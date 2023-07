Arranca la exposición ‘Claude Cahun y la exploración de la identidad’, en Espacios Media Luna de Pamplona

Nacida como Lucy Schwob el 25 de octubre de 1894, y conocida por este seudónimo es reconocida principalmente por sus autorretratos vanguardistas, que desafiaban las normas de género tradicionales y exploraban temas de identidad, género y sexualidad. La obra de Cahun estaba adelantada a su tiempo y tuvo una influencia significativa en las generaciones posteriores de artistas.

En sus autorretratos, Cahun adoptaba diversas personalidades y utilizaba disfraces, accesorios y máscaras para desafiar la noción de identidad fija. A menudo se presentaba a sí misma como tanto masculina como femenina, difuminando las fronteras entre los géneros. Las fotografías de Cahun iban acompañadas de textos poéticos y filosóficos, creando una compleja interacción entre imagen y lenguaje.

Cahun y Moore, su hermanastra y pareja, fueron miembros activos del movimiento surrealista y participaron en exposiciones y publicaciones asociadas con dicho movimiento. Sin embargo, su obra también trascendió el surrealismo, abarcando el activismo político y una crítica a las normas sociales. Durante la ocupación nazi de Jersey, donde vivían, Cahun y Moore se involucraron en actos de resistencia, distribuyendo panfletos antinazis y utilizando su arte para desafiar a las fuerzas de ocupación. “Cahun no se sentía ni hombre ni mujer, era un ser binario. No se identificaba con ningún género. Su historia es increíble. Hay personas transgresoras como ella que ya hace 100 años luchaban con sus propios medios contra lo establecido. Cahun y Moore estuvieron presas en un campo de concentración nazi, pero escaparon al ser liberadas por los aliados en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial”, cuenta fascinado Juan Pablo Peláez, integrante de la Fundación Jon de la Puente.

La obra de Cahun permaneció relativamente desconocida hasta finales de la década de 1980, cuando sus fotografías fueron redescubiertas y reconocidas por su importancia en el arte feminista y queer. Sus imágenes continúan inspirando a artistas contemporáneos y sus ideas han influido en las discusiones sobre género e identidad.

ARTISTAS DE LA OBRA

Obras en pintura: Montse Borda

Son las obras las que definen a una persona; y yo añadiría: más lo que esto conlleva.

En mi caso es muy importante el trabajo diario en el taller. Aquí arte y vida confluyen al unísono, una unión que me va definiendo en el tiempo.

Mi objetivo es comunicar aquello que siento mediante la pintura. Si consigo emocionar, transmitir, el ciclo se cierra.

La técnica que utilizo es el pincel seco, una técnica lenta que te permite ir tono a tono, capa a capa, hasta crear bellas y delicadas veladuras logrando oscuros de una profundidad inquietante.

La magia existe en esta transformación entre pintar y mirar al interior de uno mismo.

“Esta es la magia. Esto es el arte”

“Tuve la suerte de que me regalaran el libro “amazonas” del arte nuevo. Al ir leyéndolo apareció hacia la mitad del libro las imágenes de Claude Cahun.

Me quede impactada. Su obra era la obra de ella misma; judía, activista cultural y política, no binaria, extravagante… fue la búsqueda de su propia identidad la razón de su vida.

Al mismo tiempo me inundo la rabia de haber vivido ciega a estos personajes a la que la historiografía ocultaba, no interesaba.

Entonces necesite pintarla, pintarla a ella y a mí misma y a todas.

Ella junto con Suzanne Malherbe (hermanastra y compañera de por vida) transgreden la norma, pues la norma es algo impuesto, y ellas escapan, la rompen para entregarse a la búsqueda de ellas mismas.”



Obras en escultura: Mario de Zabalza

Artista que trabaja desde su interior, tratando de encontrar y compartir su visión de la vida, su manera de entender las cosas. A través de diferentes canales como pintura, escultura o música comunica emociones y pensamientos. Mensajes que cargan los espacios de su energía, magia, armonía y misterio.