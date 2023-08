Este lunes arranca el ciclo de cuatro conciertos de versiones en la plaza de San José

Civivox para el Ayuntamiento de Pamplona. Este lunes arranca ‘Versionando’ con la banda Chesea Hotel, a las 20 horas. Vuelven a la plaza de San José los conciertos de versiones dentro de la programación de verano de la redpara el. Este lunes arranca ‘Versionando’ con la banda, a las 20 horas.

Desde 2011 esta cita estival con la música permite que los grupos participantes presenten sus versiones de canciones de otros artistas en conciertos aptos para todos los públicos y con entrada libre.

Este verano el ciclo se extiende a cuatro lunes, los días 7, 14, 21 y 28 de agosto, con otras tantas formaciones: Chelsea Hotel Band, La tribu Obembe, Topangas y The Black List Sould Bands. Todos los conciertos tendrán lugar a las 20 horas.

Chelsea Hotel es una formación musical que rinde homenaje al mítico hotel de Nueva York, referente del mundo artístico y bohemio de los 60 y 70. Sonia Reta (voz), Pablo Sastre (guitarra), Iñaki Lacunza (guitarra), Josu Elso (bajo) y Javier Toñi (saxofón), abordarán temas de David Bowie, The Mamas & The Papas, Queen o The Beatles sin olvidar repertorio de clásicos del jazz, popularizados por Etta James, Nina Simone o Frank Sinatra. Para al público habrá también sorpresas con versiones de autores españoles muy conocidos.

El lunes 14, a la plazuela llegará La Tribu Obembe con un concierto peculiar. Según su guion, incapaces de reproducir fielmente los sonidos de varias cintas de casete llegadas años atrás desde occidente a la aldea, descargarán una variada muestra de sus más insólitas (per)versiones musicales mezclando temas que pueden parecer antagónicos o a cantar la letra de una canción con la música de otra.

La cuarta semana de agosto el escenario lo protagonizará Topangas, que se encargará de que las personas presentes rememoren las series de televisión más vistas de los años 90 y 2000 con las que ha crecido gran parte de la denominada “Generación Milenial”. Su concierto ‘Te lo digo en serie… y más!’ incluye canciones que han sido cabecera de series emblemáticas (o no), sintonías de programas icónicos en un espectáculo semi-guionizado. Topangas es un trío integrado por María Antúnez (guitarra), Leire Colomo (batería) y Mikel Alcasena (voz).

Para acabar el ciclo el 28 de agosto, siempre a las 20 horas, llegará el espectáculo acústico de The black list soul band, una cuidada y variada selección de canciones de la música soul con algún toque blues y funk. Sus intérpretes son Olga Naya (voz y coros), Micaela Huarte (voz y coros), Pedro Gómez de Oteo (teclados), Pablo Elizari (bajo), Mikel Rodríguez (guitarra) y Javier Liroz (batería).