Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL MURALLAS

‘4 sobre ruedas’. Ciudadela de Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Cinco Puntas’. Con la compañía Demodé Quartet. El título refleja lo que será la propuesta: cuatro artistas y humoristas sobre un cuatriciclo, que convierten la calle en un escenario improvisado y en una experiencia única. Se trata, en definitiva, de una propuesta de música y humor en vivo, abierto a todo tipo de público. Entrada libre.

EN FAMILIA

‘Juegos en familia’. Patio Palacio de Ezpeleta, Pamplona. 19:30 horas. Con Ángeles de Trapo. Castellano. Programa ‘Talleres y juegos en familia-Agosto en el Palacio de Ezpeleta’. Entrada libre, por orden de llegada hasta completar aforo.

‘Space Jam. Nuevas leyendas’. Parque del Lago, Mendillorri. 22 horas. ‘Noches de Cine 2023’. USA. Año 2021. Comedia-Animación. 115 minutos. Director: Malcolm D. Lee. Con LeBron James y Don Cheadle. No recomendada para menores de 7 años. La superestrella de la NBA, LeBron James, se une a Bugs Bunny y al resto de los Looney Tunes en esta esperada secuela. Entrada libre.

‘López explorador de otros mundos’. Planetario de Pamplona. 11 horas. Infantil. Película de planetario para público familiar y píldoras astronómicas. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 12:30 horas. Mayores de 7 años. Película de planetario píldoras astronómicas + la Noche de las Perseidas. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’. Planetario de Pamplona. 17 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit’. Planetario. 18:30 horas. Película de planetario, píldoras astronómicas + la noche de las Perseidas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Cine al aire libre: ‘¡Canta! 2’. Plaza del complejo cultural de Barañáin. 22 horas. Nos encontramos de nuevo con Buster, Meena, Rosita, Gunter, Johnny y Ash. Esta vez no en el teatro Moon, sino en la gran ciudad. Actúan en un escenario más grande y ante mucho más público, y deben persuadir a una solitaria estrella de rock para que se una a ellos. Apta para todos los públicos. En castellano.

MÚSICA

Recital de Jotas Navarras. Residencia La Vaguada de Pamplona.11.30 horas. Con motivo del 21º aniversario de la residencia. Intervienen: Hermanas Leache (Ana Mari y Elena).

Concierto 3yJazz. Plaza Civican. 20 horas. Ciclo ‘Escena Civican’. Los músicos Jorge Arribas y Diego Galaz (Fetén Fetén) se alían con el saxofonista y clarinetista Miguel Malla (Los Ronaldos, Racalmuto, Mastretta) para realizar un apasionante y divertido viaje al mundo del jazz; un concierto repleto de sorpresas, en el que a través de la utilización de instrumentos convencionales y otros de carácter insólito, harán vibrar, emocionarse y reír a los asistentes. Acceso libre hasta completar el aforo.

Raúl Vital. Mesón del Caballo Blanco, Pamplona. 20 horas. Ciclo Conciertos. Entrada libre.

The Eclectic Celtic Band. Plaza 8 de Marzo, Corella. 22 horas. ‘Kultur 2023’. Este grupo folk, de larga experiencia y asentado en Navarra, trae a esta edición de Kultur su amplio y ecléctico repertorio celta-irlandés de piezas propias, antiguas, versiones modernas, etc. que convive con otros estilos. Sus cinco músicos principales y colaboradores se han subido a los escenarios de la Semana Grande de Donosti, el Zentral o el festival Aitzina Folk con sus voces y flautas, whistles, viola, violín, buzuki, guitarra, bohdran, salterio, banjo, violoncello, contrabajo… Su sonido es siempre real y cercano, porque les gusta la música sin trampa ni cartón y compartirla con el público, especialmente en un directo que abarca desde baladas hasta gigas, reels y polcas de carácter más alegre. Una gran parte de las piezas están pensadas para bailar, algo a lo que invitan, más todavía dentro del formato de balfolk.

TEATRO

‘Convergencia’. Uztárroz. 19 horas. Con De Improviso. Ciclo ‘Con los pies en las nubes 2023’.¿Y si lo que nos une son los lugares que habitamos? ¿Y si los lugares se definen por todo lo vivido y lo no vivido en ellos? Los lugares como puntos de conexión entre todas las personas que pasan por ellos. Personas pasadas, presentes y futuras, que los llenan de vida con sus historias, canciones, anécdotas, objetos y recuerdos que olvidan allí. En Convergencia jugamos a imaginar todas las vidas que habitaron, habitan y habitarán un lugar, y a crear historias, junto con el público, para que todas esas vidas converjan durante lo que dura este espectáculo de teatro improvisado. Intérpretes (en alternancia) / Antzezleak: Sandra Aguerri, Garazi San Martin, Pablo Cañete, Xabier Artieda, Irene Criado, Julio César Terrazas, Carlos Rodríguez, Sergio Salinas y Teresa Sarriguren Luz y Sonido / Argiztapen eta soinua: De Improviso Producción / Ekoizpena: De Improviso.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘La inspiración. El gran Pirandello’. Dirigida por: Roberto Andò, Italia. Sicilia, 1920. El escritor Luigi Pirandello viaja hasta la ciudad donde se crió con motivo de un entierro. Allí conoce a Onofrio Principato y Sebastiano Vella, dos hombres que alternan sus trabajos cotidianos con los ensayos de un nuevo espectáculo con los actores de su dramaturgia amateur. Este encuentro traerá grandes sorpresas… 20 h Jim Jarmusch: ‘Mystery train’. USA. La ciudad de Memphis es el escenario para las tres historias que conforman esta película. “Lejos de Yokohama” sigue a dos adolescentes japoneses cuyo sueño es visitar Graceland, la casa de Elvis Presley. En “Un fantasma”, una mujer italiana fácil de convencer se ve estancada en esa ciudad esperando el avión que les lleve a casa a ella y al cadáver de su marido. Y en “Perdidos en el espacio” tres hombres se ven perseguidos por la ley como consecuencia de actos realizados bajo efectos del alcohol. Tres historias que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista. 22.15 h ‘Blanquita’. Dirigida por: Fernando Guzzoni. Chile-México-Luxemburgo-Francia-Polonia. Blanquita, una joven de 18 años que vive en una casa de acogida, es la testigo clave en un escándalo en el que están implicados niños, políticos y hombres ricos que participan en fiestas sexuales. Sin embargo, cuantas más preguntas se formulan, menos claro queda cuál es exactamente el papel de Blanquita en el escándalo.

‘Sonic’. Plaza del Ayuntamiento de Andosilla. 22 horas. Cine.

JÓVENES

‘Creación de Posavasos-mosaico’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19.30 horas. Imparte: Garazi Valluerca, graduada en Arte por la Universidad del País Vasco. Ciclo ‘Cada día un plan’. Ocio gratuito.

EVENTOS

XXIX Ferias Medievales de Olite. 19:30 h Representación “Oficios medievales en Olite”, a cargo del Grupo de Teatro Los Cadalzos. Colabora el historiador local, Javier Corcín Ortigosa. En el Parador de Turismo de Olite. Inscripciones en visitas@navarramedia.org (aforo limitado).

VISITAS

Visita guiada ‘Paseando por el parque de Bertiz’. Sumérgete en el bosque natural más antiguo de Navarra. Bertiz, más de 2000 hectáreas de bosque. Erreserbak / Reservas: Xaraka 675 934 107 / info@xaraka.eus Noiz / Cuándo: Abuztuak / Agosto: 10; 15. Irailak / Septiembre: 7; 14. Gehienez / Máximo: 12 px. Prezioa / Precio: 10 € helduak/ adult@s, 5 € (8-16 urte / años). Ordua / Hora: 10 h. Iraupena / Duración: 3 ordu / 3h. aprox. + Info guztia: www.baztan-bidasoa.com

Visita Guiada al lagar de Gamioxarrea (Arizkun). 11-12:15 h En castellano. Adultos: 10 €. Niñ@s (<10 años): 5 €. Después de la visita se hará un almuerzo a base de sidra, zumo de manzana, queso, nueces y pan. Imprescindible reservar con antelación en el 622514917, en eztibeltza@gmail.com o en www.larraldea.eus

FIESTAS

Abáigar. 20 h Chupinazo y Cabezudos. 22 h Cena de Sidrería. 00:00 h Música en el Bar.

Arguedas-Día del Niño. 11:30 h Procesión Cívica desde el Ayuntamiento con los alumnos de 6º curso, representantes de asociaciones y el M.I. Ayuntamiento de Arguedas, acompañados de la Banda de Música Castildetierra y la Comparsa de Gigantes de Arguedas. 11:45 h Inicio del acto religioso en la Parroquia de San Esteban. Nombramiento del socio de honor de la Cofradía de San Esteban Chiqui. 12:00 Procesión con la imagen de San Esteban Chiqui con salida desde la parroquia, Calle Barrio Nuevo y Calle Real para terminar en la parroquia. A continuación, Imposición de Pañuelos de la Cofradía a los niños y niñas nacidos en 2022. 13-14 h. Lapicero Mágico, en El Tinglao. 16:30-17:30h. Concierto de la Orquesta Atlántida en la Plaza de los Fueros. 18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería Arriazu de Ablitas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h. vacas en la Calle Real hasta las 20:30 h. para acabar con Encierro final. 19-20 h. Payasos Floppi y Mondi, en El Tinglao. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos, especial desde el Estrecho. 21 h Cena de bocadillo en la Calle Real para padres, madres, niños y niñas, previo pago de ticket. A cargo de la Cofradía de San Esteban Chiqui. 21:15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 22-23:30 h. Animación con espectáculos Trapisonda para el público infantil en Calle Real. Organiza: Cofradía San Esteban Chiqui. 00:00-01:00h. Concierto de la Orquesta Atlántida en la Plaza de los Fueros. 01:30-04:00 h. Baile con la Orquesta Atlántida

Arellano-Dia del Jubilado. 12 h Chupinazo y aperitivo con Trikitixas, 13 h Misa para los jubilados en la Ermita de Unzizu. 14:30 h Comida popular en el frontón. 14:30 h Comida en Club de Jubilados. 17 h Sobremesa con Chuchin Ibañez. 20- 22 h Orquesta Tximista. 21 h Disfraces infantiles con regalos para todos. 01:00-05:00 h Orquesta Tximista. 01:30 h Juegos Nocturnos. 8:30 h Dianas con los Gaiteros de Carcastillo.

Carcastillo-Día del Jubilado. 11 h Bombas japonesas. 12 h Visita a la Residencia acompañados por el grupo musical Alegría Ribera. 12:45 h Recepción a la Junta de Jubilados en el Ayuntamiento. Homenaje a Mª Ángeles Ezpeleta Alfaro. 13:15 h Misa solemne cantada por el Coro Parroquial. A continuación, ronda jotera. 14:30 h Comida para nuestros mayores en el Patio de las Monjas. 17 h Concierto a cargo de la orquesta Fórmula Show. 18:15 h Encierro con reses de la Ganadería Javier y Miriam Pérez. 19 h Fiesta infantil sorpresa, en la plaza mayor. 19:30 Festival taurino a cargo de los Kintos del 2005 (2 becerras). Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 150 € al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Centro Cívico. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por: Fontanería y calefacción Baños La Concha. 23:30 h Vacas en la plaza con reses de la Ganadería Javier y Miriam Pérez. 00:30 h Verbena popular con la orquesta Fórmula Show,

Estella-Lizarra-Día de la Abadejada. 8 h Dianas y alboradas y Encierrillo Del Ganado. 9 h Encierro del Ganado, y a continuación vaquillas, en la plaza de toros. 10 h Calle Baja Navarra, encierro infantil simulado con toros de agua. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. 11 h Plaza Santiago, los participantes en el 51 Concurso de Ajoarriero comenzarán la condimentación del mismo. 11:15 h Plaza Montejurra 76, se disparará una colección de Bombas Japonesas. 13:30 h Se efectuará el precintado de las cazuelas del 51 Concurso de Ajoarriero. 17 h Plaza San Martín, Hinchables, organizado por la Peña San Andrés. 17:30 Encierrillo Del Ganado. 18 h Encierro Del Ganado hasta la plaza de toros. A continuación, suelta de vacas en la plaza de Toros. 19 h Plaza Santiago, se reunirá el jurado del 51 Concurso de Ajoarriero y seguidamente dará el fallo del concurso. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica Del Che, con la Peña La Bota. 01:00 h Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros Hermanos Montero.

Funes-Día del jubilado. 8 h. Dianas con la Txaranga Peñalén desde la zona de bares. 8:30 h. Chocolate en plaza bar España. Organizada por la Asociación 8 del 8. 9-09:30 h. Encierro De Novillos desde la calle Julián Gayarre con la Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez). 9:30 h. Degustación de champiñones en la Mejana (precio 1 €). 12 h. Actuación Infantil en La Mejana “Las aventuras de Crispín y la bruja”. 13 h. Misa y Ofrenda de los jubilados a nuestro Patrón en la Capilla San Miguel. 13:30 h. Ronda de gigantes y gaiteros hasta el Bar del Jubilado donde se ofrecerá un vermut para los jubilados. 14 h. Vermut en el Bar del Jubilado. 14:30 h. Comida de los Jubilados en la A.C.R. Sancho IV. Organiza Asociación Jubilados. 17 h. Actuación para los jubilados en la A.C.R. Sancho IV con Charango. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Grupo de Arte Aragonés en la plaza de toros. 20:45 h. SALIDA de la plaza de toros con las peñas hasta la Pista. 21 h. Ronda Jotera desde el Bar Avenida hasta la Pista. 21:30 h. Degustación de chorizo a la sidra en el recorrido del encierro. Precio 1 €. Colabora la Asociación de Mujeres y Peña La Mesada. 22 h. Cena Juvenil en la zona de la ludoteca. Organiza Ludoteca Juvenil (edades de 11 a 16 años). 22:30-00:30 h. Fiesta Non Stop Light. Aprende a ser DJ por una noche (edades de 11 a 16 años). 00:30-01:30 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Vicente Domínguez). 01:30 h. Pasacalles con la Txaranga Peñalén.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el bar de los Jubilados. 8:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9 h. vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Magallón De Fustiñana. 12-13:30 h. Ronda jotera por los bares de la localidad con la Escuela de jotas de Fustiñana. 14:30 h. Comida Popular, Estofado con Patatas, elaborada por los cocineros de nuestro pueblo. Se servirá con platos y cucharas. Toda la ayuda de los vecinos para pelar patatas será bien recibida) 15-17 h. En la Carpa. Café-Concierto orquesta Ingenio. 17-22 h. Discomóvil por los bares de la localidad. 19-20:30h. Vacas en la calle y en la Plaza a cargo de la ganadería Hermanos Magallón de Fustiñana. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña 'El Camarote. A continuación, pasacalles amenizado por la charanga Riau, Riau. 22-23 h. Cena Bocadillos en la plaza (previo ticket cogido en la APF). 23-00:30 h. Suelta de Vaquillas a cargo de la ganadería hermanos Magallón de Fustiñana en la plaza (amenizada por la charanga Riau Riau). 00:30-3:30 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta Ingenio. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile.

Nazar-Prefiestas. 20 h Pórtico Iglesia. Musicata. Degustación de vinos de la bodega Malon De Echaide, acompañados de buena música. Precio: 15€/persona.

Larraga-Día de la Cena Popular. 10 h Desde la plaza Los Fueros. Dianas con Gaiteros Gaztelu de Larraga y Encierro de bajada. A continuación, Larragako Txistulariak. vacas en la calle a cargo de la Ganadería Macua-Corera. 11:30 h En la c/ Palanquera. Almuerzo popular. 12 h. En la c/ Sor Julia Ruiz Trashumancia infantil a cargo de la Ganadería Víctor Navas. 13 h En la c/ Palanquera. Fiesta de la espuma con posterior manguerazo. 18 h Por la carretera Estella. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Macua-Corera acompañadas de la Charanga Strapalucio. 20 h En la Carretera Estella. Baile de la Era. 20:30 h En la c/ Palanquera. Concierto con la Orquesta Vendetta Show. 22 h Por la carretera. Torico de fuego. 22:30 h En la c/ Palanquera. Cena popular. 00:30 h la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta Vendetta Show. 03:00 h Desde la c/ Palanquera. Ronda con la Charanga Strapaluccio.

Sartaguda. 11:30 h Toma Posesión Corporación Infantil en el ayuntamiento. 12 h Chupinazo anunciador de la nueva Corporación desde el balcón del ayuntamiento. En el acto se repartirán chuches a todos los mocetes. 12 a 13:30 h Charanga Los Impuntuales acompañará a los Gigantes por las calles de la localidad. 12:30 a 14 h Parque Infantil en el patio del colegio con Barredora Humana + parkour + juegos de agua + dos hinchables. 14:30 h Comida Chiqui en las piscinas municipales. 16:30 a 18:30 h Parque Infantil en el patio del colegio con en Barredora Humana + parkour + juegos de agua + dos hinchables. 18 h Merendola en las piscinas para los chiquis, organizado por la APyMA. 19:30 a 20:30 h Pase musical de la Discomusic XL. 20 h Encierro De Reses Bravas con la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar. 20 h Charanga Los impuntuales amenizarán el encierro. 21 h Obsequio De Licory Dulces en la Plaza de los Fueros a cargo de la asociación de mujeres “La Barca”. 21 a 22:30 h Discomusic XL. 22 h Concurso De Disfraces Infantil (menores de 15 años) en la Plaza de los Fueros. Al término de este acto se efectuará la devolución de poderes del Ayuntamiento Chiqui. 22:30 h Toro De Fuego. 01:00 a 04:00 H Discomusic XL. 02:00 h Concurso De Disfraces Adultos (mayores de 15 años) en la Plaza de los Fueros.

Sunbilla. 18 h Deporte rural. 20 h Chupinazo desde la casa del pueblo, junto con los gigantes, cabezudos, gaiteros y la txaranga Elutxa. 21:30 h Zopas en la sociedad Ulibeltza. Tarde y noche bailables con el grupo Laiotz.

Tafalla-Prefiestas. 21:30 hPlaceta de las Pulgas. Concierto de música con Dani Ne.Lo y Organ Trio.

Ziga. 10 h Pasacalles con trikitixa. 11 h Misa Mayor. 12 h Lunch en la plaza y exhibición de hacha. 18:30 h Concierto de Erramun Martikorena y Joxe Angel. 20 h Bailables con Hauspolariak, a continuación, joaldunas.