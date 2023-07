Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CURSOS

‘El papel de las Embajadas de España en el mundo’. UNED Tudela. 19 horas. Presencial y on line. Ponente: Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Cónsul para Asuntos Culturales en el Consulado General de España en Nueva York. Las embajadas poseen la función de representación del Estado en el territorio de otro país y tienen como fin máximo tanto el mantenimiento de relaciones cordiales y amistosas bilaterales entre los países como el de realizar una labor de promoción y acercamiento entre Estados a todos los niveles, independientemente de las diferencias de idiomas, sociales o formas de gobierno entre ambos…‘Cursos de Verano 2023’. Inscripción gratuita: web de unedtudela.es/cursosdeverano, por mail a actividades@tudela.uned.es, o llamando directamente al Centro Asociado en el tfno. 948 821535.

MÚSICA

Tomy Castro & The Painkillers. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Ciclo ‘Udaberri Blues’ de la Asociación Burlada Blues Bar. Sin duda, uno de los mejores representantes del blues/soul/rock del panorama musical internacional. Este bluesman lleva treinta años de carretera a sus espaldas en los que ha conseguido, hasta en tres ocasiones, el B.B. King Entertainer of the Year, el premio más importante dentro del blues, y cuenta con más de una veintena de álbumes publicados. The Painkiller ha sido la banda que le ha acompañado la mayor parte de su trayectoria, con la que ha conseguido una fusión realmente asombrosa. En caso de lluvia, en la carpa de la Plaza de las Eras.

DANZA

Bailables de Txistu y Gaita. Plaza del Castillo. 19.30 a 21.30 horas. Tradicionales actuaciones de txistu y gaita, con la música interpretada desde el quiosco para que pueda bailar quien quiera. Se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles. De la mano de la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona–Iruñeko Gaiteroak y la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona–Iruñako Txistulari Taldea. Libre participación.

EVENTOS

Acto de Entrega de la Medalla de Oro FCNAE 2023 al Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra. Iglesia de San Pedro de la Rúa, Estella-Lizarra. 20 horas. Organiza la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Después de la entrega de la Medalla de Oro actuará la Wanderlust Women’s Choir de Seattle (EE UU). Directoras: Beth Ann Bonnecroy y Dori Baunsgard y el Coro de Tiebas (Navarra). Directora: Itziar Bueno. Se trata de es un encuentro muy especial ya que compartirán espacio dos agrupaciones de mujeres, a las que en sus ensayos les separan 8.400 km. Como broche de oro, los dos coros se unirán para interpretarnos el tema “Zatoz” compuesto por Josu Elberdin, con letra de Josune Lopez. La obra fue estrenada por FCNAE el 22 de septiembre de 2022 celebrando el día internacional de la paz. Entrada libre.

CINE

'Hopper Oilaskoerbia’. Patio Ikastola, Etxarri Aranatz. 22 horas. Cine de Verano en la Calle en Euskara.

SOLIDARIDAD

Tómbola de Cáritas 2023. Paseo Sarasate, Pamplona. Hasta el 15 de julio. Horarios: hasta el 5 de julio, todos los días de 10 a 14 h y 17 a 21 h. Horario San Fermín: 6 al 14 de julio: 9 a 14.30 h y 17 a 23 h. Precio boleto: 1 €..

VERANO

Actividades de la Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso. Cursos de piragüismo, kayak y de stand up paddle board, además de campamentos urbanos a lo largo de todo el verano, hasta principios de septiembre. Las personas interesadas pueden consultar la oferta detallada de cursos y actividades en https://www.piraguismopamplona.com/ Reservas: actividadescpp@gmail.com o teléfono 622723937.

VISITAS

Visitas acompañadas de verano en el Museo de Navarra. Visitas acompañadas gratuitas a las obras más destacadas de su exposición permanente de la mano de alumnas que cursan los grados en Historia e Historia del Arte en la Universidad del País Vasco y la Universidad de Navarra. Será un recorrido que permitirá al público sumergirse en la historia de Navarra, desde la Prehistoria hasta principios del siglo XIX. La visita hará una parada especial en la sala 1.5, donde se expone la excepcional estatua en bronce del siglo II, "El togado de Pompelo". Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, exceptuando San Fermín -6 al 14 de julio-.Horarios: martes a sábado a las 11 h, 12:30 h y 17:30 h. Los domingos, a las 11 h y 12:30 h. El recorrido durará en torno a una hora y la entrada será libre hasta completar el grupo (aforo limitado a 20 personas). Más información: 848 42 89 26.

Visitas al Petrus Museum en Lizarraga de Izagaondoa. Hasta septiembre. Organizadas por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. El Petrus Museum es un museo privado que da a conocer el trabajo de la escuela del maestro Petrus, que firma su obra en la iglesia de San Martín de Guerguitiáin, allá por finales del siglo XII-XIII. Creado y gestionado por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa se ubica en la Casa Zandueta de Lizarraga de Izagaondoa, sede de la asociación. Reservas con antelación en el 659 30 39 94