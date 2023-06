Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Comarca

LITERATURA

Presentación de la novela ‘La tesis de la vanidad’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 h. Autora: Mireya Pérez Casajús, que presenta su primera novela (Galobart). Una novela que reúne fantasía contemporánea, intriga y giros inesperados para mantener al lector pegado a la página. Oscura, audaz y rápida. Ante la premisa de participar en el concurso para doctorados de la Universidad de Barana, la escritora española Dafne Durán necesita encontrar una idea con la que presentar su novela. Cuando Ciso, un prodigio de la química en busca de la inmortalidad, le propone un trato, Dafne no solo encontrará la idea que tanto necesitaba, sino también un adversario digno. Los dos jóvenes desafiarán todas las reglas conocidas sobre la vida y la muerte, en un intento de alzarse sobre la competencia y lograr sus objetivos… cueste lo que cueste. Entrada libre hasta completar aforo.

Acto poético-musical y presentación del libro ‘Pequeños enebros de dagas y flores escondidas’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19.30 h. Autora: Marina Aoiz. Edita: Ápeiron ediciones, de Madrid. Presentan la autora y Emilio Arias, trovador, luthier e investigador de música antigua. La autora se ha dejado cautivar por una pintura de Leonardo Da Vinci y por los enebros que crecen silvestres.

Presentación del libro ‘Arder de su mano’. Sala Navarro Villoslada, Viana. 19:30 h. Colección de relatos de Diego L. Monachelli, escritor argentino afincado en Viana.

Presentación del libro ‘Aquel viento desnudo’. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 19:30 h. Libro de viajes de Mitsuko Yoshida (Omitsu).

‘Vérsame’-Noche Poética en Murchante. Plaza del Ayuntamiento. 22 h.

MÚSICA

Cali & El Dandee en concierto. Zentral Pamplona. 21 h. Dúo de hermanos colombianos, de pop urbano. Alejandro (Cali) y Mauricio (Dandee) Rengifo Pérez nacieron en Cali. Desde muy pequeños fueron influenciados por músicos de su familia. Comenzaron estudiando clases de técnica vocal; cantaban juntos distintos géneros que iban desde los boleros hasta las baladas. Su música salió del estudio que Mauricio apenas comenzaba a construir cuando llegaron a vivir a Bogotá; allí grabaron su primera canción, titulada “Volver”, la cual en poco tiempo comenzó a sonar en estaciones de radio de Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla y Cartagena. Actualmente cuentan con canciones tan conocidas como Yo te esperaré o Por fin te encontré… Entradas anticipadas 30 € + gastos.

Concierto Oración ‘Voces Divinas’. Iglesia la Milagrosa (Padres Paules), Pamplona. 20.15 h. El escritor Alfonso Olaz recitará fragmentos de su libro ‘Desde el corazón del padre’ y la soprano María Lourdes Moratinos cantará algunos temas, el último de ellos -Halleluyah- con la participación del Coro Voces Activas de Cruz Roja Navarra.

Joselito el Mariachi. Residencia Oblatas, Pamplona. 17.30 h.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Chuchín Ibáñez. Pub Gardens. 23.30 h. Concierto especial Pre-San Fermín. Entrada: 5 € con consumición incluida.

Belcos. Bar La Juli, Barañáin. 21 h. ‘Festival Barakustik 2023’.

Omen Kolektiboa. Plaza San Martín, Estella-Lizarra. 20 h. ‘Ega Jazz Festival 2023’.

Moisés No Duerme Live Band. Frontón de la Escuela de Olazti. 22 h. Programa ‘Kultur 2023’. Este conocido artista de Pamplona lleva desde 2005 compaginando su proyecto en solitario con grupos como Raperos de Emaús o Brindisi Nero, habiéndose constituido con el paso de los años como un referente del rap en la zona. Durante su trayectoria no ha dejado de explorar sonidos y de experimentar desde su visión de la sociedad, con unas letras cargadas de referencias y de crítica, alejado de clichés y tópicos. Actualmente se encuentra preparando su próximo trabajo, acercándose a sonidos más orgánicos y presenta un directo nuevo acompañado de una banda en el proyecto Moisés No Duerme Live Band en el que se acompaña Dani Olaz (batería), Iván Barbosa (bajo), Dani Artetxe (guitarra), Borja Echeverría (piano) y Adrián Buenaga (saxo). Con él revisita sus últimos trabajos como Leve o La Aldea y algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, fusionando el rap con la música en vivo, el jazz, el soul o el funk.

Motxila 21. Plaza de La Blankoa de Otsagabia/Ochagavía. 20 h. Programa ‘Kultur 2023’. Esta carismática multiformación musical está integrada a los saxos y a las percusiones por una quincena de jóvenes con Síndrome de Down que cuentan con el respaldo de un guitarrista y vocalista, un bajista, un saxofonista, una acordeonista y diferentes percusionistas de apoyo. Con un impresionante palmarés a sus espaldas, han compartido tablas con El Drogas, Kutxi Romero, Fito Cabrales, Rosendo, Jeff Beck o el mismísimo Van Morrison. Este verano se sube al escenario de Otsagabia para presentar su nuevo trabajo, tras el éxito de su primer álbum No somos distintos. En esta ocasión, traen un minucioso viaje de distintos estilos musicales y temáticas que va desde el más puro rock & roll hasta el rap más actual, pasando por el ska e incluso atreviéndose con el heavy, para finalizar con Ama lurra, una fusión musical de diferentes culturas, que da, además, nombre al nuevo álbum.

Mielotxin. Plaza Gernika de Irurtzun (si llueve, en el Barazkigune). 20 h. Ciclo ‘Musika Parkean’.

CINE

‘Aventura en San Fermín’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. ‘Filmoteca Navarra’-San Fermín. Sobre el cineasta tafallés Miguel Mezquíriz (1904-1998), quien filmó en numerosas ocasiones, entre los años veinte y cincuenta del siglo pasado, diversos escenarios de nuestras fiestas. Presenta Alberto Cañada, director de la Filmoteca. Entradas: 1 €.

‘Akelarre’. Espinal. 22.15 h. Sesión especial nocturna al aire libre en la plaza. Cierre del ciclo ‘Filmoteca En Navarra’. Galardonada película del director Pablo Agüero (2020). Contará con la presencia de Elena Uriz, actriz en el filme.

TEATRO

‘Los García y los Rodríguez’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19 h. A cargo del grupo Blanca Cañas de la Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra. Entradas: 5 € (gratuita para menores de 10 años).

CON NIÑOS

‘Beyond the sun’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Parque del Tren de Trinitarios. Avenida Guipuzcoa s/n, Pamplona. Para montarse en familia en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. Abierto hasta el 31 de octubre. Horario: Viernes de 18 a 20 h. Sábados de 11.30 a 13.30 h y de 18 a 20 h. domingos, de 11.30 a 13.30 h. Entradas: adulto (mayor de 14 años) 2,50 €, niño (menor de 14 años) 1,50 € y especial (personas con discapacidad). Más info en la web www.parquedeltren.com o llamando al tfno 629 832060.

‘De princesa a rana porque me da la gana’. Bodegas San Martín, San Martín de Unx. 20:30 h. Con Tdiferencia. Futuro a escena, fiesta escolar. Además, Exposición de Pintura de Mónica Villanueva Reccio y Alatz López Lameiro. Exposición de Fotografía de Javier Aristu e Ibón López Lameiro.

SOLIDARIDAD

Tómbola de Cáritas 2023. Paseo Sarasate, Pamplona. Hasta el 15 de julio. Horarios: hasta el 5 de julio, todos los días de 10 a 14 h y 17 a 21 h. Horario San Fermín: 6 al 14 de julio: 9 a 14.30 h y 17 a 23 h. Precio boleto: 1 €.

FIESTAS

Doneztebe/Santesteban. 9 h Dianas. 11 h Bienvenida a la corporación infantil. 11:30 h Pasacalles con gigantes y bailes infantiles. 14 h Comida infantil y jóvenes. 16 h Hinchables. 17:30 h Pasacalles. 20 h “Kantukolore” (plaza Santa Lucía). 22:15 h Toro de fuego. 00:30 h ‘Alaiki’.

Erratzu. 10 h Dianas. 10:30 h Juegos infantiles. 12 h Poteo con Elektrotxorongorekin. 14:30 h Comida popular en el camping. 16:30 Partidos de pelota infantiles. 17 h Pasacalles. 19 h Partidos de pelota. 21 h Mutildantzas, Gaita y Larraindantza. 23 h Conciertos con Ithaka, Mice y Ahozakil konekxion.

Galdeano. 18 h Chupinazo y lunch. 19 h. el show del mago. 20 h., apertura barraca. 21.30 h cena popular. 01.00-06.00 h. Dj Iker A.

Castejón. 9 h. Dianas con los Txistularis de Castejón y Erriberako Txistulariak por las calles de la localidad. 11-13 h Actividades infantiles, juegos e hinchables en la plaza de los Fueros. 13 h Cohete a cargo de la Corporación Infantil, acompañados de la charanga y la comparsa de gigantes y cabezudos de Castejón, en la plaza de los Fueros. 14 h Concurso degustación de paellas y calderillos en las piscinas. 14 h Macarronada en la plaza de los Fueros. 15-17.30 h Actividades infantiles en la plaza de los Fueros. Al finalizar, fiesta de la espuma. 17 h Concierto con el grupo Mariachi Imperial en la plaza de España. 18.30-20 h Suelta de vaquillas y encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 20 h Encierro chiqui en la calle San José. 21 h Pasacalles con el grupo Granujas a todo ritmo desde la plaza de los Fueros. 21.30 h Toro de fuego en la calle San José. 00.00-01.00 h Suelta de vaquillas y encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 01.00-03.00 h Concierto grupo Star Ways en la plaza de España.

Zubielqui. 18 h Partidos de Pelota mano 1° Partido: Benjamines 2° Partido: Cadetes 20 h Cohete y aperitivo + Pancho Balbuena. 22 h Cena popular 23:30 h Concurso de disfraces 00:00 h DJ VIDII.

Zuñiga. 19 h. Txupinazo. 19:15 h Entrega Pañuelos. 19:30 h Txistorrada. 20 h Dj Andres Correa. 22 h Cena Popular. 01:00 h Dj Andres Correa. 01.30 h Concurso de Disfraces.