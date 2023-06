Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Violencia sexual, sexo, deseo, memoria, reparación y leyes’. Sala Descalzos 56. 17 h. Participantes en la mesa redonda: Virginia Pérez Alonso (directora de Público), Cristina Fallarás (escritora y periodista), María Naredo (jurista e investigadora), Marisa Kohan (periodista).

LIBROS

Presentación del libro ‘Guerras y Capital’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Autor: Maurizio Lazzarato.

Presentación del libro ‘El Camino de Santiago: doce siglos de historia’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 19 h. Obra del periodista, historiador y peregrino Manuel Garrido. A continuación se entregarán los Premios del I Concurso Escolar sobre temática Jacobea, en el que han participado 400 escolares de Villatuerta, Estella, Los Arcos y Viana que realizaron una etapa del Camino de Santiago entre Lorca y Estella el pasado mes de mayo. Organizan los Amigos del Camino de Santiago de Estella-Lizarra y el Centro de Estudios Tierra Estella.

Presentación del libro ‘Mar de tormentas’. Librería Letras a la Taza, c/ Herrerías 7, Tudela. 19 h. Encuentro con la autora Raquel Escribano.

MÚSICA

Concierto al aire libre de la Banda La Pamplonesa. Plaza Leonor de Trastámara (Iturrama Nuevo). 20 h. Entre las obras que interpretará la banda dirigida por J. Vicent Egea, destaca el estreno del pasodoble ‘Don Ernesto’, de Orlando Soccavo, para conmemorar la primera participación de Ernest Hemingway en las fiestas de San Fermín (1923-2023). Libre participación

Concierto Solidario Coral Paz de Ziganda Helduen Abesbatza. Iglesia de Capuchinos, c/Carlos III, Pamplona. 19:30 h. Concierto benéfico en favor de la ONG Jerejef, que trabaja en diversos proyectos de salud y educación en Senegal. En el concierto se repasarán obras de compositores ilustres como Bach o Fauré. También otras más propias del folklore popular vasco compuestas por Benito Lertxundi o Junkal Guerrero entre otros. También se puede colaborar con el proyecto con una donación a la Fila Cero: ES25 2100 5168 9102 0003 2568, o a través de un BIZUM al 635 666 104.

Orquesta Sinfonietta de Pamplona, Coro de la AGAO y Aula de Canto del CSMN: Concierto Lírico. Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música, Pamplona. 20 h. Arias y Coros de Ópera y Zarzuela. Entrada libre hasta completar aforo, Recogida de entradas el 16 de junio en el Conservatorio superior a partir de las 17 h.

Concierto solidario de la Coral Media Luna de Pamplona/Iruña a Favor de AECC-Navarra. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 h. Directora: Erika Imizcoz. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra. Entrada libre.

Concierto Solidario de la Coral Valle de Aranguren con ANELA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica): ‘A capELA’. Iglesia de San Pedro de Mutilva. 20 h. Director Gonzalo Esparza. Concierto solidario con motivo de la celebración del Día Mundial de la ELA el 21 de junio, que busca visibilizar la enfermedad y contribuir a la promoción de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Organiza: Coral Valle de Aranguren-ANELA. Entrada libre.

Conjunto instrumental Alos Quartet. Iglesia de Santa María de San Martín de Unx. 18.30 h. Ciclo ‘Música contra la Despoblación’.

Atxajaunak. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto. ¿Sabías que Elvis está vivo? Se esconde en algún rincón de la Sierra de Urbasa y de vez en cuando baja a cantar con nosotros. Ha conocido a Amy Winehouse y se ha hecho fan suyo. Javier Gurruchaga también suele aparecer en nuestros conciertos, siempre sorprendentes… ¿Te sabes el baile de Pulp Fiction? ¿Te gustan Chuck Berry, Steppenwolf, Los Blues Brothers, Simple Minds, Loquillo, Delirium Tremens o INXS? Entonces somos tu banda. Pero no te vamos a contar todo…. Con los Atxajaunak, cualquier excusa es una buena fiesta!!!Entrada gratuita.

Faneka Brava. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Grupo de rock pamplonés. Está compuesto por Jorge Oyaga, Mikel Miner, Misael Narros, Juan Valdés y Manuel Domínguez. Rock&Roll sin maquillajes, directo, potente, crudo. Hora y media de guitarras desbocadas y bases rítmicas efectivas. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €

Mielotxin y Lauarin dantzariak. Parque de los Sentidos de Noáin. 20.30 h. Concierto de Mielotxin centrado en su repertorio de baile junto al grupo de danza Lauarin, que ha creado coreografías propias basadas en la danza vasca. Mucho más que un concierto, un espectáculo visual que parte de la tradición mirando al siglo XXI. Entrada libre.

‘Vive Burlada’. Concierto exhibición del alumnado de la Escuela de Música Sol Sostenido. 18 h. Plaza de Francisco Ardanaz. Bertso-poteo feminista. Saioa Alkaiza y Maddi Ane Txoperena: 19 h. Inicio desde la Casa de Cultura.

SFDK. Sala Totem, Villava. 21:30 h. Sould Out.

Haizea. Bar Txipi Txapa de Barañáin. 21 h. Concierto acústico. ‘Festival Barakustik 2023’.

Concierto Brass Band de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren. Bar La bodega y bar Dos Caballos, Sangüesa. 19:30 h.

Concierto de rancheras con Chuchín Ibáñez. Escenario de Dos de Agosto, Milagro. 23 h. Actos ‘XXII Fiesta de la Cereza de Milagro 2023’.

DANZA

‘Tres movimientos’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 20 h.Con Kukai Dantza. En la exposición ‘Triple Concierto de Fernando Pagola. El público asiste de pie. Esta intervención artística de Kukai Dantza se inspira en la relación entre el cuerpo y la obra de Pagola. La unión del ser humano en comunidad por medio de su expresión ritual, social y de búsqueda continua se hacen movimiento a través de la propuesta de Kukai Dantza. La exposición, que se adapta a la Sala ‘Fundación la Caixa’ con resonancias monumentales, propone al espectador tres movimientos visuales que inspiran y dialogan con los tres movimientos de danza propuestos por Kukai Dantza. Entradas: 15 €.

TEATRO

V Festival Rincones y Recovecos-Sartaguda-Abrimos Festival. 18 h ‘Moby Dick’-Xabier Artieda. Estreno del espectáculo del artista navarro para público familiar. 20 h ‘Fotos, Hormonas y Lexatín’-Con Maite Redin. Adultos. Puente La Reina-Gares. 20 h ‘Marica de Gernika’-Mitxel Santamarina. Adultos.

CINE

‘La extraña pareja’. Filmoteca de Navarra.19:30 h. Ciclo ‘Parejas de cine’. Estados Unidos, 1968. Dirección: Gene Saks. Presenta: Eduardo Carrera G. Felix Under y Oscar Madison son dos hombres opuestos como la noche y el día que deciden compartir piso en un momento complicado. Felix acaba de separarse de su mujer y, fuera ya del hogar familiar, no conoce otro sitio donde ir más que la casa de su mejor amigo. Éste le abre las puertas de par en par y ambos deciden probar con la convivencia. Aunque las expectativas iniciales son buenas, con el paso de los días la personalidad antagónica de los protagonistas hace estragos. Entradas: 3 €.

‘Blue jean’. Golem Baiona. 11 y 19.30 horas. Directora: Georgia Oakley. Reino Unido, 2022. Inglaterra, 1988. El gobierno de Margaret Thatcher va aprobar una Ley que estigmatiza y aumenta la presión sobre gays y lesbianas, obligando a Jean, una profesora de gimnasia, a vivir una doble vida. La llegada de una nueva alumna a la escuela llevará su vida al borde del abismo. Invitada al coloquio: Alicia Pano. Activista transfeminista en colectivos como Zikutak o Lumatza. Licenciada en Humanidades y experta en género con una larga experiencia en la formación en temas de género y LGTBIQ. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres’, de IPES. Entradas: mañanas 5 €, tardes 6 €.

‘Blue jean’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19.30 h. Conexión on line al coloquio de Pamplona. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres’, organizada por IPES. Entradas: 3 €

V Festival Filmmaking for Social ‘Tribus y Rituales’-’Cine para el cambio social y celebrar lo raro’. Civivox Condestable. 19 a 21 h. Jornada dedicada a colectivos y personas olvidadas por el devenir de los tiempos y proyectos que dan voz a nuestra naturaleza más humana: La tribu de los miserables. Personas afectadas por la guerra, la violencia, la mala fortuna. Proyectos que trascienden las etiquetas y que nos permiten observar el mundo de otra forma. Programamos dos estrenos en Navarra de cine de vanguardia social contando con la presencia de los realizadores Joaquim Torrents y Natxo Leuza. Además nos acompañará Manuela Valchatova y Raúl Goñi, profesores de Elisava, Escuela Universitaria de Diseño de Barcelona, con los que realizaremos una performance que cerrará el programa artístico. Proyecciones: ‘No amanecerá sin ti’ (Quim Torrents-Clau Creative/Estreno en Navarra). Largometraje documental protagonizado por personas en situación de exclusión social. La representación de un musical basado en Los Miserables sirve de hilo conductor, haciendo especial hincapié en trabajar desde la capacidad de las personas y no desde la necesidad. Lo que empezó como una simple grabación de talleres y clases de formación en atrezzo, vestuario, maquillaje, coro, etc. ha acabado convirtiéndose en una pieza de 53′ que muestra la ilusión y el esfuerzo de todos los usuarios y voluntarios de Cáritas. Un ejemplo del poder transformador de la cultura y las artes. ‘Why’ (Natxo Leuza/Estreno en Navarra). ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué lo destruyen todo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué asesinan a nuestros hijos? ¿Por qué nos lo quitan todo? ¿Por qué tengo que huir? ¿Por qué necesitamos ser liberados y rescatados? ¿Por qué alguien ha decidido borrarlo todo? Performance ‘Celebrar lo raro’ (Raúl Goñi & Manuela Valtchanova/Elisava Universidad de Diseño de Barcelona). Celebrar lo raro es un ritual colectivo, que convierte el hedonismo en una práctica de resistencia. La intervención consiste en dos actos: Acto 1: Mi tribu, un cortometraje, coproducido entre 44 adolescentes de la Gen Z en búsqueda de la definición de su propia tribu, de su identidad tanto individual como colectiva; Acto 2: La Procesión de lo Raro, una procesión por la ciudad y con la ciudad, donde se bailará, cantará y transformará las calles con la rareza de todos y cada uno que se sume a este ritual improvisado y participado por distintas asociaciones locales. Se busca inyectar a la ciudad la rareza que nos identifica a los seres humanos para poder poner en tela de juicio los estereotipos en modo festivo. Entrada libre hasta completar aforo.

EN FAMILIA

Un año del Parque del Tren de Trinitarios. Avenida Guipuzcoa s/n, Pamplona. Para montarse en familia en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. Abierto hasta el 31 de octubre. Horario: Viernes de 18 a 20 h. Sábados de 11.30 a 13.30 h y de 18 a 20 h. domingos, de 11.30 a 13.30 h. Entradas: adulto (mayor de 14 años) 2,50 €, niño (menor de 14 años) 1,50 € y especial (personas con discapacidad). Más info en la web www.parquedeltren.com o llamando al tfno 629 832060.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Entradas: 6 €.

‘Intercambio de semillas y conocimiento’. Depósitos Mendillorri. 17 a 19 h. Charla/taller para todos los públicos. Castellano-euskera. Con la Asociación Agroecológica Arrea. Gratuito, previa inscripción.

‘Kaperu’. Centro Cultural Noain. 18 h. Teatro en Castellano. Grupo Adolescentes de la Escuela de Teatro Butaca 78. A partir de 10 años. Revisión contemporánea del cuento clásico de Caperucita roja. Jóvenes de hoy en día en un ambiente de descampados, música, paradas de metro, grafitis, botellón y WhatsApp. Un contexto urbano en el que Kaperu, una chica de barrio, disfruta de sus amistades y comparte sus ilusiones pero que tiene que seguir mirando hacia atrás cada vez llega sola a su casa por la noche ante el peligro de que aparezca algún lobo callejero. Entradas: 9 €.

VARIOS

Mercadillo Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Horario: hoy viernes, de 10 a 13 h. Entrada libre.

Mercado Agrario Transparente. Geltoki Pamplona. Horario: 17 a 20:30 h. Con la participación de 16 productores y productoras que ofrecerán entre otros productos quesos, miel, embutidos, flores, cosmética natural, mermeladas, verdura, aceites, vino o sidra.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre, hasta completar aforo.