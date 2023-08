Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL MURALLAS

'Kobr3'. Plaza Virgen de la O, Pamplona. 20 h. Circo contemporáneo con Zircozaurre. Espectáculo de calle nominado a los Premios Max de este año. Dirigido por Jorge Silvestre 'Silver', antiguo integrante del Circo del Sol y director artístico de la compañía Nueveuno. Tres artistas -Gorka Pereira, Pablo Cáceres e Imanol Suso- interactúan sobre una base de malabares sincronizados y coreografías en una propuesta de 50 minutos en la que la música y el movimiento juegan un papel fundamental, y en la que hay también presencia de rueda cyr y bola contact. Ciclo ‘Atardecer Pamplona’. Entrada libre.

Lillo. Junto a la estatua de Pablo Sarasate en el parque de la Media Luna. 20 h. El grupo navarro está compuesto por María Mateo (voz y guitarra), Nekane Ibero (guitarra y bajo), Pello Iturria (batería), Julen Hoyuelos (guitarra) y Oihane Gulina Velasco (piano). Música de estilo pop, rock e indie. Las letras de las canciones son en su mayoría en euskera y tratan temas diversos, combinando melodías intimistas y tranquilas con ritmos más movidos. Ciclo ‘Enklaves’. Entrada libre hasta.

MÚSICA

Gatibu. Terraza del Baluarte. 20.30 h. Concierto. La banda vasca presentará en directo su décimo álbum, EHDistopikala, con sonoridades que van más allá del rock y que combina pop electrónico, funk, influencias latinas. En las canciones del nuevo trabajo, la veterana banda de Gernika formada en el año 2000 hace una lectura crítica de la situación actual de la sociedad abordando temas económicos, sociales y climáticos. EH Distopikala es un llamamiento a responder a quienes auguran un futuro incomparable, mediante el baile y la energia positiva. El título del disco responde a dos reflexiones: por un lado, al concepto de Euskadi Tropical que se popularizó en los años 80 del siglo pasado (el grupo Hertzainak cantaba algún día Euskadi será libre y tropical) y, por otro, a la predicción de un futuro distópico, casi apocalíptico, que tanto la pandemia como la emergencia climática han provocado en la sociedad actual. Ciclo ‘RoofTop Musik’. Entradas agotadas.

Sesiones: Sr Lobo. Plaza Civican. 18:30 h. Germán Rubio (miembro del colectivo Shakin’Brothers) es uno de los fundadores del Beltza Weekend Festival. Se transforma en el Sr. Lobo bajo el sonido de la música y es un habitual en cualquier lugar donde la gente demande bailes con sonidos añejos. Su maleta está llena de sonidos 50s y 60s de todos los pelajes, soul, r&b, rock and roll, garage, surf, beat, siendo su predilección las instrumentales. Acceso libre hasta completar el aforo.

Joselito El Mariachi. Jubiloteca de Burlada. 11.30 h.

Mielotxin. Plaza de la Mujer de Zizur Mayor. 20 h. Música popular navarra de norte a sur con canciones cantadas tanto en castellano como en euskera, así como otras instrumentales, de baile, populares o de autor o autora. Entrada libre.

Fantôme. Bar La Casona, Barañáin. 22 h. ‘Fetival Barakustik 2023’.

‘Las sonatas de Brahms para violín y piano’. Iglesia de San Pedro, Mendigorría. 20.45 h. ‘XX Festival Internacional de Música de Mendigorría 2023’. Vadim Tchijik, violín. Alberto Urroz, piano. Presentación de la nueva grabación de IBS Classical Brahms: Complete Violin Sonatas. Los artistas firmarán ejemplares del disco al final del concierto. Entradas: 10 €.

Raúl del Toro, organista navarro. Real Colegiata de Roncesvalles. 19 h. Ciclo ‘Órganos del Camino 2023’.

Tal Kual Band Trío. Barrio del Puente de Andosilla. 17 h. Actuación musical.

Joselito El Mariachi. Jubiloteca de Burlada. 11.30 horas. Concierto.

Coro San Antón. Plaza de los Fueros de Buñuel. 21.30 h. ‘Noches de Verano 2023’.

Janus Lester. Aterpe de Arantza.19:30 h.

Chuchín Ibáñez-Duo Mariachi con Jesús Tapiz. Camping de Acedo. 22 h.

DANZA

‘Yerma Buena’. Plaza de Las Arcadas, Sangüesa. 21 h. Con Arantxa Villanueva Compañía de Danza. ‘Kultur 2023’. Un proyecto en el que colaboran las actrices Marta Juaniz y Uxue Olazarán y la cantante sangüesina Lorena Jiménez. Arantxa Villanueva en su búsqueda de transmitir el mensaje potente de Lorca e inquietar al público con cuestiones sobre vivencias de mujeres de ayer y hoy, apuesta por una danza contemporánea fácil de entender que se hibrida con el teatro y la música en directo. ‘Yerma Buena’ plantea reflexiones sobre relaciones basadas en el control y la sumisión, utilizando diferentes registros en la puesta en escena para conectar con público de diversos perfiles y sensibilidades. La compañía está compuesta por ocho bailarinas y también cuenta en este proyecto con la colaboración de las actrices Marta Juániz y Uxue Olazaran y la cantante Lorena Jiménez. Además, participan una decena de jóvenes voluntarias de la localidad. Un elenco de más de veinte mujeres en escena que nos invita a analizar la permanencia de ciertos roles de género en la sociedad, nos muestra la posibilidad de revertir esta cruda realidad y garantiza la presencia de un público que acude a ver un espectáculo heterogéneo, donde amigas y familiares comparten escena con artistas profesionales.

TEATRO

‘Pirados en un lugar de la Mancha’. Molino de Olleta. 00:00 h. ‘Con los pies en las nubes 2023’. De tanto rato que se pasa viendo series y videojuegos, Don Quijote se está empezando a volver algo chiflado. No es capaz de distinguir los sueños de la realidad. Por eso he decidido seguirle, para ver si eso que cuenta es verdad o es mentira. Me llamo Sancho y a los dos nos llaman “Los pirados de la Mancha”. Dirección y texto: Miguel Goikoetxandia. Intérpretes: Raquel Sánchez, David Larrea y Miguel Goikoetxandia.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘Blanquita’. Dirigida por: Fernando Guzzoni. Chile-México-Luxemburgo-Francia-Polonia. Blanquita, una joven de 18 años que vive en una casa de acogida, es la testigo clave en un escándalo en el que están implicados niños, políticos y hombres ricos que participan en fiestas sexuales. Sin embargo, cuantas más preguntas se formulan, menos claro queda cuál es exactamente el papel de Blanquita en el escándalo. 20 h ‘La inspiración. El gran Pirandello’. Dirigida por: Roberto Andò, Italia. Sicilia, 1920. El escritor Luigi Pirandello viaja hasta la ciudad donde se crió con motivo de un entierro. Allí conoce a Onofrio Principato y Sebastiano Vella, dos hombres que alternan sus trabajos cotidianos con los ensayos de un nuevo espectáculo con los actores de su dramaturgia amateur. Este encuentro traerá grandes sorpresas… 22.15 h Jim Jarmusch: ‘Mystery train’. USA. La ciudad de Memphis es el escenario para las tres historias que conforman esta película. “Lejos de Yokohama” sigue a dos adolescentes japoneses cuyo sueño es visitar Graceland, la casa de Elvis Presley. En “Un fantasma”, una mujer italiana fácil de convencer se ve estancada en esa ciudad esperando el avión que les lleve a casa a ella y al cadáver de su marido. Y en “Perdidos en el espacio” tres hombres se ven perseguidos por la ley como consecuencia de actos realizados bajo efectos del alcohol. Tres historias que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista.

EN FAMILIA

‘Minions, el origen de Gru’. Plaza Maravillas Lamberto, Pamplona. 22 h. ‘Noches de Cine 2023’. USA. Año 2022. Animación. Directores: Kyle Balda y Brad Ableson. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, ‘Los salvajes 6’, Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos por donde pasan. Juntos, Kevin, Stuart, Bob, y Otto -un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado- desplegarán su potencial para construir junto a Gru su primera guarida, experimentar con sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones. Entrada libre.

‘El Jardinero de la galaxia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘De la Tierra al Universo’. Planetario de Pamplona. 12:30 h. Mayores de 7 años. Película de planetario píldoras astronómicas + la noche de las Perseidas. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘La noche es necesaria’. Planetario de Pamplona. 18.30 h. Mayores de 7 años. Película de planetario píldoras astronómicas + la noche de las Perseidas. Entradas: 6 €.

‘Siroko’. Plaza Consistorial, Villava. 20 h. A cargo de la Compañía Parena. ‘Espectáculos de Calle-Verano Villava 2023’.

‘Padre no hay más que uno 3’. Bajos del Ayuntamiento de Sarriguren. 22 h. ‘Cine de Verano en el Valle de Egüés’. Entrada libre. En caso de mal tiempo, en el patio cubierto del CP Joakin Lizarraga.

‘Clifford. El gran perro rojo’. Plaza Casa de Cultura de Burlada. 22:00 h Comedia familiar. Dirección: Walt Becker. Cuando Emily Elizabeth conoce a un rescatador mágico de animales que le regala un pequeño cachorro rojo, nunca se hubiera imaginado que al despertarse se encontraría un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de Nueva York. Mientras su madre se encuentra de viaje de negocios, Emily y su divertido pero impulsivo tío Casey se embarcan en una gran aventura. Apta para todos los públicos.

Taller Cloe Arcoiris. Biblioteca infantil de Noáin. 11 h. Con Javier Ruiz Anglada. Cuentacuentos con teatro kamishibai y la actividad ‘Detectives por un día’. 3 a 8 años. Tras la lectura del álbum ilustrado “Cloe arcoíris” se propondrá llevar a cabo una actividad participativa que fomenta los valores de igualdad, tolerancia y respeto hacia diferentes colectivos y familias incluyendo la NO discriminación por el color de piel o el país de nacimiento, que es potencialmente lo que quiere transmitir “Cloe Arcoíris”. ¿Quieres ser detective por un día? Entrada libre, previa inscripción.

‘En busca del cofre’. Bodegas San Martín de Unx. 20:30 h. ‘Proyecto KUL’ con Tdiferencia. Un viaje por la multiculturalidad, la igualdad y la tolerancia. Dos intrépidas piratas te guiarán en la búsqueda del tesoro más loca y divertida que te hayan contado, cantado y bailado jamás. Dos divertidas piratas nos contarán las aventuras y desventuras vividas por todo el mundo hasta encontrar el tesoro del Pirata Patatapocha. Conoceremos la diversidad cultural de los continentes, las costumbres, los idiomas y muchas, muchas historias. ¿Y en el interior del cofre qué habrá? ¿Monedas de oro? ¿Joyas y otras reliquias? No. Un tesoro mucho más enriquecedor y divertido con el que disfrutaremos todos y todas. Maitane Pérez y Eva Azpilikueta son las piratas Calzas Rojas y Calzas Negras. Entrada libre.

EVENTOS

XXIX Ferias Medievales de Olite. 12 h Visita guiada a la iglesia y claustro del convento de Santa Engracia por Javier Corcín. Festividad de Santa Clara. 19:30 h Conferencia ‘Los hijos bastardos de Carlos III el Noble’, con Javier Corcín y la colaboración del Grupo de Teatro Los Cadalzos y Emilio Arias, trovador. Parador de Turismo de Olite. Inscripciones: visitas@navarramedia.org (aforo limitado).

VARIOS

Decoración de objetos de cristal (en euskera). Casa de la Juventud de Pamplona. 19.30 h. Imparte: Garazi Valluerca, graduada en Arte. Ciclo ‘Cada día un plan’. Ocio gratuito.

Encuentros con la poesía en Artajona. Chofeta. 11 h. Con Isabel Martín.

778 Orreaga. Pamplona-El Redin. 19 h Conmemoración de la destrucción de las murallas de Pamplona por Carlomagno/Karlomagnok Iruñeko harresiak suntsitu zituela oroitzapena.

Beintza-Labaien-’Lezealde, un tesoro bajo tierra’. Actividad espeleo en la cueva inactiva (sin curso de agua). 16 h. Duración: 3 h. aprox. Agosto: 11 y 25. Mínimo: 4 px. Máximo: 15 px. Precio 20 € adult@s, 15 € gaztea. Reservas: Orbela 659477396 (whatsapp). + Info: www.baztan-bidasoa.com

Visita Guiada al lagar de Gamioxarrea (Arizkun). 11-12:15 h En euskera. Adultos: 10 €. Niñ@s (<10 años): 5 €. Después de la visita se hará un almuerzo a base de sidra, zumo de manzana, queso, nueces y pan. Imprescindible reservar con antelación en 622514917, eztibeltza@gmail.com o www.larraldea.eus

.

FIESTAS

Abáigar.12 h Misa y Procesión. 13 h Lunch en el Pórtico 13:15 h Encierro Txiki con Ganadería Bujanda. 13:30 h Concurso de Recortadores. 13:30 h Homenaje a Nuestros Mayores. 18:30 h Guerra de Globos de Agua. 20 h Preparación de Calderetes. 22 h Toro de Fuego. 22:30 h Cena y Concurso Calderetes. 01:00 h Música con Orquesta Nazari. 02:30 Música con DJ Javi Max. 03:30 h Donuts.

Abarzuza. 11:30 h Txistorrada y pancetada en la plaza. 12 h Cohete anunciador de las fiestas e imposición de pañuelos a los nuevos vecinos de Abárzuza.12:30 h Comparsa de gigantes y gaiteros. Actuación grupo de dantzas. 14 h Concurso de calderetes. 16:30 h Mus y brisca. 18:30 h Ronda copera con la Txaranga Jurramendi. 20:30 h Orquesta Edelweis. 22 h Torico de fuego. 22:15 h Bajadica al Legarcia con la Txaranga Anberria. 01:00 h Música con Edelweis.

Arguedas-Día de Los Mayores y la Cena Popular. 12 h Toro de Agua en El Tinglao. 12:30 Misa para nuestros mayores con la asistencia del M.I. Ayuntamiento a la celebración religiosa. 13:30 Comida para nuestros mayores en el Casino Recreativo, previo pago de tickets en el Ayuntamiento. Seguida de concierto, Los Jesuses & More. 16:30 A 17:30h. Café Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta En Esenzia. 18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería Santos Zapatería de Valtierra, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30h. Desde las 19:00h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final. 20:45 Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21:15 Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 22:00 Cena Popular en la Plaza de Los Fueros, previo pago de tickets en el Ayuntamiento. 00:00 A 01:00h. Concierto con la Orquesta En Esenzia. 01:30 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta En Esenzia.

Arellano-Dia de la Juventud. 12:30 h Juegos infantiles. 17 h Partido de pelota. Senior: Yoldi-Alduntzin/ Espinal-Peñas. Partido de Alevines. 20 a 22 h Orquesta Digital. 22 h Torico de fuego. 22:30 h Cena popular organizada por Asociacion de Jovenes de Arellano. 01:00 a 05:00 h Orquesta Digital.

Azagra-Fiestas Juventud. 19 h. En la Parroquia El Salvador, Misa de la Juventud. 20 h. En el Ayuntamiento. Pregón de las Fiestas de la Juventud y cohete anunciador a cargo de los Quintos de 2024. A continuación, pasacalles con la Charanga Los Rrotundos acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 00:00 h. Desde el Ayuntamiento, Rock Kalean.

Carcastillo-Calderetes. 8 h Dianas a cargo de Gaiteros de Carcastillo. 9 h Encierro con reses de la Ganadería Arriazu.10 h Vaquillas en la plaza. 13 h Inicio del Concurso de Calderetes en el Patio de las Monjas. Los calderos serán realizados con conejo y patatas. Los concursantes podrán utilizar los condimentos que deseen. El vino será gentileza de: Bodegas Azul y Garanza de Carcastillo (Antonio Barrena). 14:30 h El jurado realizará la degustación de los calderos, que deberán estar preparados y reposados para esa hora. Premio: Trofeo conmemorativo del evento para los 3 primeros clasificados patrocinados por Helados Mendoza y Postre, por gentileza de Panadería Cordovilla. 17 h Concierto a cargo de la orquesta La Fania. 18:15 h Encierro con reses de la Ganadería ARRIAZU. 19 h Fiesta infantil, en la plaza mayor. 19:30 Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 150 € al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Restaurante Teresita. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 20:30-22:00 h DJ Hugo Irigoyen, en exterior de Bar Alaska. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por: Granja EL MORO. 23:30 h Verbena popular con la orquesta La Fania.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el bar de los jubilados. 8.30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9 h., vacas. 11 h. Reunión en la Casa de la Villa para nombrar al mini-ayuntamiento. 11.30 h. La Banda Municipal de Fustiñana acompañará al mini ayuntamiento a la parroquia. A continuación, ofrenda floral a los santos Justo y Pastor. 12 h. Disparo del Cohete del día del niño. Seguidamente, pasacalles desde la plaza hasta la carpa donde el 'palotea° chiki' hará una actuación. 14 h. Comida para niños en el polideportivo. 15.30 h., juegos con agua e hinchables en el polideportivo. Seguidamente, Merienda para los niños (la entrada en el polideportivo y piscinas es libre durante todo el día). 18.30 a 20.30 h., Atracciones de las ferias a mitad de precio. 19 h. Vacas en la calle y en la plaza. 20:30h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña 'El Camarote'. 21:15 h. En la Plaza Santos Justo y Pastor, Bailes populares regionales (Jota de Tudela, Era de Estella, Fandangos, zortziko de lanz, Arin-Arin y Polca). 00:00-03:00 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta Mazinguer. 01:00h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile.

Jaurrieta. 12 h Txupinazo desde el balcón del ayuntamiento, con bandeo de campanas y reparto de champan. 12.30-14.30 h Toro mecánico + hinchable combo + pista de Dino Junior. 15 h Comida popular con txaranga hasta las 20 h. 16:30-19.30 Toro mecánico + hinchable combo + pista de Dino Junior + torico de agua. 20-22 h Orquesta Trikiteens. 22 h Torico de Fuego. 00:30-04:30 h Orquesta Trikiteens.

Larraga-Día de las Cuadrillas y Pobre de Mi. 12 h. En la Carretera Estella. Encierro de subida y bajada de novillos. A continuación, vacas en la plaza amenizadas por la charanga Strapalucio y encierro de subida y bajada de novillos. Ganadería Macua-Corera. 13 h En la c/ Palanquera. Almuerzo popular y ronda por las calles con la charanga Strapalucio y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Despedida de la Comparsa. 18 h En la plaza Los Fueros. Festival taurino para las cuadrillas a cargo de la Ganadería Macua-Corera acompañadas de la Charanga Strapalucio. 19:45 h Desde la plaza Los Fueros Encierro de bajada y subida. 20 h En la Carretera Estella. Baile de la Era. 20:30 h En la c/ Palanquera. Concierto a cargo del grupo musical Relocos. 22 h. Por la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:00 h En la plaza Los Fueros. Vacas amenizadas por la charanga Strapalucio. Ganadería: Macua-Corera. 01:00 h En la plaza Los Fueros. Final de las fiestas de San Miguel ¡Pobre de mí!. A continuación, desde la plaza Los Fueros, ronda callejera con la charanga Strapalucio.

Funes-Día del Niño. 11 h. Imposición de Pañuelos a los nacidos en 2022. 12 h. Recepción Ayuntamiento Chiqui, acompañados por la Txaranga Peñalén, en el Ayuntamiento. 12:30 h. Ofrenda Floral a la Virgen de Portegado. A continuación, pasacalles con los gigantes y gaiteros hasta la Pista. 13:30-18:30 h. Parque Infantil Gigante en la Pista (hinchables, tren, pequeteca). 14:30 h. Comida en la Pista. Organiza Apyma. 18-19:30 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Vicente Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:30 h. Juegos Juveniles desde el recorrido del encierro hasta la Pista. Organizada por Asociación Juvenil 8 del 8. 21:30-22:30 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Maremagnun. 22:30-00:30 h. Fiesta Non Stop Juvenil en zona de ludoteca juvenil con DJ Marcos Gutiérrez. 00:30-3:30 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Maremagnun.

Leitza-San Tiburtzio. 8 h Diana. 9 h Encierro y vacas. 10:30 h Misa en la parroquia San Miguel. 11 h Almuerzo en el karrape. 12 h Ezpatadantzaris del Aurrera en la plaza. Después, Partidos de pelota de aficionados. 13 h Incansable Txaranga. 17 h Bersolaris de la escuela Leitza en el Aurrera. 18 h Vacas en la plaza. 19 h Deporte rural. Después se repartirán caramelos. 19.30 h Incansables Txaranga y cabezudos. 21 h Ingurutxo abierto en la plaza. 22 h Toro de fuego. 00.00 h. GOZATEGI. Después, Ronda de Incansables Txaranga y DJ Fresa Morango en la txozna de la plaza. Naxker y Las Sexpeares en Atekabeltz. Después, DJ Muffin en la txozna de la plaza. 01.30 h DJ Aimar en la txozna de abajo

Murchante-prefiestas. 20 h. ‘Noche de Vino y Tapas’, en diferentes bares de la localidad, con la participación de las Bodegas de Murchante.

Miranda de Arga-Prefiestas. 9.30 a 14 h Hinchables en el frontón. 22 h Cine en el campo de fútbol: ‘Jurassic park dominion’. Del 1 al 22 de agosto, de 11 a 13 h: Exposición en el zaguán del Ayuntamiento de los carteles de fiestas presentados al concurso.

Sartaguda.12 h Misa y ofrenda floral. A la salida de la iglesia podremos disfrutar de la actuación de Bailes del grupo local y de los Gigantes, junto con los gaiteros. 13:30 a 15 h Tren Turístico. Salida desde la Plaza de los Fueros y recorrido por el pueblo. 14 h Vermouth de las mujeres en el patio del colegio. 16 a 19 h Tren Turístico. 17 h Torneo De Pelota (Segunda Semifinal) en el pabellón municipal. Primer partido de 4 y ½: Elizalde Vs Garmendia Segundo partido parejas: Uribe-Aldave Vs Retegi Bi-Irusta. 20 h Encierro de Reses Bravas con la ganadería Ariadna Alonso de Fontellas. 20 h Charanga Los impuntuales amenizarán el encierro. 21 a 22:30 h Orquesta Ingenio. 22:30 h Cena organizada por la Juventud en el patio del colegio. 22:30 h Toro de Fuego. 00:30 a 05:00 h Conciertos en el frontón. Actuación de los grupos: La Inquisición, Zazú y Desastre SoziaL. 01:00 a 03:00 H Orquesta Ingenio. 03:00 a 03:40 h Charanga Los impuntuales. 03:30 a 04:30 h Orquesta Ingenio.

Tafalla-Prefiestas. 19 h Puerta del Ayuntamiento. Gastrovisita Guiada al Casco Histórico de Tafalla. Incluye Visita Guiada al casco histórico y degustación pintxo y bebida en el bar “Nuevo Hostaf”. Entradas: Adultos 5 €, menores de trece gratis (No incluye degustación). 20 h Plaza de Navarra. Salida de la Comparsa de Gigantes, kilikis y Cabezudos hacia la plaza de toros acompañada por el Grupo de Gaiteros de Tafalla y el Grupo de Txistularis. En la plaza de toros encierro de carretones a cargo del Club Taurino Tafallés. 20 h Frontón Ereta. Finales partidos de pala y mano.

Roncal/Erronkari. 18 h Partidos de Pelota 1. Escuela de Pelota Toki Ederra 2. Final Campeonato Pelota Goxua 3. Jamar-Mina Vs Vidan-Fernandez.

Sunbilla. 9:30 h Dianas con gaiteros. 11 h Misa mayor. 12:15 h Actuación de los dantzaris de Sunbilla seguido de lunch en la plaza.17 h Campeonato de Toka y lanzamiento de azada.19:30 h Muxikoak. 20:30 h Concurso de tortilla y postres, a continuación, degustación. 22 h Toro de fuego en la plaza. 23 h Conciertos.

Uscarres. 19 h Chupinazo y Ronda Copera Amenizada por Iñigo Saragueta. Conciertos con: 00:00 Hakabo 02:00 h Diraki. 04:00 h Dj Mamua.

Uterga. 19 h Txupinazo (se hará entrega de pañuelos a los nacidos en 2022). 19:30 h Ronda por los zurracapotes acompañados por la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Uterga. 21 h Sesión DJ con DJ Bako. 22:30 h Torico de fuego. 23 h Cena por cuadrillas. 01:00 h Sesión DJ con DJ Bako.

Ziga. 10 h Dianas. 11 h Juegos infantiles. 14 h Comida infantil. 17 h Hinchables. 17:30 h Campeonato de mus. 18:30 h Final del campeonato de pala. 19 h Chocolatada. Tarde y noche baile con Andoni.