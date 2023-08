Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL DE LAS MURALLAS

'Lullaby'. Ciudadela de Pamplona. 20 horas. A cargo de Proyecto Kavauri. Show centrado en la báscula y las acrobacias de unos padres primerizos que incluyen al bebé en su programa como única forma de conciliación. Más allá de las piruetas y los saltos la clave es, en clave de comedia, lograr terminar el show. Proyecto Kavauri está formado por Claudia y Angelo, componentes anteriormente de la compañía Tresperté. Ciclo ‘Cinco Puntas’. Entrada libre.

EN FAMILIA

‘La ciudad imaginada. Mi primera experiencia artística’. Patio del Palacio de Ezpeleta, Pamplona. 18:30 horas. Con Teatro Paraíso. Niños y niñas de 1 a 6 años, acompañados por una persona adulta, se adentrarán en la instalación escénica de experimentación multisensorial para descubrir a través del juego los senderos de plata de la ciudad, acompañado de sones celestes. Ciclo ‘Talleres y juegos infantiles y familiares’. Entrada libre, hasta completar aforo. :

‘Uncharted’. Parque del Lago de Mendillorri. 22 horas. ‘Noches de Cine’. No recomendada para menores de 12 años. 2022, EE UU. Basada en una de las series de videojuegos más vendidas, su argumento narra la primera aventura de un cazatesoros que trata de lograr su objetivo viajando por el mundo, una búsqueda que le lleva también a reencontrarse con su hermano, perdido hace ya mucho tiempo.

‘López explorador de otros mundos’. Planetario de Pamplona.11 horas. Película de planetario para público familiar y píldoras astronómicas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 12:30 horas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’. Planetario de Pamplona. 17 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Pirineos la Nuit’. Planetario de Pamplona. 18:30 horas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Cine al aire libre en euskera: ‘Terra Willy. Planeta ezezaguna’. Plaza del complejo cultural de Barañáin. 22 horas. Apta para todos los públicos.

‘Padre no hay más que uno’. Plaza del Ayuntamiento de Andosilla. 22 horas. Cine.

TEATRO OLITE

Festival de Teatro de Olite 2023. Programa hoy:

‘Olvido Flores. Las Maravillas de Júpiter’. Plaza Ayuntamiento de Beire. 19 horas. Con Estefanía de Paz Asín. El 18 de julio de 1936, coincidiendo con el levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil, la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa desapareció sin dejar rastro. Dicen que algunos fueron fusilados y que el resto fue obligado a entretener a la tropa. Mediante el lenguaje de los objetos, la narradora Olvido Flores cuenta una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra, dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de personas y que quiere ser un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores.

‘La Malpagá’. La Cava, Olite. 22 horas. Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán. Producciones Maestras. Hoy, 8 de enero de 1990, estamos esperando a la vedette Clara in the Dark para el estreno de su nuevo show. Entradas: desde 10 euros.

MÚSICA

Párrockos. Mesón del Caballo Blanco, Pamplona. 20 horas.

Mario Siles Trío y Shake. Palacete municipal de Burlada. 19.30 y 22.30 horas, respectivamente.. ‘XVI Burlada Blues Festival’, organizado por la Asociación Burlada Blues Bar. Entrada libre hasta completar aforo. Si llueve, en la Casa de Cultura. Mario Siles Trío: Una original propuesta de Blues/Jazz tradicional cargado de texturas y matices en un viaje musical que nos traslada a los orígenes de la música afroamericana de una forma elegante y emotiva. La voz de Mario Siles evoca los ecos de los casinos flotantes del Mississippi de principios de siglo XX, las barracas de las plantaciones de algodón, los Speak Easy en la época de la prohibición… melodías añejas destiladas a fuego lento y servidas con buen Jazz en copa ancha. Conjugado con elementos de Country, Soul y Funk combina en un mismo espectáculo temas del repertorio de jazz tradicional de comienzos de siglo XX así como clásicos del Country Blues y explosivas piezas de Blues Funk todo ello aderezado con toques de New Orleans y Chicago. Shake: B anda barcelonesa de soul y rock and roll con un concepto musical muy definido, reflejado en su primer disco (“Soul´nRoll”), que combina el soul primitivo del sur de los EE.UU. de los setenta con el rock and roll de los cincuenta. Un estilo que ha ido evolucionando con brotes más modernos, más elaborados provenientes de la nueva hornada soul, de artistas de mucha calidad como Lee Fields, Sharon Jones o Hannah Williams.

Superacid. Ruinas de la Iglesia de San Pedro, Viana. 20 horas. Programa ‘Kultur 2023’. Superacid es un grupo desenfadado y dinámico surgido en 2017, con una puesta en escena llena de energía y positivismo, pensada para que el público de todas las edades pueda disfrutar y bailar con su música. Sus componentes atesoran un amplio bagaje sobre los escenarios. El quinteto apuesta por la solidez y un profundo sentido del beat, sobre el que se asientan los pilares de su existencia como grupo. El demoledor directo de Diego, Pablo, Xabi, Héctor y Eneko brinda un singular sonido ácido con base de funk y disco, que mezclan y fusionan con pinceladas de Ska, Rock, Balkan y Reggae derivado de las influencias de sus integrantes y su pasión incondicional por la música.

DANZA

Agoitz Dantzari Taldea y Dantzantes de Ochagavía. Sala Polivalente de Roncal. 20 horas. Programa ‘Kultur 2023’. Siglos de historia son los que se suben al escenario de Kultur gracias a la participación de estos grupos de dantzaris sumamente conocidos. Se considera a Agoizko Dantzari Taldea uno de los grupos culturales más antiguos de nuestro territorio porque existe documentación que sitúa actuaciones de sus precursores ya en el siglo XVII a través de los ingresos obtenidos por las diferentes actividades. Es mucho tiempo el que han pasado manteniendo vivas las danzas propias de esta tierra. Consideran que esta es la aportación que les han dejado sus pioneros y pioneras, y es también la que quieren ofrecer, día a día, a sus descendientes.Por su parte, también el documento más antiguo que menciona las danzas de los ocho bailarines y del bobo de Muskilda que interpretan los Dantzantes de Otsagabia data de 1695. Cuatro paloteados o bailes de palos que completan el repertorio de danzas de Ochagavía: Enperador, Katxutxa, Danza y Modorro.

CINE

‘Retrato de una mujer en llamas’. Casa de las Mujeres, c/Aoiz, Pamplona. Cine-Fórum ‘Historias de Mujeres’. Francia, 2019. Directora: Cèline Sciamma. 18 a 21 h. En castellano. Imparte: Pilar Bobes Fernández. Entrada libre.

Presentación y proyección del documental ‘Concepción en rebeldía’. Sindicato de Oficios Varios de Iruñea-C.N.T., c/Eslava 11, Pamplona. 19 horas. Colaboran Grupo de Cultura de CNT Iruñea y la Biblioteca Anarquista Mª Luz Lozano. Tras su presentación en la Feria del Libro de los Balcanes y en el Encuentro Internacional Antiautoritario de St. Imier, una delegación de Radio Kurruf nos acercará esta crónica sobre la revuelta que tuvo lugar en 2019 en Concepción, Región del Biobío, Chile.

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h Jim Jarmusch: ‘Bajo el peso de la ley’. Dirigida por: Jim Jarmusch, USA. Tres hombres completamente diferentes coinciden en una celda en el estado de Louisiana. Al principio, la relación entre los presos resulta tensa y difícil, especialmente porque uno de ellos es italiano y cuenta con un dominio escaso del inglés. Todo cambiará cuando los nativos descubren que su compañero de infortunios es el único que conoce una vía de escape de la prisión, momento en que los tres se unirán con la única meta de fugarse juntos. 19:45 h ‘La gran juventud’. Dirigida por: Valeria Bruni Tedeschi. Francia. A fines de la década de 1980, Stella, Victor, Adèle y Etienne tienen 20 años. Realizan el examen de ingreso a la famosa escuela de interpretación creada por Patrice Chéreau y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lanzados a toda velocidad a la vida, la pasión y el amor. Juntos vivirán un momento crucial en sus vidas, pero también sus primeras grandes tragedias. 22 h ‘Alma Viva’. Dirigida por: Cristèle Alves Meira, Portugal. Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones a su pueblo familiar en Tras os Montes. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela muere inesperadamente. Mientras los adultos se dedican a pelearse por la herencia y se enfrentan a los lugareños, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avoa le contó antes de fallecer.

TEATRO

‘Trapu Zikinak’. Lavadero de Arraitza. 19.30 horas. Lore More. Teatro/Antzerkia (euskera). El lavadero de Arraiza será testigo, como lo fueron muchos, de todos aquellos “trapos sucios” que al contrario de lo que dice la frase, no se lavaban en casa sino entre mujeres y en estos lavaderos. Ciclo .‘Con los pies en las nubes 2023’.

FIESTAS

Bera. 9:30 h Alborada con los txistularis de Bera y los Gaiteros de Ezpelur. 10:30 h Misa Mayor, cantada por la Coral de Bera, A continuación, Makil Dantzak y Bordon Dantzak. Después, festival de bertsos. 13 h Gaiteros de Ezpelur, en Ibardin. 17 h Txaranga Los Incansables, en la residencia de ancianos. 18 h Aurresku de Bera, bailado por el grupo de danza Gure Txokoa. A continuación, concierto de la Banda de Bera. 21 h Bailes populares 23 h Fuegos artificiales 23:30 h Concierto con DJ Bull.

Beriáin-Casco Antiguo. 10 h Almuerzo en el bar Txoko de Beriáin (previa inscripción). 11:45 Entrega del premio del Concurso de Carteles de Fiestas 2023. 12 h Cohete desde el balcón del Ayuntamiento, seguido de pasacalles a cargo de la Txaranga Strapalucio. 15 h Comida Popular en el frontón San Martín (inscripción previa en el Centro San Martín). 17 h Tobogán Acuático en la cuesta de la calle San Martín. 17:30-19.30 h Batukada con Massaranduba. 20- 22 h Sesión de Disco. Disco Móvil Essential con Factoría DJ. 22 h Toro de Fuego. 22:30 h Cena AutogestionadA en el frontón. Inscripción previa en el Centro San Martín. 00:30 - 04:00 h Disco Móvil Essential con Factoría DJ.

Etxarri Aranatz. 8 h. Gurdi dementie. 10 h. Dianas con la charanga Eskartxa. 10 h Arroces del mundo. 11.30 h. Almuerzo preparado por los quintos del año. 13 h. Cabezudos de Etxarri y bombas japonesas. 13 h. Sesión de música con la charanga Eskartxa. 17.30 h Sesión de música con la charanga Eskartxa. 18.30 h. Ginkana preparada por los quintos. 19 h. Pintxopote. 20 h. Romería con el grupo Zazpizar. 22 h. Toro de fuego. 23 h. Romería con el grupo Zazpizar.

Gabarderal. 20 h Cohete con Eskartxa Taldea. 20:15 h Lunch popular con cava. 20:30 h Primera sesión de baile con Orquesta Azabache (otra vez). 22:15 h Torico de fuego en la plaza. 23 h Cena popular Bar Frontón. 00:30 h Segunda sesión de baile con la Orquesta Azabache y las/los artistas locales (una vez más).01:30 h. Cuando l@s artistas locales suelten el micro, Bingo a cargo de la juventud.

Gaztelu. 17 h Campeonato de frontenis por parejas. 20 h Txupinazo y, a continuación, txistularis. 21 h Zopak en la Herriko Ostatua.

Lazagurría-Chupinazo y Día de la Juventud. 13 h Chupinazo anunciador de las fiestas. Recepción de colaboradores en el Ayuntamiento. 13 a 15 h. Pasacalles con Pacharanga. 21-22 h. Sesión de tarde con Disco Music. 22 h. Concurso de lomo con pimientos y zurracapote, entrega de muestras en el ayuntamiento. 22.15 h. Cena por cuadrillas en la Plaza. 00.30 h. Entrega de premios al mejor lomo y zurracapote. Entrega del premio al ganador del cartel anunciador de las fiestas. 00.30-04.00 h. Sesión de noche con Disco Music.