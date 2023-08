Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

NOCHE DE PERSEIDAS

Sesión ‘Perseidas 2023’. Planetario de Pamplona. 18.30 h. Duración: 60 min. Para público familiar. Desde la Cúpula del Planetario, explicación de este fenómeno astronómico, a cargo de Fernando Jáuregui e Iñaki Ordóñez. Precio: 4 €.

Observación nocturna de perseidas en Puente La Reina-Gares. Campo de Fútbol Osabidea. 20 h. Venta de billetes para el autobús mediante inscripción on line o en la taquilla del Planetario de Pamplona. Precio: 12 €. En Puente estarán esperando amigos/as de la Red Astronavarra Sarea con sus telescopios. Esperamos que el tiempo acompañe para disfrutar de una noche estrellada en la que poder contar muchas estrellas fugaces. Mientras miramos hacia lo alto, explicaremos el cielo y las historias mitológicas que los antiguos escribieron uniendo las estrellas con su imaginación. La observación se realizará en el campo de fútbol y no se permite comer ni beber en el mismo. Se habilitará el bar de las instalaciones para ello. Recuerda traer ropa de abrigo y bocadillo para cenar (recuerda que no se podrá cenar dentro del campo de fútbol). Si lo deseas puedes acudir a la observación en tu propio medio de transporte (la observación es pública y gratuita). Los autobuses regresarán a Pamplona a las 00:00 h. En caso de que se suspenda la salida se devolverá el dinero del autobús.

‘Respirando El Románico’-Lluvia de Estrellas. Ermita de San Martín de Montalbán. 20 h. Organiza la Asociación Tierras de Irantzu. Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la luna llena y de la lluvia de estrellas, además de una pequeña práctica de yoga, con meditación, relajación con sonido de cuencos tibetanos, gong, guitarra, armonio, voz y canto de mantras. Disfrutaremos de esta ermita románica restaurada recientemente, y sobre todo de esa cúpula que nos permite ofrecer sesiones de sonido con una acústica que hipnotiza. Quien lo desee se puede llevar la cena para tomarla allí… Aportación: 18 €. Info e inscripciones: Txari-657 86 78 87.

Roncal-Observación Perseidas. Plazas limitadas. Reserva y precio: 609981345 @erronkarizartsu

FESTIVAL MURALLAS

‘Eso’ de Los Informalls, Barcelona. ‘Schwanengesang’ de Javier Arozena, Canarias. ‘Fárisa’ de Danae y Dyonisios, Grecia. Rincón del Caballo Blanco. 20 h. Ciclo ‘Danzad, Danzad Malditos’. Espectáculos cortos de danza.

‘Malditos Night’. Jito Alai. 22 h Oskar Estanga. Dj Set.

MÚSICA

‘De Sarasate a Elizalde/Sarasatetik Elizaldera’. Iglesia-fortaleza Santa María de Ujué. 12:45 h. Recital de jotas al piano con Marta Sola y Carlos Riezu. "Una oportunidad para disfrutar de la jota tradicional desde un punto de vista emotivo y diferente”. En el marco de los ‘Cursos de Verano de Ujué 2023, organizado por Jaikunde. Necesaria inscripción previa en www.jakiunde.eus/ujue/

‘Misterio Handia/El Gran Misterio’. Iglesia-fortaleza Santa María de Ujué. 19 h. Coral ASCÈSE. Dirige Philippe Mendes. En el marco de los ‘Cursos de Verano de Ujué 2023, organizado por Jaikunde. Necesaria inscripción previa en www.jakiunde.eus/ujue/

‘CaperuZita al estilo Mozart’. Patio del Castillo de Marcilla. 22 h. Música de piano y voces líricas en directo. Una divertida experiencia para descubrir la ópera en familia de la mano de MikrÓpera. Don Giovanni, un lobo recién llegado de Italia, dice ser director de cine y que está buscando nuevos talentos. Utiliza la FAMA como cebo!!! Cuando CaperuZita se encuentre con él, le escuchará muy atenta. Porque ... ¿ella querría ser FAMOSA? Versión libre del popular cuento de Perrault y con la maravillosa música de la ópera "Don Giovanni" de Mozart, el seductor más famoso! Una metáfora actual para descubrir la LÍRICA con los más pequeños, llena de sonrisas y sorpresas para TODOS Entradas: marcilla.reservas24h.es y tfno 608 794 155.

Trío Bravo. Puente románico de Puente la Reina-Gares. 20 h. ‘Festival JazzZubipean 2023’.

Concierto Oración ‘Voces Divinas’. Iglesia del Crucifijo P.P. Reparadores, Puente la Reina-Gares. 18,30 h. El recital poético versará sobre fragmentos del libro ‘Desde el Corazón del Padre’ del escritor Alfonso Olaz, que estará acompañado por la soprano María Lourdes Moratinos, que interpretará diversas obras musicales.

Álvaro Landa. Iglesia Santo Domingo de Pamplona.19 h. Ciclo ‘Órganos del Camino 2023’.

Lilo. Bosque de Orgi, Lizaso. 12 h. ‘Kultur 2023’. En Lilo destaca el pop, aunque también juega con el rock o el indie, en la mayor parte de ocasiones, en euskera. Nace en 2020 para poner música a las canciones de María Mateo, cantante del grupo, a la que se le suman Pello Iturria (batería y voz), Oihane Gulina (pianista), Julen Hoyuelos (guitarrista) y Nekane Ibero (guitarrista y bajista). Aunque les haya unido la pasión por la música, la conexión entre los miembros es evidente en el escenario, y es que hablamos de una banda a la que le gusta transmitir buen rollo en sus actuaciones e interactuar con el público. Ellas y ellos se definen como “un grupo de colegas que buscan hacer buena música, disfrutar interpretándola, pasarlo bien entre ellos y con el público y conectar con este último”. Tras haber publicado cuatro temas en plataformas como Spotify y YouTube, Ur eta argi o Malditas luces entre ellos, la banda ha grabado recientemente su primer álbum, que irá publicando en los próximos meses.

Concierto de Dúo Imperial. Plaza de los Fueros de Ablitas. 22:30 h.

Tal Kual Band Trio. Barrio del Puente, Andosilla. 17 h. Actuación musical. ‘Actividades Culturales Agosto 2023 Andosilla’.

Concierto de la Coral Auzperri. Iglesia Luzaide-Valcarlos. 19 h. ‘778 Orreaga’.

Chuchín Ibáñez-Duo Mariachi con Jesús Tapiz. Uscarres.13 h.Vermut Concierto.

TEATRO

‘100% Hodei’. Monasterio de Santa Fé, Urraúl Alto. 19:30 h. ‘Con los pies en las nubes 2023’ . Show unipersonal del Mago Hodei donde dará rienda suelta a su ironía y humor, con nuevas ilusiones que prometen una experiencia divertida e inolvidable para pequeños y mayores. 100% MAGIA: con efectos sorprendentes, creados y desarrollados para este espectáculo. 100% HUMOR: con situaciones hilarantes y extravagantes propias de Hodei. 100% DESCARO: con su personalidad arrolladora que no sabrás si quererlo u odiarlo. En definitiva... 100% HODEI. Dirección / Zuzendaritza: Odei Domingo Ilusionista: Mago Hodei. Técnico y regidor / Teknikari eta errejidorea: Imanol Celigüeta.

Comandante Lara y Cía: ‘Viaje con Nosotros’. Pabellón Multiusos Valtierra Arena. 22 h. Entradas: 5 euros. ‘Programa Prefiestas’.

‘Mua’. Parque de Esparza de Salazar. 21 h. Antzerkia/Teatro con Kukumix Teatro. Dirigida por Iratxe García Úriz y Leyre Ruiz.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h Jim Jarmusch: ‘Mystery train’. USA. La ciudad de Memphis es el escenario para las tres historias que conforman esta película. “Lejos de Yokohama” sigue a dos adolescentes japoneses cuyo sueño es visitar Graceland, la casa de Elvis Presley. En “Un fantasma”, una mujer italiana fácil de convencer se ve estancada en esa ciudad esperando el avión que les lleve a casa a ella y al cadáver de su marido. Y en “Perdidos en el espacio” tres hombres se ven perseguidos por la ley como consecuencia de actos realizados bajo efectos del alcohol. Tres historias que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista. 20 h ‘Blanquita’. Dirigida por: Fernando Guzzoni. Chile-México-Luxemburgo-Francia-Polonia. Blanquita, una joven de 18 años que vive en una casa de acogida, es la testigo clave en un escándalo en el que están implicados niños, políticos y hombres ricos que participan en fiestas sexuales. Sin embargo, cuantas más preguntas se formulan, menos claro queda cuál es exactamente el papel de Blanquita en el escándalo. 22.15 h ‘La inspiración. El gran Pirandello’. Dirigida por: Roberto Andò, Italia. Sicilia, 1920. El escritor Luigi Pirandello viaja hasta la ciudad donde se crió con motivo de un entierro. Allí conoce a Onofrio Principato y Sebastiano Vella, dos hombres que alternan sus trabajos cotidianos con los ensayos de un nuevo espectáculo con los actores de su dramaturgia amateur. Este encuentro traerá grandes sorpresas…

EN FAMILIA

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘La noche es necesaria’. Planetario de Pamplona. 12:30 h. Mayores de 7 años. Película, píldoras astronómicas y Noche de las Perseidas. Entradas: 6 €.

‘El cielo de Cloe’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Altxor kutxaren bila (En busca del cofre)’. Centro Polivalente (Polígono Industrial) de Burgi. 20.30 h. ‘Proyecto KUL’ con Tdiferencia. Euskera. Un viaje por la multiculturalidad, la igualdad y la tolerancia. Dos intrépidas piratas te guiarán en la búsqueda del tesoro más loca y divertida que te hayan contado, cantado y bailado jamás. Dos divertidas piratas nos contarán las aventuras y desventuras vividas por todo el mundo hasta encontrar el tesoro del Pirata Patatapocha. Conoceremos la diversidad cultural de los continentes, las costumbres, los idiomas y muchas, muchas historias. ¿Y en el interior del cofre qué habrá? ¿Monedas de oro? ¿Joyas y otras reliquias? No. Un tesoro mucho más enriquecedor y divertido con el que disfrutaremos todos y todas. Maitane Pérez y Eva Azpilikueta son las piratas Calzas Rojas y Calzas Negras. Entrada libre.

Ezcároz-Taller Educación Ambiental ‘Jugando con la Naturaleza’. Piscina Natural. 17 h. Público Infantil. Gratuito. Plazas limitadas. Info e inscripciones: t.sostenibilidad3@gmail.com o 948 890641.

EVENTOS

XXIX Ferias Medievales de Olite. 11 h Mercado de Antaño con la animación de música, magia, juglares, cuentos y otros romances con los y las artistas de la Corte. 11:30 h Pregón de comienzo de apertura de las Fiestas Medievales de Olite. Palacio Real de Olite. A continuación, Desfile del Cortejo Real, bailes y cantos en honor de sus Majestades. 13 h Combate entre Caballeros en la Plaza Carlos III El Noble. 13 h Visita guiada a la iglesia y retablo de Santa María la Real de Olite por Javier Corcín. 17:30 h Vestir al caballero. Explicación de la vestimenta, armamento y complementos de batalla de un caballero del siglo XV. A continuación, Combate entre Caballeros en la Plaza Carlos Ill, El Noble. 19 h. Concierto de Emilio Arias, trovador, luthier e investigador de música antigua. Colabora el historiador local, Javier Corcín Ortigosa. En la Iglesia de Santa María. 19 h Visita teatralizada para conocer la historia y los lugares más emblemáticos de Olite con los personajes que lo habitaron. Precio:15 €. Necesario compra online anticipada en www.rockthesport.com 21:30 h “Cheminerum” Espectáculo ritual de fuego en la Plaza Carlos III el Noble.

Trashumancia en Lerín. 9-9:45 h: Recepción e inscripción de caballistas en el aparcamiento de camiones. Seguidamente, almuerzo para todos los participantes. 9:45 h: Salida del parking hacia el cebadero de la Valdechate. 10 h: Suelta del ganado y recorrido según lo establecido. Se podrá ver el ganado por el campo por la cara norte del pinar. 13:15 h aprox: Entrada del ganado a la plaza de la Constitución. Organiza: Ayuntamiento de Lerín. Colabora: Asociación Taurina El Tamarigal.

VARIOS

Taller ‘Hacemos queso’. Lizaso. 16 h. Precio: 10 € adultos y 5 € menores. Duración: 90 minutos. Incluye opción de taller con comida por 32 € adultos y 16 € los menores. Programa ‘Kultur 2023’. Más info e inscripción: info@granjaescuelaultzama.es o 629 126 499.

Visitas Acompañadas por Navark a la exposición permanente del Museo del Carlismo. Estella-Lizarra. 16:30 y 17:30 (ambas castellano). Aforo máximo 25 pax/visita. Reserva previa en: 948 55 21 11.

Visitas nocturnas al Cerco de Artajona + Degustación Pastas y Vino de Artajona. Sábados 12 y 19 agosto a las 20.15 h. Reservas en www.rutasvivamus.com

Visitas Teatralizadas en Peralta. Días 12 y 18 de agosto; 16 y 30 de septiembre a las 20 h. Recorrido por los puntos clave del patrimonio local en compañía de un guía y escenificado por actores que encarnarán personajes históricos. Girarán en torno a la vida del personaje peraltés Mosén Pierres de Peralta. Gratuitas. Apuntarse en 948 750 005 o turismo@aytoperalta.com.

Visita Guiada al lagar de Gamioxarrea (Arizkun). 11-12:15 h En castellano. Adultos: 10 €. Niñ@s (<10 años): 5 €. Después de la visita se hará un almuerzo a base de sidra, zumo de manzana, queso, nueces y pan. Imprescindible reservar con antelación en el 622514917, en eztibeltza@gmail.com o en www.larraldea.eus

‘Verano 2023 Castejón. Campo de Fútbol Torneo Fútbol Sala Mixto Intercuadrillas. Inscripción: 6 €/ persona. Premios, cena, actuaciones musicales y Dj’s. Se concretarán detalles.

Verano en Buñuel. Concurso de pesca. 8 h Lugar de costumbre. 9 h Comienzo del concurso. XIV Certamen de Jota Navarra. 21.30 h Plaza San José de Calasanz.

FIESTAS

Abarzuza. 12 h Fiesta de la espuma. 18 h Grandes partidos de pelota. 19:30 h Igual hay bingo. 20 h Mexicanas a cargo del Mariachi Platino y Mariachi Perla desde el puritito México. 22 h Torico de fuego. 22:15 h Bajadica al Legarzia con la Txaranga Anberria. 01:00 h DJ Jon Delgado.

Andosilla. 10 a 13,30 h Juegos callejeros. 12 a 14 h Comparsa de gigantes y cabezudos, amenizado por los Gaiteros de Andosilla. 12 h Entrega de un obsequio a la persona de mayor edad del puente. 15 h Comida Popular, Pochada. Precio: 12€. 17 h Música. 21 h Caja China. 21,30 h Toro de fuego + Toro de agua. 01,00 h a 04,00 h Disco-Móvil en el Silo.

Aoiz. 11:15 h Casa Consistorial. Recepción a las autoridades de la zona y colectivos socioculturales y entrega de premios del Concurso de Carteles. También, reconocimiento especial a: Sarean, Nazaret Torres, Fernando Ureña, Koldo Zelaia, Katali Errea, Maritxu Isturiz, Tere Beriain, Mª Carmen Echarte, Mariem Merjji Burhi, Toño Villanueva y Juan Jesús Leache. 12 h Cohete anunciador de las Fiestas en honor a San Miguel. Lanzarán el chupinazo: la Universidad para Mayores Francisco Ynduráin (UMAFY) y la Banda de Música de Aoiz. A continuación, pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Aoiz, Milaur Agoizko Gaitari Taldea, Txaranga Iraunkorrak, Txistularis de Aoiz y Banda de Música de Aoiz. 17-20 h Polideportivo. Parque infantil: hinchables, ludoteca con multijuegos, barredora y elementos de psicomotricidad. 17:30 h Prueba de zurracapotes con Txaranga Iraunkorrak. Salida desde el Ayuntamiento. 20-21:30 h Plaza Baja Navarra. Baile con Djs: Dj Asier Ojer y Dj EN3KO Doinua. A continuación, Baile de la Era y bailables con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. En el descanso, entrega de premios al mejor zurracapote y pancarta. 22:15 h Toricos de fuego, con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. Salida: Casa Consistorial. 24:00 h Plaza del Mercado. Conciertos de rock: Sofokaos, Same Roots y DJ Bull. Organiza: Agoizko Gazteak y Angiluerreka Elkartea. 24:00-04:30 h Plaza Baja Navarra. Bailables con Dj Asier Ojer y Dj En3ko Doinua. 02:30 h Desde el Ayuntamiento, pasacalles con Txaranga Iraunkorrak.

Arguedas. 7 h Alegres Dianas. 8 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de S.A.T. Hermanos Ustárroz de Arguedas, seguido de Vaquillas en la Plaza de Toros hasta las 9 h. de la mañana. A continuación, Almuerzo popular amenizado por la charanga. 16:30-17:30 h. Jotas “Voces Riberas” en la Plaza de los Fueros. 18 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de S.A.T. Hermanos Ustárroz de Arguedas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. 19 -20:30 h Vacas en la Calle Real hasta las para acabar con Encierro final. 19-20 h. Dj Manolo Íñiguez “Pelete” con animación infantil en El Tinglao. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21-23 h. Disco-Music Camión en la Plaza de la Noria. 21.15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 00:00-02:00 h. Concierto con el grupo Cocktail Tributov en la Plaza de Los Fueros. 02:00-05:00 h. Disco-Music Camión en la Plaza de la Noria.

Arellano. 12:30 h Bombas Japonesas. 13 h Misa en Untzizu. 14:30 h Concurso de calderetes y comida en el frontón. 17:30 h Ronda copera con la Txaranga EZK por el barrio de abajo. 20-22 h Orquesta Trikiteens. 01:00-05:00 h Orquesta Trikiteens.

Azagra-Fiestas Juventud-Día en La Barca. 11:30-14 y 16-19 h. Tren Chu-Chu que recorrerá la distancia entre el Ayuntamiento y La Barca como medio de transporte. 12 h. Desde la Cascajera, Descenso de Artefactos Acuáticos. 14:30 h. En la zona del escenario, presentación de los platos para el Concurso de Calderetes. 16 h. Entrega premios concursos y sobremesa con artistas locales. 20 h. Bingo en beneficio del Club Ciclista y del Modder Mass Festival desde la carpa festiva. Seguidamente, Verbena con la orquesta Éxito. 21 h. Torico de fuego desde el corral del encierro por Avda. Gregorio Berisa. 23 h. Charanga “Los Fundidos” por el recorrido habitual del encierro. 23:30 h. Encierro de Reses Bravas de la Ganadería Enrique Domínguez de Funes (Ganador concurso ganaderías Fiestas 2022). 00:30 h. Verbena con la orquesta Éxito. 00:01 h. En la Peña El Jolgorio, DJ’s Jolgorianos.

Carcastillo. 8:30 h Dianas a cargo de los Gaiteros de Carcastillo. 11 h Bombas japonesas. 11:30 h Encierro con reses de la Ganadería Eulogio Mateo. 12:30 h Vaquillas en la plaza para aficionados. 17 h Concierto a cargo de la orquesta Star Ways. 18:15 h Encierro con reses de la Ganadería Eulogio Mateo. 19 h Fiesta infantil sorpresa en la plaza mayor. 19:30 h Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 300 € al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Bar Deportivo y Viveros El Sauce. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 20:30-22 h Concierto de rumbas con el artista Javier Ferrer, callejón de bar Okey. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por: Bar Okey. 23:30 h Verbena popular con la orquesta Star Ways.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el bar de los Jubilados. 8:30 h. Encierro desde la Madre y hasta las 9 de la mañana vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Magallón de Fustiñana. 9 h. Recorrido de caza con posterior entrega de premios. 11:30 h. Amenizarán las calles la escuela de Txistularis de Tudela. 18:30-20:30 h. Vacas en la calle y en la Plaza, a cargo de la Ganadería Hermanos Magallón. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. 20:45h. Último y emocionante encierro desde la Madre hasta la plaza de los Fueros y posterior suelta de vacas. Gentileza de la Ganadería Hermanos Magallón. Seguidamente, Último encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña 'El Camarote. 21:30 h. Cena 'Juan Palomo' en la carpa Municipal. A continuación, La Charanga Riau Riau nos llevará desde la carpa hacia la plaza y amenizará los momentos previos al Pobre de mí en Plaza y calles colindantes. 00:00 h. Tradicional 'Pobre de Mí' y posterior charanga hasta la carpa. 00:30 h. Discoteca La Lupa.

Falces-Sábado de Fuegos. 10.45 h Centro Cívico Pedro Iturralde. Entrega de los premios del concurso de carteles de Fiestas Patronales a Alfonso Giménez Ventura, ganador del cartel anunciador de las fiestas. Entrega de pañuelos a los muetes y muetas nacidos en 2022. 12 h Plaza de los Fueros. Disparo desde el balcón del Ayuntamiento del cohete anunciador de las fiestas. Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte, Gaiteros de Falces y las comparsas de Gigantes y Cabezudos.14 h Plaza de los Fueros. Aperitivo popular servido por la Corporación Municipal para todos los vecinos y visitantes. 19:30 h Plaza de los Fueros. Concierto con la orquesta London. 20:45 h Plaza de los Fueros La Corporación Municipal acompañada de la Comparsa de Gigantes y la Banda Municipal de Música de Falces desfilan hasta la Iglesia Parroquial. 21 h Iglesia Parroquial de Santa Maria Salve Magna de Don Hilarión Eslava, interpretada por la Coral Nuestra Señora de las Nieves de Falces. 22:30 h Plaza de los Fueros. La Txaranga Gazte saldrá de la plaza dirigiéndose a la zona deportiva donde tendrá lugar el disparo de la colección de fuegos artificiales de la Pirotecnia Fiesta. 00:30-04:00 h. Plaza de los Fueros Verbena a cargo de la orquesta London. Plaza de los Fueros. 02.00 h Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

Funes-Día de la Mujer. 9:30 h. Concurso de Tiro al Plato y almuerzo en el refugio de los cazadores. 11:30 h. Concentración y Homenajes de las Mujeres en la plaza del Ayuntamiento acompañados por la Txaranga Peñalén. 11:50 h. Cohete Honorífico lanzado por Ana Ma Martínez. 12 h. Misa en honor a la Virgen de Portegado. 13 h. Vermut y Lanzamiento de Sartén en La Mejana. 14:30 h. Comida de las mujeres en la A.C.R Sancho IV. Organiza Asociacion de Mujeres. 16:30 h. Café-Concierto con Raúl Palacios. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Vicente Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Especial Bravura Hnos. Domínguez En la plaza de toros. 20:45 h. Ronda de Bares con la Txaranga Peñalén y la Asociación de Mujeres. 22:30-00:30 h. Fiesta Non Stop Juvenil en zona de ludoteca juvenil con DJ Casual. 00:30-01:30 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Adrián Domínguez).

Izal-Día de la Juventud. 12 h Desembarque Vikingos en el frontón. 12 h Chupinazo y Brindis. 13 h Concurso de sokatira. 13:30 h Photocoll en el frontón. 15 h Comida juventud en el frontón. 18 h Ronda copera amenizada por Fidel. 20-22 h Txaranga de Lumbier. 22-24:00 h Concierto versiones Rock con Los Mugas. 24:00-4:00 Bailables con Fidel.

Jaurrieta-Dia de lxs Niñxs. 11 h Ofrenda floral de lxs niñxs en la Ermita. Chocolatada y entrega de pañuelos a lxs nacidxs en 2022. A continuación bombas japonesas, el Arca de Noé con Gorriti y sus animales. 12 h Kantuz por las calles del pueblo y vermut.15 h Comidas por cuadrillas. 18 h Juegos populares para todxs. 20 h Concierto de La Mala Pekora. 22 h Torico de Fuego. 00:30 - 05:00 h Dj Kapitan General.

Leitza. 8 h Diana. 9 h Encierro y vacas. 11 h Comparsa de gigantes de Leitza.13 h Paellada en el karrape. 13 h Incansables Txaranga 17 h Alarma Morea en el Aurrera. 17:30 h Vacas en la plaza. 19 h Actuación de los dantzaris del Aurrera. Después se repartiran caramelos. Después, Incansables Txaranga y cabezudos 22 h Toro de fuego. 23:30 h Bastardix y después romeria con Gabenara. Después, DJ Infernu en la txozna de la plaza. 00.00 h En Atekabeltz; Txopet, Etxekalte y Onki Xin. DJ Jo Ta Txo en la txozna de abajo. 01.00 h Incansables Txaranga. 03.30 h Ingurutxo abierto en la plaza.

Mendavia-Prefiestas. 12 h: Plaza de Los Fueros. Concurso de ranchos organizado por la Asociación de Jóvenes “La Carrera”.

Miranda de Arga-Prefiestas. 21 h Cena y baile en Bar Carranza, Asociación de Mujeres Virgen del Castillo. Del 1 al 22 de agosto, de 11 a 13 h Exposición en el zaguán del Ayuntamiento de los carteles de fiestas presentados al concurso.

Murchante-Prefiestas. 20 h. Ronda jotera, por los distintos bares de la localidad. A cargo de la Escuela de Jotas de Murchante acompañados de la Rondalla ‘Santa Cecilia’. 21 h. VIII Torneo de Parchís por parejas. En la Calle Mayor (Peña Piróman@s).

Nazar-Prefiestas. 11 h Plaza de la Picota. Taller "Crea tu broche de fieltro". La creadora de Needles And Love impartirá un taller para enseñar a coser tus broches. Precio: 3€/ persona. 19 h Pórtico Iglesia. Visita guiada y Charla. Visita guiada a la Iglesia de San Pedro. Escucharemos la charla "Cuando Nazar tuvo dos iglesias y cinco ermitas".

Oronoz-Mugaire. 12 h Txupinazo. A continuación, pasacalles. 14 h Comida de los niñ@s. 15-18 h Hinchables, pintacaras… 16:30 h Campeonato de mus. 19 h Comparsa de gigantes. 21 h Sopas. 00:00 h Bailables con Laiotz.

Sartaguda 12:30 a 13:30 h Charanga Los impuntuales acompañará a los Gigantes y los niños de la localidad. 13:00 a 15 h Parque Infantil Acuático en las piscinas municipales con pasarela acuática + barcas infantiles + juegos de agua. 17 h Finales del 4 y 1/2 y del Torneo de Pelota. 16:30 a 18:30 h Parque Infantil Acuático en las piscinas. 20 h Encierro De Reses Bravas con la ganadería Ariadna Alonso de Fontellas. 20 h Charanga Los impuntuales amenizará el encierro y al término del mismo darán una vueltilla por el pueblo. 21 a 22:30 h Orquesta En Esenzia. 22:30 h Toro de Fuego. 01:00 a 03:00 h Orquesta En Esenzia. 03:00 a 03:40 h Charanga Los impuntuales. 03:30 a 04:30 h Orquesta En Esenzia.

Sunbilla. 9:30 h Dianas. 10 h Pasacalles con gigantes. 13:30 h Comida infantil, a continuación, fiesta de espuma. 18 h Partido de pelota profesional. 22 h Toro de fuego en la plaza. Tarde y noche bailables con el grupo Biziraun.

Tafalla-Prefiestas. 11:30 h Palacio de los Mencos. Visita Guiada a la Planta Noble del Palacio de los Mencos. Incluye degustación de vino. Entradas: 5 €.

Roncal/Erronkari-Víspera. 12 h Chupinazo Con Zurracapote, Kilikis, globos y caramelos. 12:30 h. Txaranga de Lumbier 14:30 h. Concurso de Calderetes. 19 h. Erronkari Kantuz. 20 h. Discomóvil Bámbola. 22 h. Toro de Fuego 00:30 h. Discomóvil Bámbola.

Uterga-Dia de la Juventud. 10:30 h Torneo fútbol infantil. 13 h Ronda por las casas acompañada por la Txaranga Berriak. 18:30 h Campeonato mundial de Lanzamiento de Albarca. 20:30 h Sesión DJ con DJ Eddy. 22:30 h Torico de Fuego. 23 h Cena popular con complemento (necesario comprar ticket). 01:00 h Sesión DJ Eddy.

Uscarres. 13 h Duo Mariachi Chuchin Ibañez y Jesús Tapiz. 15 h Concurso de Migas en La Plaza. 18 h Campeonato de Mus. 20 h Concierto de: Los Trituradores. 22 h Calderetes en la Plaza. 23.30 h Bingo. Conciertos con: 00.30 h Soletikan. 02.00 h Los Huevos Colgando. 04.00 h Dj Guk

Ziga. 10 h Dianas. 11:30 h Campeonato de frontenis infantil. 14 h Comida popular. Tarde y noche bailables con Joselu Anaiak.