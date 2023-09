Descubiertas en Cintruénigo unas valiosas obras musicales que habían permanecido 3 siglos inéditas

Cintruénigo. Las obras pertenecen al fondo de la Casa de Navascués, una biblioteca musical privada con más de mil partituras adquiridas por la familia a lo largo de dos siglos y que atesora obras de compositores como el propio Misón, Boccherini, Ferandiere o Haydn. Varias obras inéditas de Luis Misón han salido a la luz tres siglos después en. Las obras pertenecen al fondo de la Casa de Navascués, una biblioteca musical privada con más de mil partituras adquiridas por la familia a lo largo de dos siglos y que atesora obras de compositores como el propio

Tres siglos después de su composición, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y las musicólogas María Álvarez-Villamil y María Díez-Canedo han rescatado del olvido estas piezas tras una investigación que finaliza ahora con la edición moderna de fuentes únicas e inéditas del compositor.

ENSALZADO POR FARINELLI

Ensalzado por Iriarte, Samaniego y Cadalso, y requerido como instrumentista por la Casa de Alba, el castrato Farinelli o la orquesta del Real Coliseo del Buen Retiro, Luis Misón (1727-1766) es una de las figuras musicales más relevantes del siglo XVIII en España.

Las obras que ahora se publican son fuentes únicas e inéditas del compositor conservadas en la biblioteca musical de la Casa de Navascués.

Las musicólogas María Álvarez-Villamil y María Díez-Canedo, junto con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), han rescatado del olvido estas piezas destacadas del repertorio para flauta, muy del gusto de la sociedad de la época.

Esta nueva edición tiene su origen en el trabajo de investigación de la musicóloga María Álvarez-Villamil, que permitió descubrir la riqueza y valor del legado musical de la Casa de Navascués.

Sus investigaciones dieron lugar al proyecto de recuperación del Instituto Complutense de Ciencias Musicales que ahora ve sus primeros resultados con la publicación moderna de la edición crítica, la grabación a cargo del sello Lindoro y su interpretación en concierto, gracias a la colaboración con el FestRibAlt y el apoyo de Ibermúsicas.

LA CASA NAVASCUÉS, UN CASO SINGULAR DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Las colecciones particulares se han convertido en las últimas décadas en una fuente ineludible de información del patrimonio musical histórico, la práctica y los gustos musicales de otras épocas.

La intensa actividad musical ejercida a través del mecenazgo en casas particulares, no solo aristocráticas, y el cuidado puesto históricamente por muchas de ellas en el inventariado y la conservación de sus fondos musicales han servido en ocasiones para preservarlos con éxito del efecto destructor del tiempo y de los avatares históricos.

El fondo de la Casa de Navascués es uno de estos casos singulares en los que una colección destinada al uso y disfrute de los miembros de la familia, intérpretes aficionados, se ha conservado hasta nuestros días.

Este compromiso de la familia con el patrimonio histórico ha hecho posible recuperar parte del repertorio inédito de importantes compositores nacidos o activos en España, así como conocer el repertorio internacional que circuló y se interpretó en nuestro país. Además de Luis Misón, es el caso de obras de Fernando Ferandiere, Isidro Laporta, Francesco Vaccari, Luigi Boccherini o Joseph Haydn.

PARTITURAS QUE DESVELAN LOS GUSTOS MUSICALES DE LA ÉPOCA

La Casa Palacio de Navascués es quizás el único vestigio material conservado que guarda la memoria histórica del linaje Navascués Matticolargo. A finales del siglo XVII, sus descendientes fundaron el mayorazgo que evolucionó a la Casa Palacio tal y como puede verse en la actualidad en la Villa de Cintruénigo.

Desde esa época se atestiguan indicios de una práctica musical muy notable que se materializó en la colección y repertorio de un fondo de partituras durante dos siglos. El primer inventario del fondo de partituras fue iniciativa de Faustino Menéndez-Pidal de Navascués en 2007.

Los primeros resultados de esta catalogación inspiraron un trabajo de investigación musicológica llevado a cabo por María Álvarez-Villamil que permitió descubrir aspectos desconocidos (partituras inéditas, el origen de la biblioteca, la vinculación de las fuentes con determinados miembros de la familia, las relaciones personales a través de la música y los contextos de interpretación) y que abrieron las puertas a un proyecto estable de investigación científica y divulgación entre La Casa Navascués y el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

La publicación de 'Tres sonatas para flauta travesera y bajo. Tres tríos para flauta travesera, violín y bajo' es el primer resultado de estas acciones de investigación científica, transferencia de conocimiento y divulgación iniciadas con la firma de un convenio entre el ICCMU y la Casa de Navascués en 2022, para la recuperación de una selección de obras inéditas que se seguirán publicando dentro de la Serie Instrumental de la Colección Música Hispana del ICCMU.

El concierto presentación de la edición moderna de 'Tres sonatas para flauta travesera y bajo. Tres tríos para flauta travesera, violín y bajo' y el CD tendrá lugar el 28 de septiembre en el marco del festival de música barroca FestRibAlt y el 9 de octubre en la Universidad Nacional Autónoma de México gracias al apoyo de Ibermúsicas y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las obras serán interpretadas por el grupo de música antigua La Fontegara México y el violinista Manfredo Kraemer. El concierto, de acceso libre hasta completar aforo, podrá escucharse a las 19 horas en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo, localidad navarra donde se encuentra la Casa Navascués.

ICCMU: MÁS DE 30 AÑOS DANDO VIDA AL PATRIMONIO MUSICAL

El Instituto Complutense de Ciencias Musicales es un centro de investigación adscrito a la Universidad Complutense de Madrid creado en 1989. Sus fines son la investigación científica, la recuperación y difusión del patrimonio musical a través de sus publicaciones, la documentación musical y la formación.

El equipo multidisciplinar del ICCMU está formado por musicólogos, historiadores, compositores, filólogos e informáticos, además de contar con una amplia red de colaboradores de las principales universidades nacionales e internacionales, tales como University of Cambridge, Université Paris-Sorbonne, University of California Los Angeles (UCLA), Università Degli Studi Di Bologna y University of Melbourne, entre otras.