Qué ver y hacer este viernes en Pamplona y Navarra

FESTIVAL MURALLAS

‘361º Grados’. Plaza Virgen de la O, Pamplona. 20 h. Con la compañía Proyecto Tránsito. Espectáculo unipersonal de Nuevo Circo, en el que se investigan la técnica del hula hoop, la fisicalidad y los lenguajes cinéticos del teatro físico, la danza butoh, la anatomía experiencial con las atmósferas sonoras y las artes plásticas. Proyecto Tránsito es la idea de dos mujeres: la artista sevillana Clara Reina y la directora de escena Ana Donoso Mora. Ciclo ‘Atardecer Pamplona’. Entrada libre.

MÚSICA

Santi Balmes, Julián Saldarriaga y Dani Ferrer. Terraza de Baluarte. 20:30 h. Sesión Ruido #1 de la mano de la mano de los miembros de Love Of Lesbian. Ciclo ‘Rooftop Musik’-20 aniversario de Baluarte. Aforo completo. Los tres integrantes de LOL llegan con los últimos estertores de su Viaje épico hacia la nada, en el que colaboraron Cristina Martínez y Albaro Arizaleta (Catalunya bondage), de El Columpio Asesino, pero con su nuevo trabajo discográfico tomando algo más que forma en su particular fragua. En la actuación en Baluarte, que comenzará a las 20:30 horas (apertura de puertas a las 19:30 hrs.), sonarán algunos de los clásicos de la banda catalana, que comenzó su singladura allá por 1997, aunque no sería hasta 2005, con Maniobras de escapismo, cuando dejaron atrás su etapa en inglés para dar rienda suelta a una lírica en castellano que les ha llevado hasta las más altas cotas de la escena musical estatal.

3Head. Parque de la Media Luna (Antiguo Parque de Bomberos). 20 h. Banda con música que mezcla de dub épico, rap jamaicano y una voz soul. Compuesta por músicos navarros y británicosinternacionalmente reconocidos, el grupo está integrado por Al Macaulay (batería y percusión), Iker ‘Beñaranks’ (voz y teclas), Mirian Uhalte (voz y teclas), German Ruiz-Alejos (bajo) y David Burgui (guitarra). Ciclo ‘Enklaves’. Entrada libre hasta completar aforo.

Sesiones: Dj Budin. Plaza Civican. 18:30 h. Martín Armendariz (del colectivo Tremendo surco, Djs de música negra de todos los tiempos) lleva más de 15 años pinchando en sesiones y, como buen coleccionista, siempre en formato vinilo. Residente en diferentes locales especializados y festivales es parte implicada en cualquier proyecto para hacer bailar. Sus sonidos favoritos: Black Music, Jazz, R&B, Soul, Funk, Latin, Boogaloo, Cumbia. Acceso libre hasta completar el aforo.

Hitz Tantak. Bar Iratxo Taberna, Barañáin. 21 h. ‘Festival Barakustik’. Entrada gratuita.

‘XVI Burlada Blues Festival’. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Tori Sparks. La cantautora Tori Sparks nació en la ciudad del blues, Chicago, para trasladarse después a Nashville. Hace más que una década, Tori Sparks se trasladó de Nashville a Barcelona, y ya ha dejado su huella en su país adoptivo. Sus últimos tres álbumes son una sorprendente mezcla de sus estilos nativos –el rock, el blues, y el gospel– con flamenco fusión. Tori es una fuerza de naturaleza en el escenario, ya sea para 100 personas en un club pequeñito o para 30.000 personas como en el prestigioso Festival de Jazz de Montreux en Suiza. 23 h. Trudy Lynn con Steve Krase y Travellin´Brothers. La cantante y compositora tejana Trudy Lynn ha firmado nueve discos en su larga trayectoria. A mediados de los 60 subió por primera vez a los escenarios de la mano de Albert Collins. Desde entonces ha recorrido el mundo como solista y entregándose al máximo en sus conciertos. Como siempre, a su lado estará su fiel escudero Steve Krase, su mano derecha, uno de los más valorados armonicistas de la escena de blues de Texas Y por si esto fuera poco, la banda Travellin’Brothers, sin duda una de las mejores bandas europeas, con calidad y experiencia más que acreditada. .Entrada libre hasta completar aforo.

‘Desde el corazón de Mendigorría’-Obras de Schubert, Burgmüller y Saint-Saëns. Iglesia de San Pedro, Mendigorría. 20:45 h. ‘XX Festival Internacional de Música de Mendigorría 2023’. Karmele Muro, soprano. Beñat Erro, clarinete. Alberto Urroz, piano. Entradas: 10 €.

Gonzalo Caballero, organista navarro. Parroquia San Pedro de Puente la Reina. 18.30 h. Ciclo de órgano ‘Órganos del Camino’, organizado por la Asociación Navarra de Amigos del Órgano, ANAO.

Andrea Santiago. Patio de la Casa de Cultura de Azagra. 21 h. ‘Kultur 2023’. Aunque lleva más de una década escribiendo, no es hasta 2017 cuando Andrea Santiago irrumpe con una fuerza arrolladora en el panorama musical, recibiendo gran cantidad de escuchas en las plataformas y diversos reconocimientos y premios en varios concursos. En 2022, abrigada por los hermanos Muerza (guitarras y percusión), la navarra lanza su primer álbum de estudio, ‘Prenderle fuego a todo’, que cuenta con colaboraciones de talla nacional como Chica Sobresalto, Anne Lukin o Yoly Saa. El trabajo se publica en gran cantidad medios, incluyendo una sincronización en ‘Las de la última fila’, de Sánchez Arévalo y disponible en Netflix, donde ‘Hasta el agua’ cierra la popular serie. A los pocos meses, y tras presentar el proyecto en salas y festivales acompañada por su banda, Andrea ficha por Virgin Music Spain, con los que publica los primeros adelantos del que será su segundo disco, ‘Éxodo’, previsto para principios de 2024, y que cuenta con la producción de Juanma Latorre (Vetusta Morla) como reciente incorporación al proyecto. ‘Éxodo’ continúa el viaje de ‘Prenderle fuego a todo’ como una segunda parte de la historia, con letras íntimas, potentes y sinceras. La producción también va un paso más allá, entrelazando elementos orgánicos con otros más electrónicos y extremando el sello identitario de luz y oscuridad que también ha caracterizado al trabajo anterior. El concierto de la banda Navarra ofrece un intenso juego de energía y dinámicas, entrelazando potentes momentos eléctricos con pasajes más acústicos e íntimos, haciendo siempre gala de una llamativa atención al detalle y las texturas. Se trata de un viaje sonoro que traslada el contraste de luces y sombras de sus temas de estudio con un gran despliegue de instrumentos, garra y sensibilidad.

Javi Sesma & Selma White. Casa Loygorri, Cintruénigo. 22 h. ‘Conciertos de patio 2023’. Entrada libre.

Bruno y Lorena. Plaza del Ayuntamiento de Andosilla. 22 h. Actuación musical.

Chuchin Ibañez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Piscinas de Buñuel. 22.30 h. Entrada libre.

TEATRO OLITE

Festival de Teatro de Olite 2023. Programa hoy:

‘Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter’. Parque del Conde de Tafalla. 19 h. Una producción de Estefanía de Paz Asín. El 18 de julio de 1936, coincidiendo con el levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil, la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa desapareció sin dejar rastro. Dicen que algunos fueron fusilados y que el resto fue obligado a entretener a la tropa. Mediante el lenguaje de los objetos, la narradora Olvido Flores cuenta una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra, dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de personas y que quiere ser un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores.

‘Torcidas’. Olite. 20 h. Una producción de Las Nenas Theatre. Torcidas plantea una residencia de investigación teatral que aborda los temas de la violencia hacia los cuerpos y la dictadura de la imagen. Las dos integrantes de la compañía han vivido con diferentes impedimentos físicos en su vida. Estas condiciones han requerido operaciones y el uso de aparatos ortopédicos para corregir lo que “estaba mal”. Torcidas es una metáfora que representa tanto las dificultades físicas que han enfrentado las integrantes de la compañía como las expectativas y presiones sociales que se imponen sobre las personas para ajustarse a los estándares de belleza y perfección establecidos. ¿Elijo lo que soy o me elije a mí?

‘Claudia’. La Cava, Olite. 22 h. Producción de Grec Festival de Barcelona, CCCB -Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Ajuntament de Terrassa y La Conquesta del Pol Sud. Claudia Victoria Poblete Hlaczik vive en Buenos Aires, trabaja como ingeniera de sistemas y es aficionada a la ciencia ficción. Claudia, vive una vida “normal”. Pero, bajo esta apariencia, se esconde un recorrido muy poco común. Esta joven mujer fue educada en los valores del entorno militar y, con 21 años, descubrió que era hija de desaparecidos y que había vivido una vida inventada. Su caso marcó un punto de inflexión en Argentina, ya que supuso el principio del fin de la impunidad de los mandos militares. ¿Cómo se interrelacionan las vidas singulares y la historia? ¿Qué sentido tienen, en el mundo actual, palabras como revolución, memoria y educación? La experiencia vital de Claudia, comunicada por ella misma, es la materia prima de este nuevo documental escénico de la trilogía que La Conquesta del Polo Sud ha dedicado a la relación entre la experiencia real e individual de tres mujeres y la historia colectiva. Entradas: desde 10 €.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘Alma Viva’. Dirigida por: Cristèle Alves Meira, Portugal. Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones a su pueblo familiar en Tras os Montes. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela muere inesperadamente. Mientras los adultos se dedican a pelearse por la herencia y se enfrentan a los lugareños, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avoa le contó antes de fallecer. 20 h Jim Jarmusch: ‘Bajo el peso de la ley’. Dirigida por: Jim Jarmusch, USA. Tres hombres completamente diferentes coinciden en una celda en el estado de Louisiana. Al principio, la relación entre los presos resulta tensa y difícil, especialmente porque uno de ellos es italiano y cuenta con un dominio escaso del inglés. Todo cambiará cuando los nativos descubren que su compañero de infortunios es el único que conoce una vía de escape de la prisión, momento en que los tres se unirán con la única meta de fugarse juntos. 22 h ‘La gran juventud’. Dirigida por: Valeria Bruni Tedeschi. Francia. A fines de la década de 1980, Stella, Victor, Adèle y Etienne tienen 20 años. Realizan el examen de ingreso a la famosa escuela de interpretación creada por Patrice Chéreau y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lanzados a toda velocidad a la vida, la pasión y el amor. Juntos vivirán un momento crucial en sus vidas, pero también sus primeras grandes tragedias.

‘Irati’. Plaza de la Casa de Cultura de Burlada. 22 h. ‘Cine de verano’. En euskera, 2022. Dirección: Paul Urkijo Alijo. No recomendada para menores de 16 años. Sinopsis: El ejército de Carlomagno asola los Pirineos y para hacerle frente, el líder montañés del valle pide ayuda a los ancestrales dioses del lugar, los cuales están a punto de desaparecer por la llegada del cristianismo. Mediante un pacto de sangre, vence al enemigo dando su vida a cambio, pero antes hace prometer a su hijo Eneko que será un buen líder para el valle. Años más tarde Eneko, ya adulto y de creencia cristiana se prepara para cumplir su promesa, cuando en extrañas circunstancias, desaparece el cuerpo de su padre enterrado junto al tesoro capturado a los francos, poniendo en entredicho su linaje. Eneko tendrá que recuperarlos para cumplir su destino, para lo que necesitará la ayuda de una joven pagana del lugar llamada Irati. Los dos jóvenes se adentrarán en las profundidades de un extraño e inhóspito bosque donde todo lo que tiene nombre existe.

TEATRO

‘17 Versos en Verona’. Monasterio de Fitero. 20 h. Teatro inmersivo con Ketak Producciones. Se podrá jugar a ser Romeo oJulieta y experimentar en carne propia si somos capaces de enamorarnos a primera vista como lo hicieron ellos en apenas 17 Versos. Ciclo ‘Con los pies en las nubes 2023’.

CON NIÑOS

‘DC Supermaskoten Liga’. Plaza Maravillas Lamberto. Lezkairu. 22 h. En euskera. ‘Noches de Cine’. 2022, EE UU. Comedia que ha recibido este año el Premio Image a mejor Película de Animación. Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Pero Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados así que el perro deberá convencer a unos cuantos animales con poderes para emprender una complicada misión de rescate. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

‘El jardinero de la galaxia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Película de planetario y píldoras astronómicas. Entradas: 6 €.

‘De la Tierra al Universo’. Planetario de Pamplona.12 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €

‘La noche es necesaria’. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Tailoviu’. Bodega San Martín de Unx. 20.30 h. Con Tidferencia. ‘Proyecto Kul’. Sinopsis: Tdiferencia pone todo el amor sobre la escena en esta obra familiar, confiando en el poder transformador de la cultura. Reír para sanar. El enamoramiento infantil no sólo existe, sino que es muy frecuente en niños y niñas pequeños y se trata de una emoción que debe ser abordada desde la empatía y el respeto. Este es un momento estupendo para desmitificar el amor romántico. Que las niñas actúen como princesas y los niños como guerreros no se trata solo de un inocente juego de infancia. Es más bien una creencia en la que la sociedad ha basado la idea de amor romántico y que reproducen los seres humanos en todas las etapas de la vida. Podemos prevenir la violencia machista en edades tempranas. Estos patrones generan sufrimiento porque no son reales y debe enseñarse el amor desde el respeto, el reconocimiento del otro y la aceptación de la diferencia. Amar es respetar.

‘De princesa a rana, porque me da la gana’. Navascués. 18 h. Con Tdiferencia. ‘Proyecto Kul’.

EVENTOS

XV Día del Hierro de Urdazubi-Urdax. 20-22 h Exhibición nocturna de soldadura tradicional ‘A calda’ con los hermanos Brun.

VARIOS

Paseos saludables y culturales. Viernes 4, 11, 18 y 25 de agosto. Desde el centro San Juan Bosco. 9.30 a 11 h. Duración: 1,5 h. Organiza: Foro Social Iturrama. Inscribirse en: redesdemayoresiturrama@pamplona.es

Visita guiada en Zugarramurdi: ‘Casas llenas de historia’. Agosto: días 4 y 26. Gutxienez/Mínimo: 4px. Gehieneza/Máximo: 25 pax. Prezioa/precio: Helduak 5,50 €. Haurrak 6-12 urte: 3,50 €/Adultos: 5.50 €. Niños 6-12 años: 3.50 €. Ordua/Hora: Ortzirala 17:00 eta 11:30 larunbata/viernes 17 h y sábados 11:30 h. Iraupena/Duración: 1 ordu/1 h. aprox. Erreserbak/Reservas: 948 599004/online: www.turismozugarramurdi.com

FIESTAS

Ablitas-Fiestas Juventud. 18:30 h. Quedada en la Plaza de los Fueros. Reparto de bebida amenizado por los Gaiteros de Ablitas. 19:30-21 h. Vacas en la calle Mayor. Ganadería José Arriazu e Hijos. 21-21:30 h. Bajada del portal a la plaza con los Gaiteros de Ablitas. Posterior lanzamiento del cohete anunciador del inicio de las fiestas de la juventud. 21 h. III Cata de Vinos en la Plaza de los Fueros amenizada por los Gaiteros de Ablitas. A continuación DJs con música variada.

Arizkun. 18 h Partido de fútbol infantil. 19:15 h Levantamiento del «chopo». 20:15 h Concurso de tortilla de patatas, y a continuación, lunch. 23 h Conciertos: Ithaka; Aingura, Kilimak, y DJ Ventura.

Arguedas-Prefiestas. 18:30 h Club de Jubilados Virgen del Yugo: Merienda y Música (solo para socios/as). 20 h I Quedada Jotera, Ronda de Joteros y Joteras por los bares de Arguedas. ¡Anímate a cantar o acompañar con tu instrumento! Apúntate en las oficinas del Ayuntamiento antes del 3 de agosto. 22 h Concierto de la Banda de Música Castildetierra temática Pop-Rock. Plaza de los Fueros.

Beintza-Labaien. 20 h Chupinazo. A continuación, pasacalles. 21 h Zopas en la sociedad Itturriondo y bares. Por la tarde DJ Endara.

Bera. 9 h Trikitilaris y panderos junto con los gaiteros de Ezpelur. 10 Tiro al plato en la modalidad de Recorrido de Caza. 11:15 h Txaranga Incansables, en la residencia de ancianos. 11:30-13:30 h Juegos familiares. 12:30 h Tamborrada popular. 16-19 h Juegos familiares. 17:30 h Partidos de pelota profesional, en el Frontón Eztegara. A continuación, partidos de pelota profesional femenina. 19 h Verbena con Trikidantz. 21 h Bailes populares con los gaiteros de Ezpelur. 23 h Verbena con Trikidantz. 23-7 h Punto Lila.

Beriáin-Casco Antiguo. 12-14 h Parque Infantil en el parque de la Calle Zaldualde. 12 h Preparación Calderetes en la Plaza Jose Luis Zoraquiain. 12 h Misa de las personas mayores en honor a San Martín. 14:30 h Comida Tercera Edad en el bar Txoko de Beriáin (inscripción previa en el Centro San Martín). 15 h Comida de Calderetes en el frontón (inscripción previa de cuadrillas en el Centro San Martín). 17 h Ronda Copera con la Txaranga Strapalucio. 17:30 h Juegos para Niñas/Os con el “Grupo de Tiempo Libre Los Kaskicos”. 20:30 h Baile de tarde con la orquesta En Esenzia. 22:30 h Toro de Fuego. 22:30 h Cena Autogestionada en el frontón. Inscripción previa en el Centro San Martín. 01:00 - 04:30 h Baile de noche con la orquesta En Esenzia.

Cascante-Fiestas Juventud. 19 h Cohete anunciador del inicio de las Fiestas de la Juventud 2023. Será lanzado por los Quintos y Quintas de 2005. 20 h Encierro de reses bravas. Ganadería: Casta Murchantina Recorrido: Plaza de Toros a Plaza del Obispo. 21:00 Ronda de bares. 22 h Cena Popular en la Plaza de los Fueros. Precio: 18 €. 00:00 h Fiesta DJs en la Plaza de los Fueros.

Estella-Lizarra-Viernes de Gigantes. 12 h Desde el Balcón de la Casa Consistorial, disparo del Cohete anunciador de las Fiestas Oficiales, con volteo general de campanas. La Banda de Clarineros y Timbaleros interpretará el Saludo a la Ciudad; Los grupos de danzas bailarán la Jota Vieja del típico baile de La Era, y gaiteros, txistularis, rondallas, fanfarres, banda de música, ex dantzaris, recorrerán las calles tocando y bailando alegres pasacalles. 12:15 h Plaza de los Fueros, se disparará una colección de Bombas Japonesas. 13 h Plaza San Martín, actuación del grupo de jotas Acordes Navarros, organizado por la Peña San Andrés. 13 h Plaza de los Fueros, homenaje a A.C. Unión Musical Estellesa. Se interpretará el Baile de La Era, por la asociación de Exdanzaris de Estella Francisco Beruete. 16:30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde el Ayuntamiento. 17:45 h Salida del Excmo. Ayuntamiento en Cuerpo de Comunidad, acompañado de su Comitiva Oficial, compuesta por clarineros, timbaleros, maceros, guardias de respeto, gaiteros, danzaris, banda de música y, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 18:15 h Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, se cantarán Solemnes Vísperas, interpretándose la Salve de Ugarte a cargo de un coro estellés. En obsequio de los niños y niñas, se quemará una colección de Bombas Japonesas en la explanada del Puy. A continuación, tendrá lugar la tradicional Bajadica Del Puy. 19:30 h Plaza San Martín, animación infantil: “Catapúnchispún”. 20-03:00 h En la trasera de la escuela de Música, música electrónica al aire libre. 20:30-21:55 h Plaza de los Fueros, actuación de la orquesta London. 20:30 h Subida del Ganado, por el trayecto del encierro. 20:30 Plaza Santiago, verbena con The Trikiteens, organizado por Lizarra Ikastola 21h Desde la Casa Consistorial salida de las Peñas La Bota y San Andrés, donde se les hará entrega de sendos pañuelos conmemorativos. 22 h Plaza de los Fueros, recorrido del toro de fuego. 00:00 h Plaza Santiago, verbena con The Trikiteens, organizado por Lizarra Ikastola. 23 h Recinto Txosnas, música con Tribade, Bide Bakarra, Sofokaos y Dj Lilura, organizado por Lizarrako Festagiro Taldea. 00:00-01:00 y 01:45-04:45 h Plaza de los Fueros, baile con la orquesta London. 01:00 h Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria. Seguidamente, saldrá la Peña La Bota para recorrer el acostumbrado trayecto de la Bajadica del Che. 00:00-04:00 h Plaza San Martín, DJ Jorge Ciordia y Tech House con Stereotipe, organizada por Quinta Estella-Lizarra del 95.

Fitero-Fiestas de la Juventud, Quintos 2005. 17 h., cohete anunciador de las fiestas en el Paseo San Raimundo amenizado por la charanga Lialha. 18 h, encierro de reses bravas de la ganadería Merino seguido de vaquillas amenizadas por la charanga Lialha. 20:30 h Encierro infantil en la plaza san raimundo. 22 h Cazuelillas en el Paseo San Raimundo seguido de bingo. A continuación, pasacalles con la charanga Lialha.

Gabarderal. 11.30 h Misa en honor a nuestra patrona Santa Eulalia. 11.30 h Atracciones para l@s ni@s y jóvenes en el Frontón. 13.30 h Aperitivo popular para vecinas y vecinos en el Frontón. 16 h Atracciones para l@s ni@s y jóvenes en el Frontón. 19.30 h Entrega de premios de los concursos pre-fiestas. 20.30 h Primera sesión DJ( Música variada). 22.15 h Toricos de fuego en la plaza. 00.30 h Segunda sesión DJ (Música variada).

Gaztelu. 11:30 h Misa Mayor. A continuación, salda en la Herriko Ostatua. Por la tarde, hinchables y chocolatada. 20 h Bailables con Agerralde.

Lazagurría-Día del Jubilado, del Niño y de la Mujer. 13 h. Misa homenaje a los jubilados. A continuación, entrega de obsequio por parte del Ayuntamiento. 13.30 h. Chupinazo txiki. A continuación aperitivo para los jubilados. 14-15 h. Tobogán acuático gigante en calle la Cuesta. 15 h. Comida de la mujer en el Centro Sociocultural. 16-19.30 h. Tobogán acuático gigante en calle la Cuesta. 20.30 h. Tradicional chistorrada popular. 1 €. 21-22 h. Sesión de tarde con Disco Estilo. 00.30-04.00 h. Sesión de noche con Disco Estilo.

Marcilla-Fiestas en Honor a la Virgen del Plu. 20.30 h. Procesión de la Virgen del Plu. 20.50 h. Canto de la Salve en la Parroquia. 23.30 h. Toro de Fuego Infantil y a continuación Toro de Fuego con ratas. 00.00 h. Actuación en Plaza de la Cava de la orquesta La Tribu Obembe.

Miranda de Arga-Prefiestas. 22 h Cine en el campo de fútbol: ‘Sonic 2’, Del 1 al 22 de agosto, de 11 a 13 h Exposición en el zaguán del Ayuntamiento de los carteles de fiestas presentados al concurso.

Zubiri. 12 h Reparto de banderines en la plaza para adornar el pueblo. 14.30 h Comida autogestionada en el río, las mesas y las sillas a cargo del concejo.19.30 h Chocolatada y reparto de pañuelos a l@s nacid@s a partir de Agosto de 2022. 20 h Chupinazo y pasacalles con la Txaranga de Olazagutia Itxabalea. 22 h Torico de fuego. 01:00-05.00 h Verbena con el grupo Edelweiss.