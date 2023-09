Comienza la búsqueda mundial del bajo original de Paul McCartney

El fabricante alemán de instrumentos musicales Höfner ha iniciado la búsqueda mundial del bajo original del exBeatle Paul McCartney, considerado uno de objetos más emblemáticos, informan este domingo los medios británicos.

Bajo el titular de "The Lost Bass Project", el fabricante solicita información para dar con el instrumento musical, que McCartney compró en la ciudad alemana de Hamburgo en 1961 por 30 libras (34,8 euros), pero se dio por perdido años después.

Nick Bass, que trabajó varios años como gerente de mercadotecnia de Höfner, dirige este proyecto de búsqueda para intentar resolver el "mayor misterio de la historia del rock and roll", señala la BBC.

Wass dijo a la emisora que McCartney le preguntó sobre la guitarra durante una conversación que mantuvieron recientemente y así comenzó la campaña para encontrarla.

No está claro qué pasó con el instrumento, que presumiblemente fue guardado después de que los Beatles terminaron de filmar 'Get Back' en 1969, añadió.

Desde el Top Ten Club de Hamburgo en 1961 hasta las primeras grabaciones en los estudios londinenses de Abbey Road, el bajo fue utilizado entre 1961 a 1963 y se escucha en canciones como 'Love Me Do' y 'She Loves You'.