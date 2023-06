Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Jornadas Europeas de Arqueología 2023-’Necrópolis Islámicas Navarras’. Mañana: 11:30 h Planetario de Pamplona. Ponencia de Patxuka de Miguel Ibáñez: ‘Descifrando la vida en el siglo VIII. La ‘maqbara’ de la plaza del Castillo (Pamplona)’. 12:30 h Ponencia de Vanesa Villalva Mouco y Iñigo Olalde Marquinez: ‘Pamplona en época islámica. Lo que cuentan los genes’. Tarde: Palacio Decanal de Tudela. 18 h. Oscar Sola Torres y Maitane Tirapu de Goñi hablarán sobre ‘La necrópolis islámica de Torre Monreal (Tudela). Avance de las investigaciones’. 19:15 h Patxuka de Miguel Ibáñez y Juan José Bienes Calvo versarán sobre los ‘Testimonios de vida y muerte en la ‘maqbara’ de la calle Herrerías (Tudela)’. Entrada libre hasta completar aforo. Además, el programa denominado ‘Abierto por excavación' pretende mostrar un yacimiento activo a través de una visita guiada al Castillo de Valtierra, que tendrá lugar a las 11 h y a las 12:30 h a cargo de los arqueólogos responsables.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Antología de la British invasion’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Autores: Iñaki García, Marino Goñi.

‘El mal invisible. La autoayuda’. Ojos de Búho, Urroz Villa. 12 h. Tertulia con Satur Napal y Fernando Esparza.

Reunión del Club de Lectura de Historia. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa.17 h.

MÚSICA

Arias de ópera y zarzuela. Bar Chaves, c/Sancho el Fuerte 29, Pamplona. 21 h. Con Lourdes Moratinos y Javier Molina. Entrada libre hasta completar aforo.

Saurom. Sala Totem, Villava. Apertura: 20 h. Concierto: 21 h. Banda de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, a destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales. En 2023 la banda prepara su undécimo álbum, 'El Pájaro Fantasma', que presentarán en su nueva gira. Entradas: anticipada 22 € + gastos, taquilla 25 €.

Concierto Coral Erreniega Abesbatza de la Cendea de Cizur. Iglesia parroquial Sanjuanista de Zizur Menor. 18:30 h. Directora: Yaritza Farad.

Coral Olitense de Olite/Eriberri. Iglesia parroquial de Leoz. 19 h. Director: Javier Echarri. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo Caminos’ de la Federación de Coros de Navarra. Entrada libre.

Coro de Voces Blancas Amici Musicae de Zaragoza. Iglesia de Santiago de Puente la Reina-Gares. 20.15 h. Dirección: Isabel Solano. ‘Ciclo Coral IX Ziklo Korala Emilio Arrieta’.

Concierto con Gatibu. Bosque de Orgi. 17 h. ‘Kermés Orgi’. Organiza: Fundación Ultzama. Gatibu (Cautivo) es una banda de rock vasca formada en Gernika-Lumo (Bizkaia) en el año 2000. Su estilo musical fundamentalmente se basa en un rock colorido cantado en euskara occidental, lleno de melodía y brío… Entradas: 60 €.

Concierto de verano en Castejón con la Banda de Música. Plaza de España. 23 h. Organizan Escuela de Música de Castejón y Ayuntamiento de Castejón.

‘II Higuera Fest 2023’. Nuevo pabellón Valtierra Arena. 21 a 06:00 h. Organiza Asociación La Higuera. Con Mike Morato, Esco, Adonys, Diego Valencia y Zizzy. Entradas: 15 €.

Festival Perréalo 2023: ‘El renacer del Fénix’. Ribaforada Arena. 22-08.00 h. Organizan Off Limits y Ayuntamiento Ribaforada. Actúan Danny Romero-Juseph, Álvaro Ruiz, Mikel Sevillano-PATIWI-Antxon Saez, Marcos Gutierrez-El Junkal del Barrio, Oier Lazcano-Joseba Delux-Raul Malo, Ismael FZ-Fernando Serrano, Special Closing Party: Charanga El Empujón. Entradas: unos 15 euros.

Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band Taldea (Cuarteto). Sidreria Etxesakan, Garisoain. Sobremesa Comidas. Reservas e info 647086222.

Chuchín Ibáñez. Sala Garmendi, Falces. 23.30 h. Entrada libre.

Aoiz-Reencuentro Banda Música. Calles de Aoiz. 12 h. Con motivo de su 25 Aniversario, la Banda de Música Mariano García invita a celebrar este día festivo a todos/as sus antiguos/as integrantes.

Concierto de Gaiteros de Sangüesa y del Aula de Bombardino. Casco antiguo de Sangüesa.12:30 h. El alumnado de bombardino de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren junto a jóvenes gaiteros de Sangüesa, amenizarán el vermú con Pasacalles, Jotas y Habaneras entre otras. Organizan: Gaiteros de Sangüesa y Escuela de Música Juan Francés de Iribarren.

DANZA

Gala Fin de Curso de la Escuela de Baile Juncal. Zentral Pamplona. 13 h. Espectáculo compuesto de dos partes, la primera ejecutada por alumn@s de Baile y Palmas de la Escuela y la segunda parte, Tablao con artistas invitados, una muestra también de los espectáculos que a lo largo del curso se organizan. Entradas: anticipada 12 € + gastos.

Taupadak Dance Studio Festival-Danzas urbanas. Pabellón Anaitasuna, Paseo Biurdana, Pamplona. 18.30 h. Entradas: 10 € (llamar al tfno 625 681 440).

Arkadia Dance Studio. Auditorio de Berriozar. 12 h. Fiesta fin de curso. Estudio especializado en Danzas Urbanas. Entradas: 12 €.

TEATRO

‘Las Triunfantes. La comedia de las mujeres’. Centro Cultural Avenida de Cascante. 12 y 20 h. Teatro-coloquio con la Compañía de la XVIII Semana Romana de Cascante. Historia basada en un hito histórico: la derogación de la Lex Oppia, que marcó el fin de una ley represiva para las mujeres romanas. La obra, adaptada de la publicación de Alicia Valmaña Ochaíta y Arístides Mínguez Baños, contará con la participación de 30 actores y actrices amateur de Cascante, Ablitas, Tudela, Corella, Almería y Valladolid. Además el montaje contará con la participación de bailarinas de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela. El grupo de música antigua Cohors Tympanum también estará presente en el escenario. El vestuario usado en la producción ha sido confeccionado por dedicadas costureras cascantinas, quienes han trabajado para recrear la estética de la época romana. Asimismo, se contará con la presencia de dos expertas que ofrecerán una visión del teatro del contexto histórico en el que se desarrolla la obra. Entre ellos se encuentran Rosalía Rodríguez López, catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Almería y Alicia Valmaña Ochaíta, profesora de Derecho Romano de la Universidad de Castilla La Mancha. La adaptación y dirección de esta obra corren a cargo de Carolina Ruiz Marcos, de Acción, gestión integral del patrimonio cultural S.L. Entrada libre hasta completar aforo

V Festival Rincones y Recovecos. Sartaguda. 12 h. ‘Jugando con Zurrunka’-Zurrunka. Infantil. Puente La Reina-Gares. 18 h ‘Jugando con Zurrunka’-Zurrunka. Infantil. 18:30 h Fotos, Hormonas y Lexatín- Maite Redin. Adultos. Artazu. 19 h ‘Tdiskofesta’-TDiferencia. Familiar.

CINE

V Festival Filmmaking for Social ‘Tribus y Rituales’. Museo de Navarra. 19 h. Cierre festival con una jornada dedicada a la luz entre las sombras. Toda la programación parte de un fondo oscuro, casi negro que en algún momento resplandece. Proyecciones: ‘Ritual in transfigured times’ (2023). Película de cine mudo de Maya Deren, directora ucraniana precursora del cine experimental. La película explora el uso de la danza con un misterioso costumbrismo que plantea ideas como la metamorfosis y el antropomorfismo. Además la película muda se programa combinada con la pieza musical creada para esta edición de Filmmaking for Social Change por la artista norteamericana Holly Miranda. Holly Miranda explicará las claves de la creación de su pieza musical, creada en colaboración con la Fábrica de Arte Nuevo. ‘Luna negra’ (Dirección: Miguel Goñi Aguinaga y Mikel Belascoain/2022/España). Luna Negra se adentra en el universo poético y mágico del flamenco de Granada, con la bailaora Alba Heredia como protagonista, para investigar la naturaleza del llamado “Duende flamenco”… Performance Alba Heredia. La artista granadina, protagonista de Luna Negra, ha creado una actuación especial para cerrar esta edición del Filmmaking for Social Change. Entrada libre hasta completar aforo.

EN FAMILIA

Minimusic Fest en Marcha: ‘Festival de Fin de Curso’. Ciudadela Pamplona.18 a 21 h. Todos los públicos. Junto a Rock en Familia, con un cartel de lujo y múltiples actividades para pasar un día espectacular. Conciertos en directo, diversión, pintacaras, hinchables, sorteos, gastronomía y el mejor ambiente, serán los principales ejes de este evento que persigue poner al alcance de de los más pequeños su primera experiencia festivalera. Tres Conciertos Únicos + Cuentacuentos (30-40 minutos cada uno) donde las mejores bandas tributo del país, sumergirán al público infantil en un viaje de experiencias rockeras y musicales: Descubriendo a AC/DC. Descubriendo a Fito, Presentamos Queenmanía 2 Especial Edición Live Aid. Además de los directos, base imprescindible y pilar de festival, las familias tendrán la oportunidad de disfrutar DURANTE TODO LA TARDE, de actividades infantiles, pintacaras, hinchables y muchas sorpresas. Y habrá ZONA GASTRO con Foodtrucks y Barra. Organizan Brandok Comunicación y Diario de Navarra. Entradas: 19 € (menores de 2 años gratis).

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Non dago eguzkilorea?’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Fantasma del Universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18.30 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Ensoñaciones’. Centro Cultural de Noáin. 11 h. Grupo Adolescentes Escuela Teatro Butaca 78. Una ensoñación es pura magia, algo que apaga el menor golpe de viento, El grito de un profesor, una ventana que se abre,un estado en el que se entra y del que se sale sin que te des cuenta. Alicia vive ahí constantemente, porque la realidad a lo mejor es difícil de digerir o porque simplemente hay personas mágicas que tienen la capacidad de soñar, de «ensueñarse» Para tener un sueño no es necesario que apagues los ojos y cierres la luz.Basta con cambiar de sitio las palabras y dejar que sueñe una canción. Entradas: 8 €.

‘Oliver’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Academia Navarra de Teatro Musical (ANTEM). Dirección General: Alejandro Aranda Dirección Musical: Raquel Fernández. Oliver huye de su orfanato a la dura Londres de la época... Entradas: 12 €.

Fin de curso FHD: ‘Alicia en el país de las Maravillas’. Teatro Gaztambide, Tudela. 19 h. Fin de Curso de Danza Urbana y Teatro Musical Infantil FHD Fitness Tudela. Adaptación Musical del cuento infantil. Entradas: 10 €.

EVENTOS

XXII Fiesta de la Cereza de Milagro 2023. 9 h. Quedada de caballistas en las piscinas. 10 h. Salida en busca del ganado. 10:30 h. Entrada de la trashumancia del "Puente de Hierro". 13 h. Llegada de la trashumancia por la travesía hasta la antigua báscula. 19 h. Encierro de vacas con la ganadería de Santos Zapatería. A continuación, Toros de Fuego. 23 h. Fiesta de DJs hasta las 03:00 h. en el escenario de las verbenas.

XI Fiesta de Vino y Patrimonio de Viana. Jardines de Serrat. 20 h Apertura puertas. Con ticket 6 €: una copa + 2 pinchos + 2 vinos a elegir entre los 18 stands participantes. Música con Fran rio DJ.

VARIOS

Visita guiada a la exposición ‘Rápido REM’ de Miguel Leache. Polvorín de la Ciudadela. 19 h. La muestra incluye 65 fotografías en blanco y negro en distintos formatos que reflexionan en torno al transporte público, en concreto al metro, y su efecto en la aparición del sueño de las personas que viajan. Las imágenes recogen momentos en que el pasaje duerme durante los largos trayectos que realizan. La selección, a partir de cientos de imágenes tomadas en distintos viajes a Tokio, configura un continuo de andenes, que se acompañan por grabaciones realizadas en el propio metro. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Día de la Diversidad Cultural de Burlada/Burlatako Kultura-Aniztasunaren Eguna. 18-20 h Kalejira intercultural. 20:30 h Concierto Jean Nigga-Formación de Rap de la asociación SEI. 21 h Concierto de La Furia.

‘Mapeo del ailanto (y otras especies exóticas invasoras) en la Comarca de Pamplona’. Proyecto de Reforestacción Nafarroa. 10 h Charla en Casa de Cultura de Huarte y paseo por el parque fluvial.

‘Mamarratxak Jai-Koloretako maitasunak/Amores de colores’. Zizur Mayor. 13 h Txupinazo. Animación Callejera. Pintada del Mural. Casa de Cultura. 14 h Vermuta. 14 h Comida Autogestionada 3 € (pan+platos y cubiertos). Cubierta de Erreniega I.P. 18 h Poteo Musikatua + Marikaolinpiadak. 22 h Maruxak + Gonbidatuak Invitadxs. Casa de Cultura. Ciclo ‘Myrikaroa’.

XX Aniversario de la Comparsa Perrinche 2023 en Tudela. 18:30 h. Presentación en la Plaza Padre Lasa. Plaza Padre Lasa (Acto de presentación y baile de gigantes). Monumento al Padre Lasa (Homenaje y baile de la jota de Benjamín de Tudela). 19:30 h. Desfile. Plaza Padre Lasa, Frontón, Ador, Plaza Parroquia San Juan (Baile de gigantes), Estanca, Camino Tronzaires, Basaón, Parque Perrinche (Baile de gigantes).