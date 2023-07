Los actores de Hollywood podrían sumarse a la huelga de los guionistas

Con las negociaciones estancadas, el sindicato estadounidense de actores y el de guionistas parecen acercarse irremediablemente a un verano caliente. Tanto los guionistas, en su décima semana de paros, como los actores presionan para negociar un nuevo contrato con los estudios de Hollywood con la fecha límite de este miércoles, pero todo apunta a una doble huelga histórica que sería la primera en 63 años y que pondría en peligro la celebración de los premios Emmy.

Los rumores de la semana pasada de que las negociaciones entre SAG-AFTRA, que representa a 160.000 actores, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión iban por mal camino no han hecho más que aumentar. Pese a la existencia de un vídeo en el que los negociadores sindicales hablaban del avance de unas negociaciones "extremadamente productivas", con la posibilidad de un acuerdo a la vista, la realidad parece haber ido por otros derroteros.

Estrellas de primer orden como Jennifer Lawrence y Meryl Streep aseguran en una carta dirigida esta semana a los líderes sindicales que están listas para abandonar el trabajo si los negociadores no logran llegar a un "acuerdo transformador", sobre un salario base más alto y garantías que limiten el uso de la Inteligencia Artificial (AI).

Netflix Inc, Walt Disney Co y otros importantes estudios de cine y televisión de Hollywood se enfrentan así a la presión creciente de una huelga convocada para la medianoche del viernes de no llegar a un acuerdo con el sindicato de actores.

Ultiman los preparativos Un paro de SAG-AFTRA aumentaría la presión sobre los estudios de Hollywood, que ya han venido sufriendo una huelga de casi dos meses por parte de los guionistas del sindicato Writers Guild of America (WGA). La protesta de 11.500 guionistas ha colapsado una gran parte de la producción televisiva, así como el rodaje de películas como 'Thunderbolts' y 'Blade', de Marvel. Cualquier rodaje en curso tendría que detenerse si los actores se unen también a la huelga.

Fuentes internas del colectivo de actores señalan que ya han comenzado los entrenamientos de la primera ronda de los llamados 'capitanes' o jefes de protesta. A fin de preparar a sus miembros para un posible paro, el sindicato envió la semana pasada un correo electrónico con una encuesta "sobre si les gustaría ser voluntarios y cómo" en caso de huelga. Las preguntas eran extremadamente específicas: ¿A qué hora le gustaría hacer un piquete? ¿Estaría interesado en ser voluntario como capitán de protesta? El gremio se reunió con publicistas y agentes del entretenimiento el lunes para discutir cómo les afectaría a ellos una posible huelga de actores. Además, conminó a sus miembros a distanciarse de las producciones de cine y televisión en todo el mundo, y estableció la prohibición, en caso de entrar en huelga, de hacer ningún tipo de publicidad, incluidas entrevistas, sesiones de fotos, estrenos y redes sociales que promuevan proyectos de estudios de cine.