Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL MURALLAS

‘Pasen y vean’. Ciudadela de Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Cinco Puntas’. Producciones Kinser traerá a Pamplona su obra ‘Pasen y vean’, un espectáculo de circo de 80 minutos, con payasos, equilibristas y acróbatas, que podrá disfrutarse al aire libre en el enclave histórico de la Ciudadela. Ganadora del Premio Marcelino Orbés a Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2021, esta obra aglutina la figura del payaso clásico, entrañable y auténtico, con otras disciplinas como la pantomima, los malabares, el teatro gestual, la interacción con objetos y el uso de instrumentos musicales, y pretende atraer sobre todo a público familiar. Entrada libre.

EN FAMILIA

‘La cueva’. Biblioteca infantil Civican. 19 horas. Con Sergio Salinas, narrador. Ciclo Narración oral.

‘Juegos en familia’. Patio Palacio de Ezpeleta, Pamplona. 19:30 horas. Con Ángeles de Trapo. Castellano. Programa ‘Talleres y juegos en familia-Agosto en el Palacio de Ezpeleta’. Entrada libre, por orden de llegada hasta completar aforo.

‘Con katiuskas y a lo loko’. Patio Palacio de Ezpeleta, Pamplona. 19:30 horas. Con La Chica Charcos & The Katiuskas Band. Castellano. Programa ‘Respirando música en familia-Agosto en el Palacio de Ezpeleta’. Espectáculo de música en directo en el que se mezclan los temas de sus dos trabajos Mi isla y Un elefante en mi lavadora para hacer bailar, saltar y disfrutar al público. Un concierto canalla para toda la familia con todo el espíritu de LIBERTAD con el que se impregnan todos los trabajos de la compañía. Entrada libre, por orden de llegada hasta completar aforo.

‘Amamalur’ (euskaraz). Planetario de Pamplona. 11 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘De la tierra al universo’. 12:30 horas. Película de planetario píldoras astronómicas + la noche de las Perseidas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

MÚSICA

Yolanda Campos Bergua + Pilar Rius & Elisa Urrestarazu. Mirador del Museo de Navarra. 20 horas. Ciclo ‘Música Contemporánea-9 Soles 2023’. La pieza Silences compuesta por Yolanda Campos Bergua nace de sus conversaciones con la poetisa Consuelo Sánchez Naranjo. El elemento común de la música y de los textos que conforman esta performance sonora es la fascinación por el cosmos. Así, la obra nos lleva por un sugerente viaje espacial en el que se evocan tres fenómenos astrofísicos relevantes: el Big bang, las colisiones de agujeros negros y la gravitación. La guitarrista Pilar Rius y la saxofonista Elisa Urrestarazu completarán la pieza, aportando matices e intensidad con su interpretación. El programa se complementa con la obra de la compositora Inés Badalo López, Anthophila. Entrada con consumición: 10 €.

3yJazz. Plaza Civican. 20 horas. Los músicos Jorge Arribas y Diego Galaz (Fetén Fetén) se alían con el saxofonista y clarinetista Miguel Malla (Los Ronaldos, Racalmuto, Mastretta) para realizar un apasionante y divertido viaje al mundo del jazz; un concierto repleto de sorpresas, en el que a través de la utilización de instrumentos convencionales y otros de carácter insólito, harán vibrar, emocionarse y reír a los asistentes

Ilgora Trio Jazz. Ruinas de San Pedro, Viana. 20 horas. Proyecto formado por Edorta González, Ion Dorregarai y Miguel Zapatero. Magníficos músicos cuyo repertorio está compuesto por standares de Jazz y otras piezas compuestas enteramente por el vianés Edorta para su proyecto final de carrera.. ‘Tardeos en Viana’. Entradas: 6 € (incluye una consumición).

Audición con el organista navarro Álvaro Cía. Parroquia San Pedro de Puente la Reina-Gares. 18:30 horas. Ciclo ‘Órganos del Camino’, organiza Asociación Navarra de Amigos del Órgano, ANAO.

CINE

‘Coda, los sonidos del silencio’. Parque de Yamaguchi, Pamplona. 22 horas. ‘Noches de Cine 2023’. 2021. Esta coproducción Estados Unidos-Francia-Canadá obtuvo tres Premios Oscar (Mejor película, Guión adaptado y Actor secundario), dos BAFTA (Mejor guion adaptado y Actor secundario) y cuatro premios del Festival de Sundance, incluídos el gran Premio del Jurado y el de Mejor película. La cinta es la historia de Ruby la único miembro oyente de una familia de sordos. Ella es una CODA -child of deaf adult-. Con 17 años trabaja en el negocio pesquero familiar y, buscando aficiones se encuentra con la música y decide probar suerte en el coro de su instituto, algo que le llevará a cuestionarse su futuro. Entrada libre.

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h Jim Jarmusch: ‘Mystery train’. USA. La ciudad de Memphis es el escenario para las tres historias que conforman esta película. “Lejos de Yokohama” sigue a dos adolescentes japoneses cuyo sueño es visitar Graceland, la casa de Elvis Presley. En “Un fantasma”, una mujer italiana fácil de convencer se ve estancada en esa ciudad esperando el avión que les lleve a casa a ella y al cadáver de su marido. Y en “Perdidos en el espacio” tres hombres se ven perseguidos por la ley como consecuencia de actos realizados bajo efectos del alcohol. Tres historias que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista. 20 h ‘Blanquita’. Dirigida por: Fernando Guzzoni. Chile-México-Luxemburgo-Francia-Polonia. Blanquita, una joven de 18 años que vive en una casa de acogida, es la testigo clave en un escándalo en el que están implicados niños, políticos y hombres ricos que participan en fiestas sexuales. Sin embargo, cuantas más preguntas se formulan, menos claro queda cuál es exactamente el papel de Blanquita en el escándalo. 22.15 h ‘La inspiración. El gran Pirandello’. Dirigida por: Roberto Andò, Italia. Sicilia, 1920. El escritor Luigi Pirandello viaja hasta la ciudad donde se crió con motivo de un entierro. Allí conoce a Onofrio Principato y Sebastiano Vella, dos hombres que alternan sus trabajos cotidianos con los ensayos de un nuevo espectáculo con los actores de su dramaturgia amateur. Este encuentro traerá grandes sorpresas…

JÓVENES

‘Diademas de verano’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19 a 20.30 horas. Imparte: Amaya López, profesora del curso de Diseño de Moda de la Casa. Ciclo ‘Cada día un plan’. Ocio gratuito.

FIESTAS

Arguedas-Día de las Peñas. 11-13 h. Información Punto Violeta. 11:30 h Charanga solidaria con nuestros mayores por el barrio de la Chantrea. ¡Novedad! 12:30 h Trashumancia infantil por la Calle Real. 13 h Concentración de peñas en la Plaza de los Fueros, seguido de ronda de bares con la charanga Riau Riau. 14:30 h Comida en la Plaza de los Fueros para las peñas, a partir de nacidos en el 2007. Previo pago tickets en el Ayuntamiento. 16-18 h. Tarumba Percusión. 17:15 h Subidica de las Peñas hasta el Estrecho con Tarumba Percusión. 18 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas de Arguedas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30 h., para acabar con Encierro final. 19:00 Dj’s en Plaza de la Noria hasta las 00:30 h., con Tortxu Show y Marcos Gutiérrez. 20:30 Y hasta las 22 h. Ronda por los bares con Mariachi El Rey. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21:15 Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 23:30-00:30 h. Actuación Mariachi El Rey, en la Plaza de Los Fueros. 01:00-02:00 h. Vaquillas en la Plaza de Toros con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas de Arguedas.

Carcastillo-Día de las Peñas. 10:30 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros 11:30 Encierro con reses de la Ganadería Pedro Domínguez. 12:30 h Vaquillas en la Plaza. 13 h Quedada de las peñas en el cruce y poteo con la txaranga Wesyké. 15 h Comida de Peñas en el Patio de las monjas. 17 h Concierto a cargo de la orquesta Jamaica Show. A continuación, ronda con la txaranga por los bares. 18:15 h A continuación encierro habitual con reses de la ganadería Pedro Domínguez. 19 h Fiesta Infantil Sorpresa en la Plaza Mayor. 19:30 h Grand Prix para las peñas (todas las reses para las peñas). patrocinado por Construcciones Díaz. A continuación, Encierro corto. 21 h Quedada de las peñas en la plaza con la txaranga Wesyké y ronda por las peñas terminando en el trinquete con cena (bocata 5 €). 22 h Toro de fuego patrocinado por: Asociación Hazi. 23:30 h Verbena popular con la orquesta Jamaica Show. 00:00 h Toro de Fuego Miura. Patrocinado por la Asociación Juvenil Zarragazte.

Estella-Lizarra. 8 h Dianas y alboradas y Encierrillo del Ganado. 8:15-9 h Caldico Popular en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la plaza Santiago. 9 h Encierro Del Ganado. A continuación vaquillas, en la plaza de toros. 10 h Calle Baja Navarra, encierro infantil simulado con toros de agua. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. A continuación, en la plaza de los Fueros, se disparará una colección de Bombas Japonesas. 11:30 h Frontón del Barrio San Miguel, Fiesta de la Espuma. 12 h Plaza de los Fueros, Deporte Rural, organizado por la Peña La Bota. 12 h Plaza San Martín, salida de la kalejira EH 11 Kolorea, organizada por Lizarra Ciudad de Acogida. 12:30 h Paseo de Los Llanos, Concierto de Audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra. En el intermedio, actuación de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 13 h En el Ayuntamiento, recepción oficial a los Alcaldes de la Merindad de Estella. 13 h Recorrido por las calles de la rondalla Los Estellicas y del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán. 14:30 h Plaza Santiago. Comida de la Solidaridad, organizada por Lizarra Ciudad de Acogida. 17-20 h Calle Valdeallín. Tobogán de agua, organizado por la Peña La Bota. 18:30 h Plaza de toros. Concurso De Recortadores con Novillos de la ganadería Macua, de Larraga. 20:30 h Encierrillo Con Novillos, por el trayecto habitual. 21 h Encierro con Novillos, hasta la plaza de toros. 20:30-21:55 h Plaza de los Fueros. Bailes y coreografías. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y de los Gaiteros Hermanos Montero. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica del Che, con la Peña La Bota. 23:15-01:10 h Plaza de los Fueros. Conciertos: Amparanoia + Artistas del Gremio. Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor.

Funes-El Patrón. 10 h. Dianas con los gaiteros. 12 h. Procesión de los Patronos, acompañados por las Autoridades, Ayuntamiento Chiqui, Banda Municipal y Grupo de Jotas. A continuación, baile de la Comparsa de Gigantes con los Gaiteros de Funes. Seguidamente Misa Navarra con la participación del Coro de Santiago. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Gaiteros hasta la Pista. 13:30 h. Aperitivo Popular en la Pista amenizada con Estampa Navarra. 14:30 h. Comida Juvenil en la A.C.R. Sancho IV. Organizada por la Asociación Juvenil 8 del 8. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Concurso De Anillas en la plaza de toros. 20:45 h. Salida de la plaza de toros con las peñas y la txaranga hasta la Pista. 21:30-22:30 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Vulkano. 22:30-00:45 h. Fiesta Non Stop Juvenil en zona de ludoteca juvenil con DJ Josean. 00:45-3:45 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Vulkano.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el Bar de los Jubilados. 08:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9:00 de la mañana vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Gracia. 12 h. Pasacalles de Becerras a cargo de la ganadería local Alberto Aguirre. 14:30 h. Comida Popular Arroz Con Bogavante, elaborada por los cocineros del pueblo. Se servirá con platos y cucharas. 15-17 h. En la Carpa, Café-Concierto con la orquesta En Esenzia 18:30-20:30 h. Vacas en la calle y en la Plaza a cargo de la Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. 00:00-03:00 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta En Esenzia. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile. Recorrido Entreverao: 17:30-19 h. Jalui Jopi. 19-20:30 h. La Capilla. 20:30-22 h. El Mesón. 22:00-23:30 h. Restaurante Bozal.

Larraga-Día de la Paella Solidaria. 12 h Desde la c/ Palanquera. Ronda de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de Gaiteros Gaztelu. 13:30 h En la calle Sor Julia Ruiz. Vaca de agua. 14:15 h En la c/ Palanquera. Comienzo de reparto de la paella solidaria. El ayuntamiento proporcionará a quien lo necesite plato, vaso, servilleta y tenedor. Primero se servirá a los que se la llevan a casa. Tickets: 5 €. 14:30 h En la c/ Palanquera. Comida popular solidaria. El ayuntamiento pondrá pan y vino. De postre, Helados Mendoza colaborará con la causa con un helado para cada comensal. 16:30 h en la c/ Palanquera. Café-concierto con el Dúo Imperial. 18 h Por la carretera Estella. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Macua-Corera acompañadas de Txaranga Berriak. 19 h Desde la plaza Los Fueros. Encierro de bajada. A continuación, vacas en la calle a cargo de la Ganadería Macua-Corera. 20:30 h. En la c/ Palanquera. Concierto con la Orquesta Pasarella. 22 h Por la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:30 h. En la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta Pasarella.

Murchante-Prefiestas. 19 h. Ofrenda floral infantil a San Roque (‘Día del niño’), en la Iglesia ‘Ntra. Sra. de la Asunción.

Sartaguda. 12 h Misa con la actuación del coro parroquial y posterior Procesión acompañada por la Banda de Música de Sartaguda y de los Gigantes Conducidos por los gaiteros. 17 h Torneo De Pelota en el pabellón municipal Primer partido del 4 1/2: Prado Vs Garatea Segundo partido parejas: Etxebarria II-Iturriaga Vs Arteaga II–Bergera. 19:30 a 20:30 h Orquesta Nueva Era. 20 h Encierro De Reses Bravas Con la ganadería Pincha de Lodosa. 20 h Charanga Los Impuntuales amenizará el encierro. 21:30 a 22:30 h Orquesta Nueva Era. 22 h Toro de Fuego. 22:30 h Espectáculo Pirotécnico en el patio del colegio público. 01:00 a 04:00 h Orquesta Nueva Era. 04:00 h Gynkana organizada por la asociación juvenil en el frontón viejo

Tafalla-Prefiestas. 20 h Frontón Ereta. Semifinales partidos de pala y mano. 21:30 h Placeta de las Pulgas. Concierto de música a cargo de Rambalaya

Ziga. 20 h Txupinazo repique de campanas. A continuación, pasacalles con trikitixa. 21 h Baztan-zopak. 00:00 h Bailables con Bixente