Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL MURALLAS

‘Samsara’, de Chey Jurado, Extremadura + ‘Dérive’, Riart Company, Navarra + ‘El Barbacoa’ de Rafael Ferreira, Bruselas. Rincón Caballo Blanco. 20 h. Tres actuaciones de danza contemporánea de aprox. 15 min. cada una. El público, guiado por el equipo Backflip de parkour, disfrutará de los espectáculos en la zona de las Murallas. Ciclo ‘Danzad, Danzad Malditos’. Entrada libre.

Ciclo ‘Malditos Night’. Jito Alai, trasera del frontón Labrit, Pamplona. 22 h. Citrus. Modular Live Set, de la mano de Alberto Márquez. 23 h Damned. Dj Residente. David Ballano. Entrada libre.

TEATRO OLITE

XIV Festival de Teatro de Olite 2023. Programa hoy:

‘Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter’. Plaza de la Rueda, Olite. 19 h. Una producción de Estefanía de Paz Asín. El 18 de julio de 1936, coincidiendo con el levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil, la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa desapareció sin dejar rastro. Dicen que algunos fueron fusilados y que el resto fue obligado a entretener a la tropa. Mediante el lenguaje de los objetos, la narradora Olvido Flores cuenta una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra, dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de personas y que quiere ser un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores.

‘Un segundo bajo la arena’. Palacio Ezpeleta (Beire). 20 h. Col·lectiu Desasosiego sobre Bodas de Sangre de Lorca. Tres de las invitadas y uno de los músicos de la boda entre El Novio y La Novia han quedado atrapados en el banquete, esperando la vuelta del resto, que se ha ido debido a una serie de contratiempos. Entre trozos de pastel, flores secas y velas gastadas narran lo ocurrido a un público que se convierte en invitado de la celebración. Un segundo bajo la arena es un espectáculo al aire libre que mezcla teatro y música en directo a partir del argumento de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Una experiencia donde el público se convierte en un nuevo invitado que permite reanudar la celebración interrumpida y concluir el ritual. Se desdibujan las líneas que separan público e intérpretes, de modo que todas y todos nos sentamos en las mesas de este banquete nupcial, charlamos, brindamos, y compartimos una noche al aire libre.

‘La montaña mendia’. Casa de Cultura de Olite. 20 h. Una producción de Mikele Urroz Zabalza y Lucía Ezker Rekalde. Una mujer se enfrenta a su propio ochomil. Una expedición circular hacia el encuentro con sus fantasmas. Toda montaña nace de una colisión, de un choque violento y lento entre dos placas acercándose cada vez más entre sí. Ambas arrasan con todo lo que encuentran a su paso hasta crear una cumbre. Es un encuentro catártico entre dos fuerzas. Algo parecido a un amor.

‘Las guerras de nuestros antepasados’. La Cava, Olite. 22 h. Autor: Miguel Delibes. Dirección: Claudio Tolcachir. Intérpretes: Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. Una producción de Pentación Espectáculos y Secuencia 3. Un grito contra la violencia de las guerras es la línea maestra de la novela de Miguel Delibes. Las guerras de nuestros antepasados, publicada en 1975. Desde el nombre del protagonista, Pacífico, hasta el un terrible final, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida. En esta obra se aborda el carácter complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los poderosos, su resignación casi franciscana ante un destino grabado en su memoria desde la cuna con las historias de las guerras que le contaban el Abue, el Bisa y Padre… Entradas: desde 10 euros.

MÚSICA

‘XVI Burlada Blues Festival’. Parque Municipal de Burlada. 20 h Motelas. 23 h La Perra Blanco. Motelas: Formado a principios del 2020, este cuarteto de San Sebastián está compuesto por músicos experimentados que han participado en anteriores bandas de gran proyección y de diferentes estilos, siempre bajo la influencia del blues, la americana y el rock tradicional: Alberto Bosch (bajo). Txenan Calvo (guitarra), Iñigo Elena (voz) y Adrián Viñas (batería). Potentes bases sonoras y composiciones con líneas armónicas y texturas familiares para los amantes de la música basada en guitarras directas y líneas de ritmo contundentes. Su primer álbum, Sunset Tapes (2021), fue grabado en una toma, con el estudio móvil de Aitor Carrasquedo, una grabación directa y muy cuidada. Actualmente preparan su segundo disco. La Perra Blanco Trío: Grupo nacido en 2017 en el sur de Andalucía, concretamente en el sur de Cádiz (La Línea de la Concepción), y está liderado por la jovencísima Alba Blanco (cantante y guitarrista). Inspirada en la música de los años 50’s formó este power trío, con influencias tanto del rhythm and blues o gospel como del hillbilly, rockabilly, country y bluegras. En la actualidad la formación con la que suele actuar está formada por reputados músicos, como son el contrabajista Guillermo González y el batería Jesús López, dos escuderos de lujo. En la actualidad está inmersa en la gira de presentación de su nuevo disco, “Won’t you come on”. Entrada libre hasta completar aforo.

José Luis Echechipía, organista navarro. Iglesia Santa María de Los Arcos. 19 h. Ciclo ‘Órganos del Camino 2023’ organizado por la Asociación Navarra de Amigos del Órgano, ANAO

Mielotxin. Plaza de Olleta. 19.30 h. ‘Kultur 2023’. Mielotxin vuelve con nuevas propuestas haciendo un adelanto de las canciones que están grabando para celebrar en 2024 sus 20 años de trayectoria. Folk de raíz navarra que mira al mundo en la línea de la Word Music actual, demostrando que la música popular sigue viva desde una visión actualizada, fresca, virtuosa y bilingüe. La banda sigue con el mismo espíritu con el que empezó su andadura; revitalizar y reactualizar nuestra música popular. Con cuatro trabajos discográficos y el espectáculo Órdago estrenado hace dos años para Kultur, demuestran su compromiso y ganas de seguir creciendo y trabajando en esta línea. El repertorio de Mielotxin se nutre de canciones cantadas tanto en castellano como en euskera, otras instrumentales, de danza, populares o de autor que reflejan nuestra riqueza musical. El virtuosismo de sus músicos y la variedad tímbrica de instrumentos: txistu, txirula, alboka o acordeón se fusionan con el contrabajo, piano y un set de percusiones del mundo en un directo de gran fuerza, frescura y calidad. Una gran oportunidad de poder disfrutar de nuestra música popular donde la participación del público será el quinto miembro de Mielotxin.

M.O.M. Plaza del Pueblo, Mendigorría. 19.30 h. ‘Kultur 2023’. M.O.M (Musicians on Mars) es un proyecto musical que nace de las canciones que escribe y compone la cantautora portuguesa Madalena d’Oliveira-Martins (letras, música, voz y guitarra) y que cuenta, desde sus comienzos, con la colaboración del guitarrista Jokin Zabalza, quien, además de trabajar los arreglos, contribuye decisivamente en los ambientes musicales. Juanma Urriza (batería, percusión) se une en 2017, enriqueciéndolo con su sensibilidad musical.

The Guateqs. Bodegas Ochoa, Olite. 19 a 22 h. ‘Tardeos Live!’. Desde 6 €, previa reserva.

ModderMass Fest 2023. Patio Casa de Cultura de Azagra. 19 h. Grupos Confirmados: Kitai - The Crab Apples - Raúl Vital. Aforo limitado. - <16 años podrán acceder acompañados de un adulto. Entradas desde 10,31 €

Iónico: ‘Che América’. Plaza de España, Castejón. 23 h. Música argentina y latinoamericana.

Arantza-‘Conciertos de verano’. Arantzako Aterpe. 19:30 h Arima Soul System 22:30 h DJ Makala (Lidia Insausti y Makala).

Mariachi Internacional Jalisciense-El ballet El México de Lupita. Plaza de España, Villafranca. 22 h. Rancheras. ‘Noches Musicales de Verano’.

Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. Camping Errota-El Molino 2, Mendigorría. 22 h.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘La gran juventud’. Dirigida por: Valeria Bruni Tedeschi. Francia. A fines de la década de 1980, Stella, Victor, Adèle y Etienne tienen 20 años. Realizan el examen de ingreso a la famosa escuela de interpretación creada por Patrice Chéreau y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lanzados a toda velocidad a la vida, la pasión y el amor. Juntos vivirán un momento crucial en sus vidas, pero también sus primeras grandes tragedias. 20 h ‘Alma Viva’. Dirigida por: Cristèle Alves Meira, Portugal. Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones a su pueblo familiar en Tras os Montes. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela muere inesperadamente. Mientras los adultos se dedican a pelearse por la herencia y se enfrentan a los lugareños, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avoa le contó antes de fallecer. 22.15 h Jim Jarmusch: ‘Bajo el peso de la ley’. Dirigida por: Jim Jarmusch, USA. Tres hombres completamente diferentes coinciden en una celda en el estado de Louisiana. Al principio, la relación entre los presos resulta tensa y difícil, especialmente porque uno de ellos es italiano y cuenta con un dominio escaso del inglés. Todo cambiará cuando los nativos descubren que su compañero de infortunios es el único que conoce una vía de escape de la prisión, momento en que los tres se unirán con la única meta de fugarse juntos.

I Muestra de Cinefórum Rural en la Sierra de Codés. Azuelo. 19 h. Documental: ‘La buena nueva’ (2008), dirigido por Helena Taberna.

TEATRO

‘Argako Erregina’. Urrotz. 19 h. Historia de Remigia Echarren, la gran funambulista. Con la compañía de Estefanía de Paz Asín y la actriz Lorena Arangoa, en euskera. Ciclo ‘Con los pies en el suelo 2023’.

CON NIÑOS

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Película de planetario para público familiar y píldoras astronómicas. Entradas: 6 €.

‘Pirineos la Nuit’. Planetario de Pamplona. 12:30 h. Mayores de 7 años. Entradas:6 €.

‘El cielo de Cloe’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas:6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Padre no hay más que uno, tercera parte’. Paseo de la Fuente, Allo (si llueve, en el frontón). 22 h. Ciclo ‘Noches a la fresca’.

‘Proyecto Kul’ con TDiferencia. Centro Polivalente de Burgui. 20:30 h. ‘Marica Gernika’. Mayores de 16 años. ‘Catalina y la semilla mágica’. De 4 a 12 años. Conciliación gracias a UCAN.

EVENTOS

XV Día del Hierro de Urdazubi-Urdax. 10 h. Se abre el mercado de artesanía en la plaza del pueblo con castillos hinchables, barcos y juegos para los más pequeños. A lo largo de la mañana, exhibición de forja a cargo de los hermanos Brun. 11:30 h La Comitiva transporta el Mineral de hierro en un carro de bueyes desde Axular hasta la plaza de Urdax. 12 h Escenificación de la llegada del Mineral al Monasterio. Examen de los ferrones y pago del Abad a los benaqueros de Plentzia. 14:30 h Comida popular, “Zikiro jate” en el frontón. 17 h Actuación de Korrontxi en el frontón. 18:30 h Bailables con el acordeonista Jean Louis Bergara. Además durante todo el día habrá animaciones, música y la posibilidad de visitar el Monasterio, el Molino, el refugio de animales Trikuharry, las cuevas de Ikaburua...

VARIOS

EKOmercado con ajos ecológicos de Falces. Antigua Estación de Autobuses. Horario: 10 a 14 h. Además de los puestos habituales participará Ajos Olite Tainta, de Falces. De 12 a 14 h en el espacio de degustación ‘Ven y pruébalo” se podrá disfrutar de tostadas de ajo y aceite de la mano de Geltoki. Además, también se podrá presenciar cómo se realiza el horqueado o trenzado de ajos. Otra novedad es que vuelve Mermeladas Casa Paulina, con mermeladas ecológicas elaboradas en Eulate.

Noche de estrellas 2023 en Cáseda: Observación ‘Espacio profundo’. Mirador de estrellas de San Zoilo, Cáseda. 22:30-00:30 h. Entradas: adultos 10 € y menores de 10 años 5 €. Info y reservas en el 647 840 231 e info@observarelcielo.com

Visita guiada a la Iglesia Románica de Olleta. 18:30 h. Duración: 45 minutos. Precio: 3 €. Programa ‘Kultur 2023’.

Visita guiada a la Ciudad Romana de Andelos (Mendigorría). 11, 12:30 y 16 horas. Duración: 50 minutos. Programa ‘Kultur 2023’.

Ruta Histórica y de Arte en Falces. 11 h. Recorrido por el casco histórico visitando la iglesia Santa María y la ermita de Cristo. Reservas y más info: 698 95 3741 y oficinaturismo@falces.org

Visita guiada ‘Etxalar liburuetan/Etxalar en los libros’. Gutxienez / Mínimo: 2 px. Gehienez / Máximo: 25 px. Prezioa/Precio: 10 €. Ordua/Hora: 12 h. Iraupena/Duración: 1’30 ordu/1’30h. aprox. Erreserba/Reservas: 637 466 107 (24 ordu aurretik/24 h de antelación). + Info guztia: www.baztan-bidasoa.com

Elizondo. Bertan Eguna/El comercio sale a la calle. Tiendas, artesanía, ambiente callejero con gigantes y gaitas… Horario: 10-20 h.

FIESTAS

Ablitas-Fiestas Juventud. 10:30 h. Almuerzo popular (socios gratis no socios 2 €). Lugar Plaza de los Fueros. 11:30 h. Pasacalles de la Comparsa de gigantes de Ablitas, acompañado de los Gaiteros de Ablitas. Salida Plaza de los Fueros 13 h. Pasabares con Charanga El Tablón, por los bares colaboradores. Bar Constantino, Bar jubilados, Plaza Bar, The 9 y Bar Bocatería Z Jones. 15 h. Comida popular en el cine (Centros de queso y jamón, ensalada mixta individual, carrillera asada con patatas, helado en tarrina, agua, vino, gaseosa y pan; Socios 13 €, no socios 18 €) A continuación. Sobremesa con la charanga, bingo y reparto de caipiriña en la pista Subida con la charanga hasta el patio. 19-06:00 h. Fiesta Ablitas Baila. Lugar: Patio de las Escuelas. Entrada Gratuita. Todos los públicos. 18:30-20 h. Reparto a los socios de un vale para 1 o 2 consumiciones gratis más vaso. UN VALE por socio presencial. Lugar entrada del Patio. Importante: Pasado la hora ya no se repartirán los vales.

Arizkun. 10 h Dianas. 11 h Campeonato de mus relámpago. 14:30 h «Zikiro-jate». 17 h Charanga «Igandea». 19 h Baile en la plaza. 21 h Mutildantzas, gaita y baile de la era. 23 h Baile: Andoni Mitxelena, DJ Ventura y DJ Aimar.

Arguedas-San Esteban-El Cohete. 10 h Ambientación musical en la Plaza de Los Fueros. 12 h Disparo del cohete desde el balcón de la Casa Consistorial y charanga por las calles. 16 a 20.30 h Dj’s Marcos Gutiérrez y Sergio Originals en plaza La Noria. 19-20:30 h. Concierto de Nueva Etapa en la Plaza de Los Fueros. 20:30 h Solemne Salve en honor a San Esteban a la que asistirá el M.I. Ayuntamiento, con salida desde la Casa Consistorial, acompañado por la Banda de Música Castildetierra. Durante la Salve se realizará la Ofrenda floral a la Virgen del Yugo por todos aquellos vecinos/as y visitantes que quieran participar. A la salida, se entonará el Riau-Riau. 00:00-01:00 h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con Nueva Etapa. 01:30-04:00 h. Baile Plaza de Los Fueros con Nueva Etapa.

Bera. 9 h Trikitilaris y panderos, junto con los gaiteros de Ezpelur. 11-13h Hinchables en el Frontón Eztegara. 12:30 h Gigantes y Cabezudos.14 h Comida popular en la Plaza de Altzate. 16-18:30 h Hinchables en el Frontón Eztegara. 21 h Bailes populares. A continuación, Toro de Fuego en Altzate. 23 h Concierto de Olaia Inziarte. A continuación, grupo Des-Kontrol. 23-7:00 h Punto Lila.

Beriáin-Casco Antiguo. 11 h Cohete a cargo de la Corporación Txiki seguido de declaración del Ayuntamiento Txiki en el Salón de Plenos. 12 h Ofrenda Floral Txiki a San Martín en la Iglesia. A continuación, salida de la Comparsa de Gigantes con las Dulzaineras Artaz. 13:30 h Concentración de Disfraces y desfile en la carpa. 15 H Comida Popular (parrillada) en el frontón San Martín (inscripción previa en el Centro San Martín). 17 h Tardeo de Disfraces con Pancho Balbuena en el frontón San Martín. 18:30 h Demostración de Herri Kirol y competición por cuadrillas. 20:30-22 h Baile de Disfraces infantil y entrega de premios del Concurso de Adultos 2023 con Disco Móvil Top (Factoría DJ). 22 h Toro de Fuego. 22:30 h Cena Autogestionada en el frontón (inscripción previa en el Centro San Martín). 01:00 - 05:00 h Sesión con Disco Móvil Top con Factoría DJ.

Cascante-Fiestas Juventud. 12 h Encierro Chiqui. 12:45 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Cascante. 15 h Comida Popular en la Plaza de los Fueros. 21 h Ronda de bares. 17 h Bingo con premios de productos locales. 18:30 h Fiesta DJs hasta las 02:30 h. 22 h Cine al aire libre en el Parque del Romero. Película: "Los tipos malos’,

Estella-Lizarra. 8 h Dianas y alboradas por la Banda de Música y gaiteros. 8 h Siguiendo el trayecto acostumbrado, tendrá lugar el Encierrillo Del Ganado. 08:15-9 h Se servirá Caldico Popular en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la plaza Santiago. 9 h Primer Encierro del Ganado, con el tradicional recorrido hasta la plaza de toros, donde se soltarán vaquillas. 10:30 h Salida del Excmo. Ayuntamiento en Cuerpo de Comunidad, acompañado de su Comitiva Oficial. 11 h Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, y en honor de Nuestra Excelsa Patrona, tendrá lugar MISA SOLEMNE cantada A continuación, disparo de Bombas Japonesas. Seguidamente, tendrá lugar la Bajadica del Puy de las Chicas. 11 h Frontón Remontival, Finales del Torneo de Pelota a Mano Parejas de Acyse. 13 h Paseo de Los Llanos. Las aventuras de Gorgorito, “Gorgorito y la Bella Durmiente”. 17:15 h Salida del Excmo. Ayuntamiento en Cuerpo de Comunidad, acompañado de su Comitiva Oficial. 17:30 h Iglesia de San Pedro de la Rúa, Solemnes Vísperas cantadas, en honor del Apóstol San Andrés. 18:30 h Plaza de toros, Gran Corrida de Toros lidiándose 6 toros de la ganadería Moura Cahetano. Esaú Fernández – David Galván-Francisco Expósito acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. A continuación, se soltarán vaquillas, y salida de la Peña San Andrés. 19:30 h Recinto Txosnas, Jai Alai: “Amarru” espectáculo de magia, Tor magoa. 19:30 Plaza Santiago, Garean Jai Alai: X Concurso de Irrintzis. 20:00-03:00 h En la trasera de la Escuela de Música, música electrónica al aire libre. 20:30-21:55 h Plaza de los Fueros, actuación de la orquesta F&F BOULEVARD. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y de los Gaiteros Hermanos Montero. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. 23 h Recinto Txosnas, música con J Martina, Perlata, Bourbon Kings y Dj Nahianovo, organizado por Lizarrako Festagiro Taldea. 00:00 h Plaza Santiago, verbena con Trikidantz, organizado por Lizarra Ikastola. 00:00-01:00 y 01:45-04:45 h Plaza de los Fueros, baile con la orquesta F&F Boulevard. 00:00-05:00 h Plaza San Martín, DJ D Caes y Tech House con Estereotipe, organizada por Quinta Estella-Lizarra del 95. 01:00 h Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. Seguidamente, saldrá la Peña La Bota para recorrer el acostumbrado trayecto de la Bajadica del Che.

Fitero-Fiestas Juventud-Quintos 2005. 12:30 h Ronda de bares amenizadas por las Jotas de Fitero. 14:30 h Comida popular en paseo San Raimundo seguida de Bingo. 18 h Grand Prix seguido de Encierro con ganadería Merino. [1º 100€ /2º 75€/3º 25€) 20:30 h Encierro infantil en la calle Mayor. 22:00-3:00 h Dj's en el paseo San Raimundo seguido de pasacalles a cargo de la charanga Iialha.

Fustiñana-Prefiestas. 9:30 h. En la Carpa, Gran almuerzo popular: Huevos fritos, chorizo a la sidra y pan. (bebida no incluida). 10:30 h. En el Cine Lux: Entrega de premios de los carteles ganadores de Fiestas. Imposición del pañuelito 'Mis primeras fiestas' a los niños y niñas nacidos del 5 de agosto de 2022 hasta el 4 de agosto del 2023. 11:15h. Salida de la Carpa acompañados de Charanga Riau Riau, hasta la Plaza de los Fueros. 11:30h. En la Plaza de los Fueros: Concentración de Peñas, niños, jóvenes y mayores, acompañados de Gaiteros, Gigantes y Cabezudos. 11:30 h. En el Ayuntamiento: Recepción de Autoridades, colectivos, e invitados y tradicional imposición de nuestro pañuelito rojo. 12 h. Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas Patronales en honor a Nuestros Santos Justo y Pastor, seguido de pasacalles con Gaiteros, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la charanga Riau Riau. El recorrido del pasacalles será el siguiente: Plaza de los Fueros - C/ Mayor - C/ Bardenas - Plaza de los Fueros. 17 h. Concentración de peñas en la Carpa: Concierto Grupo The Hot Tubbes. 19 h. Salida desde la carpa hacia la Casa de la Villa en busca de la Corporación, acompañada de la Banda Municipal de Música y Peñas, para asistir al Triduo de Vísperas, y la imposición del pañuelito a nuestros Santos Patronos Justo y Pastor. 00:00-3:00 h. Baile en la Carpa amenizado por el grupo The Hot Tubbes. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile.

Gabarderal. 11 h Final del campeonato de pelota. 12 h Partidos de pelota. 12 h Recepción de autoridades de ayuntamientos de la zona. 15 h Paellada popular. 16 h En la sobremesa, Bingo a cargo de la juventud. 18 h Ronda copera con Eskartxa Taldea y con toro refrescante. 20.30 h Primera sesión de baile con karaoke y discomóvil. 22.15 h Toricos de fuego en la plaza. 00.30 h Segunda sesión de baile con discomóvil.

Gaztelu. 9 h Almuerzo. 12 h Deporte Rural. 14 h Comida popular amenizada por Agerralde. 00:00 h Bailables con Pancho Balbuena.

Larraga-Día del Cohete. 11 h En la c/ Palanquera. Almuerzo popular 11:30 h Casa de Cultura. Entrega de pañuelos a los nacidos en el último año. Entrega de subvenciones a las distintas asociaciones. Reconocimiento a diferentes asociaciones y personalida des del pueblo. Entrega de los premios del concurso de carteles de fiestas y Microrrelatos Villa de Larraga. 13 h Desde el balcón del Ayuntamiento. Chupinazo. A continuación, ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Larraga y Gaiteros Gaztelu y ronda copera con la charanga Malatxo. 17 h En la c/ Palanquera. Juegos de agua (deslizadora, tanque americano). 19:15 h Desde la plaza Los Fueros. Subida de la Corporación Municipal a las Vísperas acompañados por la charanga Malatxo. 19:30 h En la iglesia. Solemnes vísperas en honor de San Miguel con la Coral San Miguel Arcángel. 20 h En la carretera Estella. Baile de la Era. 20:30 h En la c/ Palanquera. Dj. 22 h En la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:00 h. En plaza Los Fueros. Vacas amenizadas por la charanga Malatxo. Ganadería: Macua-Corera. 18 h En plaza Los Fueros. Vacas amenizadas por la charanga Malatxo. Dj. Ganadería: Macua-Corera. 01:00 h En la c/ Palanquera. 03:30 h Desde la c/ Palanquera. Ronda por las calles a cargo de la charanga Malatxo.

Lazagurría-Ofrenda Floral y Día del Coche Clásico. XV Concentración de vehículos clásicos. 9-10 h. Recepción de vehículos en la calle Mayor. 10.30-13 h. Ruta por la zona con almuerzo en Azuelo. 13 h. Exposición de los coches en la calle Mayor. 14 h. Sorteo de regalos donados por los colaboradores. 14.30 h. Sorteo de Ford Scort descapotable. 15. h. Comida en las Piscinas. 16.30 h. Sesión 90's DJ Fran Futura. 18.30 h. Entretenimiento y diversión con Estenaga y sus animales. 20.30 h. Ofrenda floral a la Virgen del Rosario. 21-22 h. Sesión de tarde con la orquesta Saturno. 00.30-04.30 h. Sesión de noche con la orquesta Saturno.

Labaien. Kalejira con txistularis. 11 h Función con Haizea Loira “Letrekin dantzan”. Hinchables durante todo el día. 17 h Campeonato de mus. Bailables a la tarde. A la noche bailables con Trikiteens.

Marcilla. 9 h. Dianas a cargo de los Gaiteros de Marcilla. 11.45 h. Banda Joven, Gaiteros, Gigantes, Cabezudos y Danzante acompañan a las autoridades a la parroquia. 12 h. Misa Solemne. 14 h. Encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños. 16.00 h. Payasos e Hinchables en los foso del castillo. 17.30 h. Concierto en la Sociedad con Yatagán (solo socios). 19.30 h. Procesión y reparto de albahaca. 21 h. Actuación del Grupo de Dantzaris de Marcilla en la celebración de su XXV Aniversario acompañados del Grupo Makaia de Falces. 22 h. Actuación de la Banda Municipal. 23 h. Toro de fuego infantil y a continuación toro de fuego con ratas. 23.30 h. Marcilla Festival 2.0 DJ Sonn organizado por Bardenas Kulture. 01.30 h. Actuación en la Sociedad de Yatagán (solo socios).

Murchante-Prefiestas. 11 h. Fiesta acuática con hinchables. Hasta las 14 h. en las Piscinas Municipales. 12 h. Entrega de los diplomas de los cursos de natación 2023.

Zubiri. 8 h Magras con tomate en la plaza y Gaiteros de Esteribar por el pueblo. 11.30 h Misa en honor a San Esteban. 12 h Juegos populares y herri-kirolak en la plaza. 17 h Partidos de pelota en polideportivo (Escuela de pelota de Esteribar). 19 h Carropoteo por el pueblo a cargo de la juventud. Empezará en la plaza. 20 h Baile con el grupo Tximista. En el descanso kilikis y baile de la Era en la plaza con ayuda de Eugiko dantzariak. 22 h Torico de fuego. 22:30 Costillada popular autogestionada en la plaza. 1:00-3:00 h Verbena con el grupo Tximista. 3:00-5:30 h DJ Tximist.

