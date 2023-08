Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

VERANO PAMPLONA

Actividades y recursos del Ayuntamiento de Pamplona en verano. Todas las actividades requieren reserva previa a través de la web https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ Son:

‘Juego de la Oca XXL’. Fortín de Bartolomé. Todos los días. Con pistas de la Ruta Jacobea. Hasta 4 menores por partida (o 4 equipos). El tablero de gran tamaño, de 16 m2, es de uso libre en el horario de apertura del centro y está diseñado como un mapa cifrado asociado a los Templarios sobre el camino de Santiago. Recomendado para menores a partir de 8 años, la participación es gratuita y los dados se obtienen pasando por la Caserna de Información.

Ginkana ‘Encuentra la torre’. Fortín de Bartolomé. Viernes y sábados agosto. Para niñas y niños de 7 a 14 años. Dura 60 minutos. Hay que descubrir dónde se encuentra oculta la maqueta de una torre gracias a las pistas que se irán recopilando en las casernas (bóvedas a prueba de bomba). Podrán participar hasta un máximo de 20 niños, organizados en cuatro equipos. En castellano los días 4 , 11 y 25 de agosto y en euskera el 18 de agosto, todos a las 18 h. Gratis para menores de 14 años, 3 € jóvenes de 15 a 17 años y 5 € para personas adultas; descuento de 1 € para usuarios de tarjeta PIC.

Visitas ‘Las murallas y los niños’. Fortín de Bartolomé. Sábados agosto. Cinco visitas guiadas de aprox. 1 hora. Para un máximo de 20 personas. El 5 de agosto será en euskera y en castellano los días 12, 19 y 26 de agosto. Actividad gratuita para menores de 14 años, de 3 € para jóvenes de 15 a 17 años y 5 € para personas adultas; descuento de 1 € para usuarios de tarjeta PIC.

Ginkana ‘El Robo del Cáliz’. Fortín de Bartolomé. Domingos, a las 11 h. Juego de pistas teatralizado que se ambienta en el Camino de Santiago bajo el reinado de Carlos III el Noble (s XV). El usuario protagoniza la búsqueda del cáliz y del ladrón mediante pruebas de ingenio que se resuelven conectándose a una app con el teléfono móvil y usando sus sistemas de geolocalización. Dura unos 120 min. Para un máximo de 20 menores de 7 a 14 años, en castellano los días 6, 13 y 20 de agosto y en euskera los días 23 y 27 de agosto. Actividad gratuita para menores de 14 años, 3 € para jóvenes de 15 a 17 años y 5 € para adultos; con la tarjeta PIC descuento de 1 €.

‘Pamplodcast’, itinerarios audioguiados. Retos deportivos del IES Navarro Villoslada gracias a un proyecto premiado de aprendizaje–servicio. Son ocho retos a través de un personaje, el androide NAO, que mediante vídeos referenciados a QR acompañará el trayecto proponiendo pistas, juegos y crucigramas. Son quince puntos de interés en los que, mediante 48 podcast, se ofrece una descripción del lugar, información, anécdotas, datos curiosos y recomendaciones. Son gratuitos y están en castellano, inglés y francés.

Escapes on line gratuitos. ‘Escape de las Murallas’ o bajo precio como ‘Escape The City: El secreto de San Fermín’, ‘Escape Bull’ o ‘Desvela la identidad del sicario City’. Todos ellos se pueden encontrar en https://www.pamplona.es/turismo/quehacerfamilia

Juego de pistas ‘El explorador de parques’. Para público familiar. Plantea preguntas vinculadas a cuatro los parques de Pamplona cuya resolución lleva aparejada la obtención de un diploma o las proyecciones para disfrutar en familia sobre el universo y píldoras astronómicas en horario matinal que realiza el Planetario.

Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes de Trinitarios: ‘Parque del Tren’. Para subir en un tren de vagones realizado a escala para dar una vuelta de unos 7 minutos en locomotora. Viernes a domingo. Horario viernes de 18 a 20 h; sábados, de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20 h y domingos de 11.30 a 13 h. Las entradas cuestan 2,50€ a partir de 14 años (1,50 € para personas con discapacidad). Descuento de 1 € con la tarjeta PIC.

Centro Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona (Fortín de San Bartolomé). Visitas libres hasta finales de agosto, de lunes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 h y domingos de 11 a 14 h. Centro de Interpretación del Camino de Santiago (Ultreia), de lunes a sábado de 10 a 14 y 16 a 20 h, y domingos de 10 a 14 h.

FESTIVAL DE LAS MURALLAS

‘Rec.On(strucción)’. Ciudadela de Pamplona. 20 horas. Alegoría de las crisis de la mediana edad, de la vejez y del estigma social que la rodea, creada por Lucas Ruiz Prod. Dos acróbatas, Lucas y Max, se embarcan en un viaje de transformación personal, que modifica el espacio escénico a través de los cambios que los personajes experimentan, en clave de humor y celebración. El trampolín permite a los acróbatas explorar la condición humana, desafiando los límites que impone el envejecimiento para los profesionales del circo. Ciclo ‘Cinco Puntas’. Entrada libre.

DANZA

Akira Yoshida. Mirador del Museo de Navarra, Pamplona. 20 horas. Danza Contemporánea-Ciclo ‘9 Soles 2023’. Desde que se marchó de Navarra para estudiar en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo, Akira Yoshida no ha parado de viajar. De hecho, ha intervenido en tantos festivales que en ciertos momentos ha llegado a pensar que su maleta es su mejor compañera. Precisamente, en el solo que presenta en el Mirador, titulado ‘Burial of the Dark’, Yoshida establecerá un diálogo con una maleta (lo que no es una metáfora). Así, delante nosotras emprenderá un viaje que será una búsqueda, un viaje que será un baile. Quizás la vida sea un viaje, o un baile. En todo caso, en este ir y venir nuestro, se da la curiosa circunstancia de que algunos objetos nos acompañan y nos arropan. Entrada con consumición: 10 €.

EN FAMILIA

‘Rezikletas’. Patio del Palacio de Ezpeleta. 19:30 horas. Con Turukutupa. Espectáculo didáctico musical con originales instrumentos de percusión, cuerda y viento incorporados en unos vehículos especiales: las rezikletas. Todo el material acústico proviene de la reutilización y el reciclaje de objetos y residuos. La percusión africana y latina, el hip-hop o la música ibérica protagonizarán el recorrido musical por el patio, reivindicando también el reciclaje y la reutilización de materiales. Ciclo ‘Respirando música en familia’. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Todo a la vez en todas partes’. Parque de Yamaguchi. 22 horas. ‘Noches de Cine’. No recomendada para menores de 12 años. 2022, EE UU. Ganadora de 7 premios Óscar, además de dos Globos de Oro y un BAFTA, la película es un largometraje fantástico sobre una heroína que debe salvar al mundo y que, en su desarrollo, recorre muy diversos géneros cinematográficos, aprovechando el concepto de multiverso. Los norteamericanos Daniel Kwan y Daniel Scheinert son sus directores y guionistas.

‘Amamalur’ (Euskaraz). Planetario de Pamplona. 11 horas. Infantil. Hurrei zuzendutako planetarioko saioa euskaraz. Entradas: 6 €.

‘De la Tierra al Universo’. Planetario de Pamplona. 12:30 horas. Película de planetario y píldoras astronómicas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

MÚSICA

‘2 Sistemas Solares’. Embalse de Alloz, Lerate. 20.30 horas. La gira de le pianO du lac aterriza en Navarra. Una mini-ópera Pop flotante que propone un punto de encuentro al atardecer con la música y la naturaleza. La cantante y pianista Delphine Coutant presenta un nuevo disco, de influencias clásicas y pop, que pretende transportar al público a otro universo majestuoso: una galaxia muy personal donde el piano, como la estrella de 13 mil millones de años, brilla sin eclipsar al violonchelo y al trombón que lo rodean. Coutant, ha creado una composición insólita con un fuerte vínculo con la naturaleza, que nos ofrece una tierna mirada a nuestro planeta, "al que quizá no nos molestamos en mirar lo suficiente". La compañía asturiana La Xata La Rifa y Le pianO du lac llevan nueve años de trashumancia artística. Todos los públicos. Precio aconsejado 12 € /Precio colaborador 18 €. Reservas: https://www.billetweb.fr/dos-sistemas-solares-embalse-de-alloz-lerate

Xin Wang y Florian Koltun Piano Dúo a cuatro manos: ‘La Quinta Sinfonía de Beethoven’. Iglesia de San Pedro, Mendigorría. 20:45 horas. ‘XX Festival Internacional de Música de Mendigorría 2023’. G. ROSSINI (1792 – 1868): Obertura de «El Barbero de Sevilla». C. DEBUSSY (1862 – 1918): Petit Suite. L. v. BEETHOVEN (1770 – 1827): Sinfonía nº 5 en do menor Op. 67. Reducción para piano a cuatro manos de X. Scharwenka (1850 – 1924). Entradas: 10 €.

Lubilo Bilbao de Bizkaia. Iglesia de San Andrés. Torres del Río. 19 horas. Ciclo ‘Coros de Navarra-Uniendo caminos’. Organiza: Federación de Coros de Navarra.

Teté y Los Ciclones. Plaza 8 de marzo, Corella. 22 horas. Ciclo ‘Música en la noche’. Grupo formado en 2009 cuando la polifacética Teté Delgado decide dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones: ser vocalista de una banda del más puro estilo Rock'n'Roll, rodeada de un gran conjunto de experimentados músicos. Musicalmente hablando, es una puesta al día y sin complejos del Rock'n'Roll y Rhythm'n'Blues de los 50; lo mismo versionan un Bésame mucho que a los grandes Led Zeppelin y The Beatles. Una estética genial y una puesta en escena espectacular serán la guinda de este gran directo.

TEATRO OLITE

Festival de Teatro de Olite 2023. Programa hoy:

‘Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter’. Aparcamiento municipal de San Martín de Unx. 19 h, Producción de Estefanía de Paz Asín. Autoría y Dirección: Estefanía de Paz Asín. El 18 de julio de 1936, coincidiendo con el levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil, la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa desapareció sin dejar rastro. Dicen que algunos fueron fusilados y que el resto fue obligado a entretener a la tropa. Mediante el lenguaje de los objetos, la narradora Olvido Flores cuenta una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra, dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de personas y que quiere ser un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores.

‘Artxipiélago’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 h. Producción La Trapecionista. Coreografía y Dirección: Maitane Azpiroz. La protagonista trazará un viaje solitario y, a su vez, acompañada de la música de un violonchelo, de momentos en suspensión, de danza aérea y de un paisaje que se transforma junto con ella. Entradas: 8 €.

‘Torcidas’. Beire. 20 h. Producción de Las Nenas Theatre. Torcidas plantea una residencia de investigación teatral que aborda los temas de la violencia hacia los cuerpos y la dictadura de la imagen. Las dos integrantes de la compañía han vivido con diferentes impedimentos físicos en su vida. Estas condiciones han requerido operaciones y el uso de aparatos ortopédicos para corregir lo que “estaba mal”. Torcidas es una metáfora que representa tanto las dificultades físicas que han enfrentado las integrantes de la compañía como las expectativas y presiones sociales que se imponen sobre las personas para ajustarse a los estándares de belleza y perfección establecidos.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona-Iruña. Películas en VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17 h ‘La gran juventud’. Dirigida por: Valeria Bruni Tedeschi. Francia. A fines de la década de 1980, Stella, Victor, Adèle y Etienne tienen 20 años. Realizan el examen de ingreso a la famosa escuela de interpretación creada por Patrice Chéreau y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lanzados a toda velocidad a la vida, la pasión y el amor. Juntos vivirán un momento crucial en sus vidas, pero también sus primeras grandes tragedias. 20 h ‘Alma Viva’. Dirigida por: Cristèle Alves Meira, Portugal. Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones a su pueblo familiar en Tras os Montes. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela muere inesperadamente. Mientras los adultos se dedican a pelearse por la herencia y se enfrentan a los lugareños, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avoa le contó antes de fallecer. 22:15 h Jim Jarmusch: ‘Bajo el peso de la ley’. Dirigida por: Jim Jarmusch, USA. Tres hombres completamente diferentes coinciden en una celda en el estado de Louisiana. Al principio, la relación entre los presos resulta tensa y difícil, especialmente porque uno de ellos es italiano y cuenta con un dominio escaso del inglés. Todo cambiará cuando los nativos descubren que su compañero de infortunios es el único que conoce una vía de escape de la prisión, momento en que los tres se unirán con la única meta de fugarse juntos.

‘I´m not there’ (2007). Palacete municipal (sótano) de Burlada. 19 horas. Película relacionada con el mundo del blues. ‘XVI Burlada Blues Festival’. País: Estados Unidos. Dirección: Todd Haynes. Retrato del legendario músico Bob Dylan. Seis intérpretes encarnan diferentes momentos de la vida personal y profesional del cantante norteamericano que revolucionó la música popular en los años 60 y 70. Desde entonces, su influencia sobre músicos, escritores, poetas y sobre la cultura en general ha sido permanente. El filme consta de varias historias cuyos protagonistas son de lo más heterogéneo: Woody (Marcus Carl Franklin) es un niño negro de once años que siempre está huyendo. Robbie (Heath Ledger), un artista mujeriego que vive en la carretera. Jude (Cate Blanchett), un joven andrógino, es estrella del rock. John (Christian Bale), un ídolo folk que se convierte en evangelista. Y Billy (Richard Gere) es un famoso fugitivo. Entrada libre.

FIESTAS

Bera. 11:30 h Ofrenda floral en recuerdo de l@s olvidad@s. 12 h Cohete anunciador de las fiestas y repique de campanas. A continuación, comparsa de Gigantes y Cabezudos. 17 h Gaiteros de Ezpelur, en la residencia de ancianos. 19 h Apertura de las Txosnas. 19:30 h Verbena con el grupo Akerbeltz. 19:30 h Kalejira de los txistularis de Bera. 21 h Bailes populares. 23:30 h Verbena con el grupo Akerbeltz.

Etxarri Aranatz.11.30 h., almuerzo preparado por la sociedad Hartzabal. 12 h., misa. 12 h., fiesta de la espuma para niños. 13 h., cabezudos de Etxarri y bombas japonesas. 13 h., sesión de bertsos en la plaza. 14.30 h., comida de abuelos y abuelas. 15 h., comida. 16 h., concierto con el músico Aitor. 17 h., bingo en el gaztetxe. 18 h., animación infantil con Zirika Zirkus. 19 h., electrocharanga Elektrotxufla. 20 h., baile con el grupo Muxutruk. 22 h., toro de fuego. 23 h., conciertos en el gaztetxe: Galazotak, Sustrai berriak, Herdoil. 00.00 h., baile con el grupo Muxutruk.

Lodosa. 8:30 h Dianas a cargo de la txaranga Aburrecalles. 9 h Quinto encierro con novillos-toros de la ganadería de Enrique Domínguez. 10:30 h Chocolatada en el Paseo. Colaboran Apymas de los centros educativos. 11 h El Ayuntamiento Txiki, contará con el recibimiento de la corporación y a continuación se procederá al traspaso de poderes. Saludo desde el balcón de la Casa Consistorial por parte de la corporación txiki. 11:15 h La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Corporación Infantil, recorrerán las calles de Lodosa realizando una visita a nuestras personas mayores en la Residencia. La Banda Txiki tocará en el Paseo. 12 a 14 h Hinchables en Las Piscinas. 13 h En el Paseo, concierto de la Banda Municipal de Música. 14 h Comida Infantil con el Ayuntamiento Txiki en Las Piscinas. 16 a 18 h Hinchables en Las Piscinas. 18:30 h Grand Prix en la Plaza de Toros. Al finalizar encierro txiki con Vacas Avileñas (novillas no bravas) desde la Plaza de Toros. 20 h En la Plazuela "Campeonato Copa Moltó". 21 h Concierto del grupo "Cocktail Tributov". Al finalizar Toro de Fuego desde la Plaza de La Cruz. 23 h Concierto de la Banda Municipal de Música. 23:30 h Pobre de Mí con el cual daremos fin a las fiestas. Durante toda la jornada habrá precios populares en las barracas.