kabiya trabajan más que nunca las tardes "sin olvidarnos de que somos un bar de copas". Cuentan con una zona de baile diferenciada de una terraza cubierta calefactada.

Rockollection abrió en septiembre del año pasado. Un local donde lo más destacado es la calidad de la música. “Ponemos Pop rock. Solo. Desde lo más clásico, los setenta, hasta lo más actual. Queremos evitar que suene el actual reguetón”. También hay opción de tomarte la copa en mesa. Los sábados abren a las cinco de la tarde. “Durante la pandemia fue el bar que más trabajamos. Jueves, viernes, sábado e incluso domingos”. En enero van a recuperar ya de manera continuada la antigua actividad de música en vivo, jueves y viernes por la noche. Ya tienen cerrados dos conciertos del programa del festival Santas Pascuas que se celebrarán en su local.